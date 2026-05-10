Mother Ocean Day 2026 : ‘मला वाचवा’ अशी समुद्राची आर्त हाक; आपली जीवनरेखा अडकलीये तेल गळती आणि प्रदूषणाच्या विळख्यात

Mother Ocean Day : महासागरांचे महत्त्व आणि त्यांच्या संवर्धनाची गरज याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी १० मे रोजी 'महासागर मातृदिन' साजरा केला जातो. याबाबत वाचा सविस्तर.

Updated On: May 10, 2026 | 09:07 AM
Mother Ocean Day 2026 : 'मला वाचवा' अशी समुद्राची आर्त हाक; आपली जीवनरेखा अडकलीये तेल गळती आणि प्रदूषणाच्या विळख्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • महासागर मातृदिनाचे महत्त्व
  • वाढते धोके
  • सामूहिक कृतीची हाक

Mother Ocean Day 2026 : आज १० मे, म्हणजेच ‘मदर ओशन डे’ (Mother Ocean Day). हा दिवस केवळ कॅलेंडरवरील एक तारीख नसून, आपल्या अस्तित्वाचा आधार असलेल्या अथांग महासागरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी कृती करण्याचा दिवस आहे. पृथ्वीच्या पाठीवर ७० टक्क्यांहून अधिक भाग व्यापणारे हे महासागर आपल्याला केवळ पाणी देत नाहीत, तर ते या ग्रहावरील जीवसृष्टीचे मुख्य इंजिन आहेत. मात्र, मानवी हस्तक्षेपामुळे आज हेच महासागर रडत आहेत.

महासागर: आपली खरी जीवनरेखा

आपण श्वास घेतो तो निम्मा ऑक्सिजन या महासागरांमुळेच आपल्याला मिळतो. समुद्रातील वनस्पती (Phytoplankton) प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन तयार करतात. याव्यतिरिक्त, महासागर पृथ्वीच्या हवामानाचे नियमन करतात, उष्णता शोषून घेतात आणि लाखो सागरी जीवांना घर देतात. अन्नाचा पुरवठा करण्यापासून ते जागतिक व्यापारापर्यंत, महासागरांचे योगदान अमूल्य आहे. जर महासागर निरोगी असतील, तरच मानवी आरोग्य सुरक्षित राहील, हे आता विज्ञानानेही सिद्ध केले आहे.

प्रदूषणाचा महाभयंकर विळखा

आज आपले महासागर एका मोठ्या संकटात आहेत. दरवर्षी लाखो टन प्लास्टिक कचरा समुद्रात फेकला जातो. प्लास्टिकचे विघटन होत नसल्याने ते सूक्ष्म कणांमध्ये (Microplastics) रूपांतरित होते, जे मासे आणि पर्यायाने मानवी अन्नाच्या साखळीत प्रवेश करत आहेत. याशिवाय, जहाजांतून होणारी तेल गळती, रासायनिक सांडपाणी आणि वाढते तापमान (Global Warming) यामुळे सागरी परिसंस्था कोलमडून पडत आहे. प्रवाळ भित्तिका (Coral Reefs) नष्ट होत असून अनेक सागरी प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत.

जागतिक स्तरावर जनजागृती आणि उपक्रम

‘मदर ओशन डे’ निमित्त जगभरात विविध उपक्रम राबवले जातात. अनेक ठिकाणी समुद्रकिनारे स्वच्छतेच्या मोहिमा राबवल्या जातात. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निबंध स्पर्धा, चित्रकला आणि कार्यशाळांद्वारे तरुणांमध्ये समुद्राचे महत्त्व रुजवले जाते. शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर आपण आताच पावले उचलली नाहीत, तर २०५० पर्यंत समुद्रात माशांपेक्षा जास्त प्लास्टिक असेल. ही भीतीदायक परिस्थिती टाळण्यासाठी आजचा दिवस आपल्याला सतर्क करतो.

आपण काय करू शकतो?

महासागर संवर्धन ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक नागरिकाची आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर (Single-use Plastic) बहिष्कार टाकणे, समुद्रकिनाऱ्यावर कचरा न करणे, आणि रासायनिक पदार्थांचा वापर कमी करणे यांसारख्या छोट्या गोष्टीही मोठा बदल घडवून आणू शकतात. भावी पिढ्यांना निळाशार आणि स्वच्छ समुद्र पाहायला मिळावा, यासाठी आपल्याला आजच ‘पर्यावरणपूरक’ जीवनशैलीचा अंगीकार करावा लागेल. महासागर हे आपल्या पृथ्वीचे हृदय आहेत. हे हृदय धडधडत राहिले, तरच मानवी संस्कृती जिवंत राहील. म्हणूनच, या ‘मदर ओशन डे’ निमित्त आपण सर्वजण मिळून एकच संकल्प करूया  “समुद्र वाचवूया, सृष्टी वाचवूया!”

Published On: May 10, 2026 | 09:07 AM

Mouni Roy Divorce : "एक तर लग्न कर, नाही तर Break Up" मौनीचा हट्ट! पण सुरजची इच्छा नव्हती? केला खुलासा

IPL फायनलसाठी भारत दौऱ्यावर PCB अध्यक्ष मोहसिन नक्वी? पाकिस्तानच्या दाव्याने चर्चांना उधाण

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; 'या' लोकांना होणार फायदा

Women Safety : महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा कडक निर्णय; 10 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांत अंतर्गत तक्रार समिती बंधनकारक

कमी बजेटमध्ये तरुणांची पहिली पसंती असलेल्या "या" आहेत बेस्ट बजेट स्पोर्ट्स बाईक्स

अर्ध कोल्डड्रिंक प्यायल्यानंतर महिलेला बसला धक्का, कॅनमध्ये आढळला मृत उंदीर; Viral Video पाहून युजर्सही थबकले

Vastu Tips: कपाटाच्या वर ठेवलेल्या या वस्तूंमुळे वाढू शकतात आर्थिक समस्या

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

