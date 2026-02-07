Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral

मैदानावर खळबळ उडवून दिल्यानंतर, वैभवने ड्रेसिंग रूममध्येही धुमाकूळ घातला आणि भारतीय संघातील इतर खेळाडूंसोबत भोजपुरी गाण्यावर नाचताना दिसला. या काळात त्याने अनेक नृत्याच्या स्टेप्स देखील पाहायला मिळाल्या.

Updated On: Feb 07, 2026 | 10:56 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

काल भारत विरूद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये अंडर 19 विश्वचषक 2026 चा फायनलचा सामना खेळवण्यात आला हा सामना भारताच्या संघाने जिंकून अंडर 19 विश्वचषकाचे टायटल सहाव्यांदा नावावर केले आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या फलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली. वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे यांनी मैदानावर कहर केला आणि इंग्लडसमोर मोठे लक्ष उभे केले. भारताला एक नवीन स्टार मिळाला आहे. १४ वर्षीय डावखुरा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीने इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात १७५ धावांची धमाकेदार खेळी केली. 

वैभवने जणू काही त्याला मोठ्या मंचावर दबाव कसा असतो याची कल्पनाच नव्हती. त्याच्या खेळीमुळे भारताने १९ वर्षांखालील विक्रमी सहावे विजेतेपद जिंकले. वैभवने त्याच्या डावात १५ चौकार आणि १५ षटकार मारले. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्याने शेवटचे १५१ धावा फक्त ५६ चेंडूत केल्या. शेवटी इंग्लंडचा कर्णधार थॉमस रेव्हच्या गोलंदाजीवर तो मॅनी लुम्सडेनने झेलबाद झाला. भारताने ५० षटकांत ९ बाद ४११ धावांचा मोठा आकडा गाठला. 

नशीबचं खराब… T20 World Cup 2026 मधून हा मॅचविनर खेळाडू बाहेर! या खेळाडूला मिळाली संघात जागा, श्रीलंकेसाठी ठरणार ट्रम्पकार्ड?

मैदानावर खळबळ उडवून दिल्यानंतर, वैभवने ड्रेसिंग रूममध्येही धुमाकूळ घातला आणि भारतीय संघातील इतर खेळाडूंसोबत भोजपुरी गाण्यावर नाचताना दिसला. या काळात त्याने अनेक नृत्याच्या स्टेप्स देखील पाहायला मिळाल्या. ४११ धावांच्या लक्ष्याला उत्तर देताना इंग्लंडने निश्चितच लढाऊ खेळी केली. बेन डॉकिन्सने ६६ धावा केल्या, तर कॅलेब फॉकनरने ६७ चेंडूत ११५ धावा केल्या. तथापि, संघ ४०.२ षटकांत ३११ धावांवर गारद झाला. खिलन पटेलने शेवटच्या विकेटसाठी एक शानदार झेल घेतला आणि भारताने विजेतेपद जिंकले.

मैदानावर सामना जिंकून देणारी खेळी खेळल्यानंतर, वैभवने ड्रेसिंग रूमवरही वर्चस्व गाजवले. राजस्थान रॉयल्सने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, तो असे म्हणताना ऐकू आला, “मित्रांनो, मला पंजाबी गाणे समजत नाही. भोजपुरी चांगले वाजेल.” उत्सव अधिक तीव्र झाला. त्याने संघाच्या बसमध्ये त्याच्या सहकाऱ्यांसह विजयाचा आनंद घेतला. नाचल्यानंतर, तो असे म्हणताना दिसला, “आज माझ्याकडून पुरे झाले मित्रांनो.”

वैभव सुर्यवंशी हा आयपीएल 2025 पासून राजस्थान राॅयल्सच्या संघाकडून खेळतो. त्याने मागील सिझनमध्ये गुजरात जायंट्सच्या संघाविरुद्ध शतक ठोकले होते आणि त्याने इतिहास नावावर केला होता. फायनलच्या सामन्यामध्ये देखील त्याने कमालीची खेळी खेळली होती.

