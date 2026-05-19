RR Vs LSG Pitch Report: जयपूरमध्ये रंगणार आकड्यांचा खेळ; राजस्थानचा एक विजय अन्…; पहा पीच रिपोर्ट

लखनौचा संघ प्ले ऑफच्या स्पर्धेतून बाहेर
प्लेऑफ मध्ये केवळ एकाच संघाला मिळणार प्रवेश
राजस्थान रॉयल्सचा आजचा विजय अनिवार्य
Tata IPL 2026 RR Vs LSG Live Updates: आयपीएल 2026 मध्ये साखळी सामने संपत आले तरी प्ले ऑफमध्ये जाणारे 4 संघ निश्चित झाले नाहीत. आज सर्वात महत्वाचा सामना जयपूरमध्ये पाहायला मिळणार आहे. कारण (IPL 2026) आज लखनौ सुपर जायंट्स आणि राजस्थान रॉयल्स आमनेसामने येणार आहेत. जयपूरच्या या मैदानावार कोण बाजी मारणार हे पहावे लागणार आहे.
प्ले ऑफमध्ये जाण्यासाठी आजचा सामना राजस्थान रॉयल्ससाठी महत्वाचा आहे. आजचा सामना जिंकल्यास राजस्थानचा प्ले ऑफ मध्ये जाण्याचा मार्ग काही प्रमाणात सोपा होऊ शकतो. मात्र पराभव झाल्यास राजस्थान रॉयल्सच्या अडचणी वाढणार आहेत. तर दुसरीकडे ऋषभ पंत नेतृत्व करत असलेल्या लखनौचा संघ याआधीच या स्पर्धेतून बाहेर गेला आहे. मात्र स्पर्धेचा शेवट गोड करण्यासाठी लखनौचा संघ विजयासाठी मैदानात उतरेल.
आजचा हा महत्त्वाचा सामना जयपूरच्या सवाई मानसिंह स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. सवाई मानसिंह स्टेडियमची खेळपट्टी कडक आणि सपाट स्वरूपाची आहे. त्यामुळे हे पीच फलंदाजीसाठी फायदेशीर ठरते. फलंदाजांना मोठे फटके खेळणे सोपे जाते. गेल्या काही सामन्यांमध्ये या ठिकाणी 200 पेक्षा जास्त रन्स झाल्याचे पाहायला दिसून आले.
आकडेवारीनुसार या मैदानावर वेगवान गोलंदाजांचे वर्चस्व राहिले आहे. फिरकीपटूंना देखील काही ओव्हर्समध्ये मदत मिळण्याचा अंदाज आहे. आजचा सामना हायस्कोअरिंग होऊ शकतो. जयपूरमध्ये सध्या हवामान उष्ण आणि कोरडे आहे. दुसऱ्या डावात दव पडू शकते. ज्यामुळे गोलंदाजांना चेंडू पकडणे कठीण जाऊ शकते. त्यामुळे टॉस जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. कारण या मैदानावर चेस करणाऱ्या संघाला विजयाची संधी मोठ्या प्रमाणात असते.
राजस्थान रॉयल्सचा संघ: राजस्थान रॉयल्स, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कर्णधार), डोनाव्हन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंज, ॲडम मिल्ने, रवी बिश्नोई, वैभव सूर्यवंशी, नांद्रे बर्गर.
लखनौ सुपर जायंट्सचा संघ: मिचेल मार्श, हिंमत सिंग, रिषभ पंत, निकोलस पूरन, एडन मार्करम, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, आकाश सिंग, मोहसिन खान, मुकुल चौधरी, प्रिन्स यादव