KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

नाणेफेकीचा गोंधळ आणि खेळपट्टीची स्थिती
ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी पारंपरिकरित्या फलंदाजांसाठी स्वर्ग मानली जाते, परंतु सामना जसजसा पुढे जाईल, तसतशी ती फिरकी गोलंदाजांनाही मदत करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, संध्याकाळी दव महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यामुळे, जो कर्णधार नाणेफेक जिंकेल, तो नंतर फलंदाजी सोपी करण्यासाठी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. हाच विचार करून शुभमनने पहिले बॉलिंग घेतली आहे.
GT vs KKR: ईडन गार्डनवर रंगणार महामुकाबला; कोलकात्याच्या घरच्या मैदानावर गुजरातची कसोटी, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या
कोलकातासाठी करो वा मरो
घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या केकेआरसाठी आजचा सामना अंतिम सामन्यापेक्षा कमी नाही. IPL मध्ये प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी, कोलकाताला आजचा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल. एक छोटीशी चूक किंवा पराभव अजिंक्य रहाणेच्या संघाला स्पर्धेतून बाहेर काढू शकतो, त्यामुळे केकेआर आज आपला सर्वस्व पणाला लावण्यासाठी कटिबद्ध असेल. सुरूवातील अनेक सामने हरणाऱ्या संघाने गेल्या काही सामन्यांपासून ही आशा जिवंत ठेवली आहे.
ईडन गार्डन्सवर इतिहास रचण्याची गुजरातला संधी
गुजरात टायटन्स संघ आज इतिहास रचण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल. गुणतालिकेत आधीच मजबूत स्थितीत असलेल्या गुजरात संघाने जर आज घरच्या मैदानावर कोलकाताला पराभूत केले, तर ते आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी अधिकृतपणे पात्र ठरणारा पहिला संघ बनेल. कर्णधार आणि संघ व्यवस्थापन हा सामना जिंकून प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार आहेत.
कसे आहेत संघ
गुजरात टायटन्सः साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज
कोलकाता नाईट रायडर्सः अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगक्रिश रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी