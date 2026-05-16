IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

मुंबई इंडियन्सच्या कोचिंग स्टाफचे प्रमुख सदस्य रॉबिन सिंगने संघातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या १६ वर्षांपासून संघाशी संबंधित होता. यामुळे चाहत्यांना आणि संघाला नक्कीच मोठा धक्का बसला आहे

Updated On: May 16, 2026 | 12:34 PM
मुंबई इंडियन्सच्या दिग्गज खेळाडून सोडली साथ (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • मुंबई इंडियन्सला मोठा धक्का 
  • १६ वर्षानंतर दिग्गज खेळाडूने सोडली साथ 
  • चाहत्यांनाही बसला मोठा धक्का 
पाच वेळा चॅम्पियन असणाऱ्या मुंबई इंडियन्ससाठी आयपीएल २०२६ अत्यंत निराशाजनक ठरले आहे. हा संघ प्लेऑफमधून बाहेर पडला आहे. दरम्यान, संघाचे प्रमुख प्रशिक्षक रॉबिन सिंग यांनी संघातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आणि मुंबई इंडियन्सला अजून एक मोठा धक्का बसलाय. गेल्या १६ वर्षांपासून मुंबई इंडियन्ससोबत असलेल्या सिंग यांनी शुक्रवारी पुष्टी केली की, त्यांनी संघ तसेच त्यांची परदेशी फ्रँचायझी, MI एमिरेट्ससोबतचे संबंध तोडले आहेत. 

रॉबिनने सोशल मीडियावर शेअर केली पोस्ट 

सोशल मीडिया पोस्टमध्ये रॉबिनने लिहिले, “मी हे सांगू इच्छितो की मी अधिकृतपणे मुंबई इंडियन्ससोबत माझी इतक्या वर्षांची साथ सोडली आहे. जरी मी २०२२ पासून त्यांच्या आयपीएल स्टाफचा भाग नसलो तरी, मी या वर्षापासून त्यांच्या एमिरेट्स लीग संघासोबतचे संबंधही तोडले आहेत.” रॉबिनने फ्रँचायझी आणि चाहत्यांचे अनेक वर्षांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार व्यक्त केले आणि म्हटले, “२०१० मध्ये सुरू झालेल्या या अद्भुत प्रवासात मला पाठिंबा दिल्याबद्दल संपूर्ण MI परिवार आणि चाहत्यांचे आभार. पुढील वर्षांसाठी फ्रँचायझीला माझ्या शुभेच्छा.” 

रॉबिन सिंग २०१० मध्ये मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला होता आणि फ्रँचायझीच्या सर्वात यशस्वी काळात त्यांनी पडद्यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावली. तो संघाच्या पाचही आयपीएल विजेतेपदांच्या मोहिमांचा भाग होता आणि त्याने संघाच्या दोन चॅम्पियन्स लीग टी२० विजयांमध्येही योगदान दिले. २०२२ मध्ये मुंबई इंडियन्स आयपीएल संघासोबतची त्याची थेट भूमिका संपली असली तरी, रॉबिन मुंबई इंडियन्सच्या उर्वरित नेटवर्कशी जोडलेला आहे.

रॉबिन सिंगची जबाबदारी 

२०२३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय लीग टी२० च्या उद्घाटन हंगामात रॉबिनने एमआय एमिरेट्सचे जनरल मॅनेजर म्हणून काम पाहिले आणि नंतर २०२४ मध्ये त्याची फ्रँचायझीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाली. त्याच्या जाण्याने फ्रँचायझीसाठी एका महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षक कारकिर्दीचा शेवट झाला आहे, जिथे त्याने अनेक विजेतेपद जिंकणाऱ्या संघांसोबत काम केले. आपल्या प्रशिक्षक कारकिर्दीपूर्वी, रॉबिनने भारतासाठी १३६ एकदिवसीय सामने खेळले, ज्यात त्याने २,३३६ धावा केल्या आणि ६९ बळी घेतले. नंतर तो जगभरातील टी२० लीगमध्ये सर्वाधिक मागणी असलेल्या प्रशिक्षकांपैकी एक बनला.

Published On: May 16, 2026 | 12:34 PM

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली 'या' दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM

May 16, 2026 | 12:34 PM
