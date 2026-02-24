Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup : भारताविरुद्धच्या सुपर 8 सामन्याबद्दल काय म्हणाले झिम्बाब्वेचे प्रशिक्षक जस्टिन सॅमन्स?

सोमवारी मुंबईत झालेल्या सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेचा १०७ धावांनी पराभव केला. भारतालाही दक्षिण आफ्रिकेकडून ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला, सॅमन्सला अपेक्षा आहे की संघ सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवेल.

Updated On: Feb 24, 2026 | 02:19 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

झिम्बाब्वेचे मुख्य प्रशिक्षक जस्टिन सॅमन्स यांना माहिती आहे की गुरुवारी होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक सुपर 8 सामन्यात भारत आक्रमक असेल. तथापि, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दारुण पराभवातून शिकल्यानंतर त्यांचा अंडरडॉग संघ या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असेल असा त्यांचा विश्वास आहे. सोमवारी मुंबईत झालेल्या सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वेचा १०७ धावांनी पराभव केला. भारतालाही त्यांचा पहिला सामना दक्षिण आफ्रिकेकडून ७६ धावांनी पराभव पत्करावा लागला आणि सॅमन्सला अपेक्षा आहे की संघ सुरुवातीपासूनच त्यांच्या मोहिमेवर वर्चस्व गाजवेल.

“भारत कसा खेळेल हे आम्हाला माहिती आहे आणि त्यांचा दृष्टिकोन वेस्ट इंडिजने स्वीकारलेल्या दृष्टिकोनासारखाच असेल. ते (India) कोणतीही कसर सोडणार नाहीत,” असे सॅमन्सने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यानंतर सांगितले. “हा आपल्यासाठी एक चांगला धडा असेल. आपण दबाव कसा हाताळतो, आपण शांत कसे राहतो आणि जलद विचार कसा करतो. आपण बदल करण्याचा आणि फलंदाजांच्या लयीत कसा व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करतो,” तो म्हणाला.

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी सुनील गावस्कर यांनी टीम इंडियाला दिला इशारा! सुर्याला दिला सल्ला

सॅमन्सने वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या चुका मान्य केल्या आणि म्हटले की त्यांच्या संघाबद्दल, विशेषतः गोलंदाजी युनिटबद्दल विरोधी संघाचे पूर्वकल्पना बरोबर असल्याचे सिद्ध झाले आहे आणि भारताविरुद्ध अशा चुका टाळाव्या लागतील. तो म्हणाला, “या बाबतीत आपण थोडे अधिक सावधगिरी बाळगू शकतो. चेन्नईचे मैदान थोडे मोठे असेल आणि कदाचित आपल्याला तिथे थोडे अधिक आराम मिळेल.”

सोमवारी, शिमरॉन हेटमायर आणि रोवमन पॉवेल यांनी अर्धशतके झळकावली आणि त्यानंतर गुडाकेश मोती आणि अकिल हुसेन यांनी सुपर एट खेळी करत वेस्ट इंडिजने आयसीसी टी-२० विश्वचषकातील सुपर एट सामन्यात झिम्बाब्वेचा १०७ धावांनी पराभव केला. वेस्ट इंडिजने दिलेल्या २५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, डावखुरा फिरकीपटू मोटी (२८ धावांत चार बळी) याने झिम्बाब्वेचा संघ १७.४ षटकांत १४७ धावांत गुंडाळला. डावखुरा फिरकीपटू हुसेनने २८ धावांत तीन बळी घेतले तर मॅथ्यू फोर्डने २७ धावांत दोन बळी घेतले.

झिम्बाब्वेकडून ब्रॅड इव्हान्सने २१ चेंडूत सर्वाधिक ४३ धावा केल्या, ज्यामध्ये पाच षटकार आणि दोन चौकार होते. फक्त डायन मायर्स (२८) आणि कर्णधार सिकंदर रझा (२७) यांनी २० धावांचा टप्पा ओलांडला.

यापूर्वी, हेटमायरने दोन जीवदानांचा फायदा घेत त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळी खेळली, त्याने ३४ चेंडूत सात षटकार आणि तितक्याच चौकारांसह ८५ धावा केल्या. याशिवाय, त्याने रोव्हमन पॉवेल (५९ धावा, ३५ चेंडू, चार चौकार, चार षटकार) सोबत तिसऱ्या विकेटसाठी ५२ चेंडूत १२२ धावांची भागीदारी केली आणि वेस्ट इंडिजला सहा विकेटमध्ये २५४ धावांपर्यंत पोहोचवले, जे स्पर्धेच्या इतिहासातील दुसरे सर्वोच्च धावसंख्या आहे. शेरफेन रुदरफोर्डनेही १३ चेंडूत दोन षटकार आणि तीन चौकारांसह नाबाद ३१ धावांची जलद खेळी केली. या सामन्यात दोन्ही संघांनी एकूण ३१ षटकार मारले, जे टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात एकाच सामन्यात मारलेल्या सर्वाधिक षटकारांची संख्या आहे.

Published On: Feb 24, 2026 | 02:19 PM

