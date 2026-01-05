Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

AUS vs ENG : ऑस्ट्रेलियाने सिडनीमध्ये मोडली 138 वर्षांची परंपरा, फिरकीपटूंची भूमिका धोक्यात आहे का? नक्की प्रकरण काय, वाचा सविस्तर

सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर पाचव्या अ‍ॅशेस कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाने पूर्णपणे सीम-बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा व्हेटोरीची टिप्पणी आली. ब्रिस्बेन कसोटीत, यजमान संघाने अशाच चार-पायरी वेगवान गोलंदाजांचा वापर केला.

Updated On: Jan 05, 2026 | 11:05 AM
फोटो सौजन्य - युट्यूब

Daniel Vettori on the role of spinners in Australia : ऑस्ट्रेलियाचे सहाय्यक प्रशिक्षक डॅनियल व्हेटोरी यांनी कबूल केले आहे की ऑस्ट्रेलियातील खेळपट्ट्या अधिक सीम-फ्रेंडली झाल्या आहेत, ज्यामुळे रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये फिरकी गोलंदाजांची भूमिका कमी झाली आहे. सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर पाचव्या अ‍ॅशेस कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाने पूर्णपणे सीम-बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा व्हेटोरीची टिप्पणी आली. १८८८ नंतर पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाने सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर कसोटी सामन्यासाठी तज्ञ फिरकी गोलंदाजाची निवड केली नाही, ज्यामुळे १३८ वर्षांची परंपरा मोडली.

‘फिरकी गोलंदाजांना खेळवणे कठीण असते’

ब्रिस्बेन कसोटीत, यजमान संघाने अशाच चार-पायरी वेगवान गोलंदाजांचा वापर केला. “तळटीप गोलंदाज इतके प्रभावी आहेत की त्यांच्यापासून दूर राहणे कठीण आहे,” असे डॅनियल व्हेटोरी सिडनीतील पहिल्या दिवसाच्या खेळानंतर म्हणाले. “बहुतेक वेळा तेच गोलंदाजी करतील असे दिसते आणि अशा प्रकारच्या पृष्ठभागावर फिरकी गोलंदाजांना सहभागी होणे कठीण असते.”

Kieron Pollard – Naseem Shah चालू सामन्यात भिडले! नक्की घडलं काय? सोशल मिडियावर Video Viral

ऑस्ट्रेलियाच्या प्लेइंग ११ मध्ये कोणाला संधी मिळाली?

यजमान ऑस्ट्रेलियाने सिडनी कसोटीतील त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक बदल केला, ज्यामध्ये अष्टपैलू ब्यू वेबस्टरला वेगवान गोलंदाज झाय रिचर्डसनच्या जागी संधी देण्यात आली. ऑस्ट्रेलियाचा सर्वात यशस्वी फिंगर स्पिनर नॅथन लायन या सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हता, तर तरुण ऑफस्पिनर टॉड मर्फीला निवडकर्त्यांनी दुर्लक्षित केले.

सिडनीची खेळपट्टी कशी?

आकडेवारीनुसार, २०२१ च्या सुरुवातीपासून सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळल्या गेलेल्या कसोटी सामन्यांमध्ये फिरकी गोलंदाजांची सरासरी ४९.१८ आहे, तर वेगवान गोलंदाजांची सरासरी २७.७२ आहे. एकेकाळी सर्वात फिरकी-अनुकूल पृष्ठभाग मानल्या जाणाऱ्या एससीजी खेळपट्ट्यांचे स्वरूप अलिकडच्या वर्षांत नाटकीयरित्या बदलले आहे.

फिरकीपटूंची भूमिका धोक्यात आहे का?

ऑस्ट्रेलियामध्ये फिरकी गोलंदाजांकडे दुर्लक्ष केले जात असले तरी, डॅनियल व्हेटोरी भविष्याबद्दल आशावादी आहे. तो म्हणाला, “काही टप्प्यावर, गेल्या काही वर्षांत परिस्थिती पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येऊ शकते, परंतु सध्या सर्व काही वेगवान गोलंदाजांवर अवलंबून आहे. गेल्या तीन वर्षांत तुम्ही पाहिले आहे की येथे फिरकी गोलंदाजांचे निकाल कमी झाले आहेत, जे निश्चितच आपल्याला नको आहे, परंतु पृष्ठभागाचे स्वरूप असे आहे.”

इंग्लंडनेही अशीच रणनीती आखली

ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच, इंग्लंडनेही अशीच रणनीती अवलंबली, सिडनी कसोटीसाठी सर्वांत वेगवान गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा एकदा शोएब बशीरला संपूर्ण अ‍ॅशेस कसोटी मालिकेसाठी बेंचवरून वगळण्यात आले. यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो: ऑस्ट्रेलियन भूमीवर फिरकी गोलंदाजीचे भविष्य काय असेल?

Published On: Jan 05, 2026 | 11:05 AM

