KKR vs GT Live Score: गुजरातने जिंकला Toss, कोलकाताला बोलावले फलंदाजीला; Playing 11 कशी आहे

आयपीएल २०२६ चा ६० वा सामना कोलकाता नाईट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जात आहे. हा सामना कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर आयोजित करण्यात आलाय

Updated On: May 16, 2026 | 07:42 PM
GT vs KKR टॉस अपडेट (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • गुजरात टायटन्स विरूद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स 
  • इडन गार्डन्समध्ये रंगणार सामना 
  • शुभमनने जिंकला टॉस, पहिले फिल्डिंग 
आयपीएल २०२६ मध्ये आज कोलकाता नाईट रायडर्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात ६० वा सामना खेळला जातोय. हा सामना कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर आयोजित केला गेला आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे. विजय मिळवल्यास गुजरात टायटन्सला प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित करता येईल. तर दुसरीकडे, प्लेऑफच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी केकेआरला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. GT चा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली आणि पहिल्यांदा कोलकाताला फलंदाजीसाठी पाचारण केले आहे. 

नाणेफेकीचा गोंधळ आणि खेळपट्टीची स्थिती

ईडन गार्डन्सची खेळपट्टी पारंपरिकरित्या फलंदाजांसाठी स्वर्ग मानली जाते, परंतु सामना जसजसा पुढे जाईल, तसतशी ती फिरकी गोलंदाजांनाही मदत करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, संध्याकाळी दव महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्यामुळे, जो कर्णधार नाणेफेक जिंकेल, तो नंतर फलंदाजी सोपी करण्यासाठी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. हाच विचार करून शुभमनने पहिले बॉलिंग घेतली आहे. 

कोलकातासाठी करो वा मरो 

घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या केकेआरसाठी आजचा सामना अंतिम सामन्यापेक्षा कमी नाही. IPL मध्ये प्लेऑफच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी, कोलकाताला आजचा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल. एक छोटीशी चूक किंवा पराभव अजिंक्य रहाणेच्या संघाला स्पर्धेतून बाहेर काढू शकतो, त्यामुळे केकेआर आज आपला सर्वस्व पणाला लावण्यासाठी कटिबद्ध असेल. सुरूवातील अनेक सामने हरणाऱ्या संघाने गेल्या काही सामन्यांपासून ही आशा जिवंत ठेवली आहे. 

ईडन गार्डन्सवर इतिहास रचण्याची गुजरातला संधी 

गुजरात टायटन्स संघ आज इतिहास रचण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल. गुणतालिकेत आधीच मजबूत स्थितीत असलेल्या गुजरात संघाने जर आज घरच्या मैदानावर कोलकाताला पराभूत केले, तर ते आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफसाठी अधिकृतपणे पात्र ठरणारा पहिला संघ बनेल. कर्णधार आणि संघ व्यवस्थापन हा सामना जिंकून प्लेऑफमधील आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार आहेत. 

कसे आहेत संघ

गुजरात टायटन्सः साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज

कोलकाता नाईट रायडर्सः अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगक्रिश रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी

Published On: May 16, 2026 | 07:42 PM

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

