नव्या Noise स्मार्टवॉचची भारतात एंट्री! 'नॉइज AI प्रो' सिस्टिमने सुसज्ज.... किंमत 6 हजारांहून कमी

कोणत्या स्मार्टफोन ब्रँडची काय खासियत? iPhone ते OnePlus पर्यंत वाचा सर्वकाही
भारतात लाँच करण्यात आलेल्या नॉईजफिट हॅलो 3 ची सुरुवातीची किंमत 5,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने हे स्मार्टवॉच मेटल ब्लॅक, लेदर ब्राउन, लेदर ब्लू आणि सिलिकॉन ब्लॅक व्हेरिअंटमध्ये लाँच केले आहे. ग्राहक सध्या नॉइज वेबसाइट, अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवरून हे स्मार्टवॉच खरेदी करू शकणार आहेत. (फोटो सौजन्य – Noise)
कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या आणि लेटेस्ट नॉईजफिट हॅलो 3 मध्ये 1000 निट्स पीक ब्राइटनेससह 1.43-इंच अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे. स्मार्टवॉटचचे डिझाईन राउंड-डायल वाले आहे, ज्यामध्ये इंटीग्रेटेड स्ट्रॅप लेआउट आणि डायलच्या चारही बाजूला बारीक डिटेलिंग पाहायला मिळते. नॉईजने लाँच केलेले लेटेस्ट स्मार्टवॉच एडीशन ‘नॉइज एआय प्रो’ सिस्टिमने सुसज्ज आहे. तसेच यामध्ये व्हॉईस कमांड्स, मॉर्निंग ब्रीफ समरी, एआय व्हॉईस ट्रांसक्रिप्शन आणि सुपर नोटिफिकेशन्सचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, सुपर नोटिफिकेशन्स सपोर्टेड अँड्रॉईड डिव्हाइसेसवर ओटीपी, राइड अलर्ट्स आणि डिलिव्हरी नोटिफिकेशन्ससारखे अपडेट्स दाखवू शकतात.
Instagram वरील प्रायव्हसी संपली… अखेर कंपनीने हटवले ‘ते’ फीचर, यूजर्सवर कसा होणार परिणाम?
नॉईजने सादर केलेल्या नव्या नॉईजफिट हॅलो 3 मध्ये एक कस्टमाइजेबल स्मार्ट डॅशबोर्ड देखील समाविष्ट आहे. ज्यामध्ये पाच विजेट्सपर्यंत सपोर्ट देण्यात आला आहे. यूजर्स या डिव्हाईसमध्ये म्यूजिक कंट्रोल, AQI अपडेट, हाइड्रेशन रिमाइंडर आणि स्लीप ट्रॅकिंग सारख्या फीचर्ससाठी विजेट्स जोडू शकणार आहेत. हेल्थ आणि फिटनेस ट्रॅकिंगसाठी हे डिव्हाईस वन-टॅप हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रॅकिंग आणि SpO2 मॉनिटरिंगला सपोर्ट करते. हे स्मार्टवॉच संपूर्ण दिवस सतत हेल्थ ट्रॅकिंगची सुविधा ऑफर करते.
याव्यितिरिक्त, नव्या नॉईजफिट हॅलो 3 मध्ये नॉईज वॉल्टचा सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. ज्याच्या मदतीने यूजर्स फ्लाइट, चित्रपटाचे तिकीट, कॉन्सर्ट आणि दूसरे पासेसचे क्यूआर कोड थेट स्मार्टवॉचवर स्टोअर करू शकणार आहेत. हे स्मार्टवॉच अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही स्मार्टफोन्ससोबत कनेक्ट केले जाऊ शकते. कंपनीने दावा केला आहे की, एकदा चार्ज केल्यावर याची बॅटरी 7 दिवसांपर्यंत टिकते.