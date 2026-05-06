PBKS Vs SRH Live: हेनरीचा ‘क्लास’ अन् किशनसमोर ‘किंग्ज’ थबकले, पंजाबला ‘इतक्या’ रन्सची गरज

पंजाब किंग्जचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय
श्रेयस अय्यर विरुद्ध पॅट कमिन्स आमनेसामने
अभिषेक शर्मा आणि ट्रेविस हेडची शानदार सुरुवात
Tata IPL 2026 PBKS Vs SRH Live Updates: सध्या राजीव गांधी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध पंजाब किंग्जमध्ये सामना सुरू आहे. पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने पीच रिपोर्टचा आधार घेत टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान अभिषेक आणि ट्रेविस हेडने एसआरएचला चांगली सुरुवात करून दिली. अखेर (IPL 2026) एसआरएचने 235 रन्स करून पंजाब किंग्जला 236 रन्सचे टार्गेट दिले आहे.
एसआरएचची फलंदाजी
श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. एसआरएचकडून डावाची सुरुवात करण्यासाठी अभिषेक शर्मा आणि ट्रेविस हेडने केली. गेल्या काही सामन्यांमध्ये या सलामीच्या जोडीने संघाला चांगली सुरुवात करून दिली आहे आज देखील दोघांनी तडाखेबंद सुरुवात करून दिली. आक्रमक फलंदाज असलेल्या अभिषेक शर्माने 13 बॉलमध्ये 35 रन्सची खेळी केली. आक्रमक खेळी करून अभिषेक शर्मा आउट झाला. त्यानंतर एसआरएचचा माजी कर्णधार इशान किशन आणि हेडने संघाचा डाव सावरला.
ट्रेविस हेडने देखील चांगली सुरुवात केली. ट्रेविस हेड 19 बॉलमध्ये 38 रन्स करून आउट झाला. इशान किशानने शानदार अर्धशतकी खेळी केली. इशान किशनने 55 रन्सची खेळी केली. इशान किशन आउट झाल्यावर हेनरी क्लासेन आणि नितीश कुमार रेड्डीने एसआरएचला 200 पेक्षा जास्त करून दिल्या. हेनरी क्लासेनने तडाखेबंद अर्धशतक लगावले. नितीश कुमार रेड्डीने 29 रन्सची लहानशी पण अत्यंत महत्वाची अशी खेळी केली आहे. हेनरी क्लासेनने 43 बॉलमध्ये 69 रन्स केल्या.
पंजाब किंग्जची गोलंदाजी
एसआरएचच्या फलंदाजांना रोखण्यासाठी अर्शदीप सिंग आणि मार्को जानसने या पंजाबच्या गोलंदाजांनी सुरुवात केली. दरम्यान आक्रमक सुरुवात करणाऱ्या अभिषेक शर्माला लॉकी फर्ग्युसनने आउट केले. तसेच युझवेंद्र चहलने ट्रेविस हेडला 38 रन्सवर आउट केले. अर्शदीप सिंगने एसआरएचच्या इशान किशनला 55 रन्सवर आउट केले. अर्धशतकी खेळी करून धोकादायक ठरणाऱ्या हेनरी क्लासेनला विजयकुमार वैशाखने 69 रन्सवर आउट केले.
An important knock comes to an end 👏 Ishan Kishan scores his 4️⃣th half century of the season and goes back for 55 (32) 👊 Updates ▶️ https://t.co/8L0gAuxW78#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvPBKS pic.twitter.com/EieKm0XlL2 — IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
एसआरएचची संभाव्य टीम: ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोरा, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टोन, प्रफुल हिंगे.
पंजाब किंग्जची संभाव्य टीम:प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शशांक सिंग / नेहल वढेरा, मार्कस स्टॉइनिस, अझमतुल्ला ओमरझाई, मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.