Virat Kohli Video : क्या अ‍ॅक्टिंग की है…विराट कोहलीने उडवली अर्शदीप सिंहची खिल्ली! सोशल मिडियावर Video Viral

सराव सत्रादरम्यान, विराट कोहली त्याच्या स्वभावात होता. त्याने संपूर्ण गांभीर्याने सत्रात भाग घेतला, परंतु जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा तो मजा करण्यास मागेपुढे पाहत नव्हता, त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 10:06 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Virat Kohli Viral Funny Video : भारत विरुद्ध न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेला 11 जानेवारीपासून सुरूवात होणार आहे. पहिला सामना सुरू व्हायला काही तास शिल्लक असताना सध्या भारताचे खेळाडू हे सराव करत आहेत. भारतीय संघाने आतापर्यत कमालीची कामगिरी केली आहे. आगामी मालिकेमध्ये विराट कोहली पुन्हा एकदा अ‍ॅक्शनमध्ये दिसणार आहे. जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या खेळताना दिसणार आहेत.  भारतीय क्रिकेट संघ सध्या वडोदरा येथे आहे, उद्यापासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेची तयारी करत आहे.

मालिकेपूर्वी संघाच्या खेळाडूंनी जोरदार सराव केला. सराव सत्रादरम्यान, संघाचा एक वरिष्ठ खेळाडू विराट कोहली त्याच्या स्वभावात होता. त्याने संपूर्ण गांभीर्याने सत्रात भाग घेतला, परंतु जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा तो मजा करण्यास मागेपुढे पाहत नव्हता, अगदी अर्शदीप सिंगचीही खिल्ली उडवत होता. कोहली आता फक्त एकदिवसीय सामने खेळतो आणि त्याचे लक्ष २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकावर आहे. उजव्या हाताचा हा फलंदाज सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे आणि त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आपले कौशल्य दाखवले.

MI vs RCB : ‘आम्ही सामना जिंकू शकलो असतो…’ WPL 2026 च्या पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर हरमनप्रीत कौरचे मोठे विधान

त्याने विजय हजारे ट्रॉफीमध्येही चांगली कामगिरी केली. न्यूझीलंड मालिकेतही कोहलीकडून चांगली कामगिरी अपेक्षित आहे. खरंतर, सरावादरम्यान काही खेळाडू धावत होते. अर्शदीप आणि विराटही यात सहभागी होते. धावल्यानंतर विराट त्याच्या लयीत परतत होता, तेव्हा अर्शदीप तिथून जात होता. अर्शदीपला पाहून विराटने त्याचे अनुकरण केले. विराटने अर्शदीपच्या धावण्याच्या शैलीची हुबेहूब नक्कल केली आणि त्याच्यासोबत मजा केली. हा सर्व विनोद विराट अनेकदा करत असतो. टप्पा गाठल्यानंतर, विराटने पुन्हा अर्शदीपची नक्कल केली, यावेळी त्याने जवळ उभ्या असलेल्या एखाद्याकडे बोट दाखवले. 

विराट त्याच्या मजेदार स्वभावासाठी देखील ओळखला जातो. तो सतत मजा करत असतो. तथापि, तो सराव करताना खूप गंभीर देखील असतो. विराट आणि रोहित शर्मा आता फक्त एकदिवसीय सामने खेळतील. त्यामुळे या मालिकेत त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या दोघांव्यतिरिक्त, आणखी काही खेळाडूंवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. सर्वांच्या नजरा दुखापतीतून परतणाऱ्या एकदिवसीय कर्णधार शुभमन गिलवर असतील. श्रेयस अय्यर देखील गंभीर दुखापतीतून बाहेर पडल्यानंतर पुनरागमन करत आहे.

