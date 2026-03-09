टीम इंडियाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर MS Dhoni चा दोन वर्षानंतर Instagram वर कमबॅक! गौतम गंभीरवर केली टिप्पणी, म्हणाला – कोच साहेब…

MS Dhoni on Gautam Gambhir : टी20 विश्वचषक भारताच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा जिकून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. यानंतर जगभरामध्ये उत्सव साजरा केला जात आहे. भारतीय क्रिकेट दिग्गज एमएस धोनीने सोशल मीडियावरील आपले मौन सोडले आणि भारताला २०२६ च्या ऐतिहासिक टी२० विश्वचषक विजयाबद्दल अभिनंदन केले. त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर एक पोस्ट शेअर करत त्याने संघ आणि सपोर्ट स्टाफचे कौतुक केले आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या हास्यावर एक गोड टिप्पणी देखील केली.
रविवार, ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव केला. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना ‘मेन इन ब्लू’ संघाने २० षटकांत २५५/५ धावा केल्या आणि नंतर ‘ब्लॅक कॅप्स’ संघाला १५९ धावांवर रोखले.
२००७ ते २०२६… टीम इंडिया तिसऱ्यांदा ‘विश्वविजेता’! पाहा आतापर्यंतच्या टी-२० विश्वचषक विजेत्यांची संपूर्ण यादी
भारताचे विश्वचषक विजेते कर्णधार एमएस धोनी, रोहित शर्मा आणि कपिल देव यांनी रविवारी अहमदाबादमध्ये सूर्यकुमार यादव आणि त्यांच्या कंपनीने इतिहास रचताना पाहिले. मेन इन ब्लूच्या विजयानंतर धोनीने विजयी भारतीय संघाचे कौतुक करण्यासाठी एक अनोखी सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली. त्याने लिहिले, “अहमदाबादमध्ये इतिहास रचला. संघाचे आणि सपोर्ट स्टाफचे आणि जगभरातील भारतीय क्रिकेट संघाच्या सर्व चाहत्यांचे हार्दिक अभिनंदन. तुम्हा सर्वांना खेळताना पाहून आनंद झाला.”
२००७ आणि २०११ मध्ये धोनीच्या विश्वचषक विजेत्या संघातील प्रमुख सदस्य असलेल्या मुख्य प्रशिक्षक गंभीरबद्दल बोलताना, भारताच्या माजी यष्टीरक्षकाने विनोदीपणे टिप्पणी केली, “प्रशिक्षक साहेब, तुमचे हास्य तुमच्यावर छान दिसते. हास्यासह वेग हा एक उत्तम संयोजन आहे. शाब्बास. मजा करा मित्रांनो.”
View this post on Instagram
‘प्लेअर ऑफ द फायनल’ जसप्रीत बुमराहबद्दलही त्याने आपले विचार शेअर केले आणि त्याला ‘चॅम्पियन बॉलर’ म्हटले. धोनी क्वचितच सोशल मीडिया वापरतो. त्याची शेवटची इंस्टाग्राम पोस्ट ८६ आठवड्यांपूर्वीची होती आणि ती अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांच्या भव्य लग्नाशी संबंधित होती. त्याआधी, त्याने २०२४ मध्ये बार्बाडोसमध्ये झालेल्या टी-२० विश्वचषक जिंकल्याबद्दल टीम इंडियाचे अभिनंदन करणारी पोस्ट शेअर केली.