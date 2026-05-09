GT Vs RR Live: जयपूरमध्ये थरारक सामना; कर्णधार यशस्वीने गुजरातविरुद्ध टॉस जिंकला, घेतला ‘हा’ निर्णय

गुजरात टायटन्स अन् राजस्थान रॉयल्सचे संघ आमनेसामने
प्ले ऑफसाठी दोन्ही संघांना विजय अनिवार्य
थोड्याच वेळात सुरू होणार जयपूरमध्ये सामना
Tata IPL 2026 RR Vs GT Live Updates: थोड्याच वेळात जयपूरमध्ये राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्समध्ये सामना होणार आहे. राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व रियान पराग आणि गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व शुभमन गिल करत आहे. प्ले (IPL 2026) ऑफमध्ये जाण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी विजय अनिवार्य असणार आहे. आज रियान पराग ऐवजी यशस्वी जयस्वाल आरआरचे नेतृत्व करत आहे. दरम्यान आजच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुजरात टायटन्सकडून कर्णधार शुभमन गिल, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, राशीद खान तर राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, रवी बिश्नोई, ध्रुव जुरेल हे खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये खेळत आहेत. त्यामुळे आजचा सामना रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. तसेच मोठी धावसंख्या पाहायला मिळू शकते.
गुजरात टायटन्सचा संघ सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये पाचव्या स्थानी आणि राजस्थान रॉयल्सचा संघ पॉईंट्स टेबलमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा असणार आहे. दरम्यान आज आपण या दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 आणि हेड टू हेड रेकॉर्ड जाणून घेऊयात. मागील सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने गुजरात वर विजय मिळवला होता. त्यामुळे आजच्या सामन्यात कोण जिंकणार हे पहावे लागणार आहे.
RR Vs GT Live: राजस्थानविरुद्ध गुजरातचे पारडे जड; मात्र यंदाच्या हंगामात टायटन्सचा…
आतापर्यंत गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्स 9 वेळेस आमनेसामने आले आहेत. या 9 समन्यांपैकी गुजरात टायटन्सने 6 सामने जिंकून आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. तर राजस्थान रॉयल्सचा संघ केवळ 3 सामने जिंकू शकला आहे. यामुळे सध्या तरी गुजरातचे पारडे जड दिसण येत आहे. मात्र यंदाच्या हंगामात पहिल्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने गुजरातचा पराभव केला आहे. राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व रियन पराग करत आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या संघाची सुरुवात चांगली झाली होती. मात्र गेल्या काही सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे. तसेच गुजरात टायटन्सची सुरुवात खराब झाली होती. मात्र गेले काही सामना गुजरातने सलग जिंकत पॉइंट टेबलमध्ये 5 वे स्थान पटकावले आहे.
गुजरात टायटन्स संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, अर्शद खान, रशीद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार, राहुल तेवाटिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुल्ले कुमार, कुमार कुमार, अरशद खान. कुशाग्रा, इशांत शर्मा, शाहरुख खान, जयंत यादव, ल्यूक वुड, प्रसिध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, अशोक शर्मा, कॉनर एस्टरहुइझेन, रविश्रीनिवासन साई किशोर.
मुंबई पलटणच्या अडचणी वाढणार? उद्या Suryakumar Yadav खेळणार की नाही? पहा महत्वाची बातमी
राजस्थान रॉयल्स संघ : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), रवींद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, ॲडम मिलने, दासुन शनाका, रवी सिंग, यशराज पुंजा, तुषार देशपांडे संदीप शर्मा, शिमरॉन हेटमायर, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युधवीर सिंग चरक, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, विघ्नेश पुथूर, अमनो रामा.