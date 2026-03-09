दिवसाची सुरुवात करा आणखीनच मजेदार! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पिझ्झा टोस्ट सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

पिझ्झाचे नाव ऐकल्यानंतर लहान मुलांच्या चेहऱ्यावर हसू खुलून येते. बाहेर कॅफेमध्ये गेल्यानंतर किंवा हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर आवडीने पिझ्झा खाल्ला जातो. पण सतत बाहेरचे विकत आणलेले पिझ्झा आणि बर्गर खाण्याऐवजी घरी बनवलेल्या पिझ्झाचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पिझ्झा टोस्ट सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा लहान मुलांच्या डब्यासाठी सुद्धा पिझ्झा टोस्ट सँडविच देऊ शकता. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. दिवसाची सुरुवात आनंद आणि उत्साहाने करायची असल्यास सकाळी पोटभर नाश्ता करावा. यामुळे शरीरात थकवा, अशक्तपणा अजिबात जाणवत नाही. तुम्ही कायमच हेल्दी आणि निरोगी राहता. विकतचा पिझ्झा बनवताना त्यात मैद्याचा वापर केला जातो. पण मैदा खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. मैद्याचे पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीरात लठ्ठपणा वाढतो आणि आरोग्य बिघडून जाते. चला तर जाणून घेऊया पिझ्झा टोस्ट सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
