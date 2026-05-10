Mother Ocean Day 2026 : ‘मला वाचवा’ अशी समुद्राची आर्त हाक; आपली जीवनरेखा अडकलीये तेल गळती आणि प्रदूषणाच्या विळख्यात

Mother Ocean Day 2026 : आज १० मे, म्हणजेच ‘मदर ओशन डे’ (Mother Ocean Day). हा दिवस केवळ कॅलेंडरवरील एक तारीख नसून, आपल्या अस्तित्वाचा आधार असलेल्या अथांग महासागरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी कृती करण्याचा दिवस आहे. पृथ्वीच्या पाठीवर ७० टक्क्यांहून अधिक भाग व्यापणारे हे महासागर आपल्याला केवळ पाणी देत नाहीत, तर ते या ग्रहावरील जीवसृष्टीचे मुख्य इंजिन आहेत. मात्र, मानवी हस्तक्षेपामुळे आज हेच महासागर रडत आहेत.
आपण श्वास घेतो तो निम्मा ऑक्सिजन या महासागरांमुळेच आपल्याला मिळतो. समुद्रातील वनस्पती (Phytoplankton) प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन तयार करतात. याव्यतिरिक्त, महासागर पृथ्वीच्या हवामानाचे नियमन करतात, उष्णता शोषून घेतात आणि लाखो सागरी जीवांना घर देतात. अन्नाचा पुरवठा करण्यापासून ते जागतिक व्यापारापर्यंत, महासागरांचे योगदान अमूल्य आहे. जर महासागर निरोगी असतील, तरच मानवी आरोग्य सुरक्षित राहील, हे आता विज्ञानानेही सिद्ध केले आहे.
आज आपले महासागर एका मोठ्या संकटात आहेत. दरवर्षी लाखो टन प्लास्टिक कचरा समुद्रात फेकला जातो. प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्याने ते सूक्ष्म कणांमध्ये (Microplastics) रूपांतरित होते, जे मासे आणि पर्यायाने मानवी अन्नाच्या साखळीत प्रवेश करत आहेत. याशिवाय, जहाजांतून होणारी तेल गळती, रासायनिक सांडपाणी आणि वाढते तापमान (Global Warming) यामुळे सागरी परिसंस्था कोलमडून पडत आहे. प्रवाळ भित्तिका (Coral Reefs) नष्ट होत असून अनेक सागरी प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.
‘मदर ओशन डे’ निमित्त जगभरात विविध उपक्रम राबवले जातात. अनेक ठिकाणी समुद्रकिनारे स्वच्छतेच्या मोहिमा राबवल्या जातात. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निबंध स्पर्धा, चित्रकला आणि कार्यशाळांद्वारे तरुणांमध्ये समुद्राचे महत्त्व रुजवले जाते. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर आपण आताच पावले उचलली नाहीत, तर २०५० पर्यंत समुद्रात माशांपेक्षा जास्त प्लास्टिक असेल. ही भीतीदायक परिस्थिती टाळण्यासाठी आजचा दिवस आपल्याला सतर्क करतो.
महासागर संवर्धन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक नागरिकाची आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर (Single-use Plastic) बहिष्कार टाकणे, समुद्रकिनाऱ्यावर कचरा न करणे, आणि रासायनिक पदार्थांचा वापर कमी करणे यांसारख्या छोट्या गोष्टीही मोठा बदल घडवून आणू शकतात. भावी पिढ्यांना निळाशार आणि स्वच्छ समुद्र पाहायला मिळावा, यासाठी आपल्याला आजच ‘पर्यावरणपूरक’ जीवनशैलीचा अंगीकार करावा लागेल. महासागर हे आपल्या पृथ्वीचे हृदय आहेत. हे हृदय धडधडत राहिले, तरच मानवी संस्कृती जिवंत राहील. म्हणूनच, या ‘मदर ओशन डे’ निमित्त आपण सर्वजण मिळून एकच संकल्प करूया “समुद्र वाचवूया, सृष्टी वाचवूया!”