लग्नानंतर लगेचच शिखर धवन का झाला नाराज? सोशल मीडियावर द्यावे लागले स्पष्टीकरण! Post Viral

Shikhar Dhawan Statement : शिखर धवनने अलीकडेच त्याच्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू केला. त्याने २१ फेब्रुवारी रोजी त्याची प्रेयसी सोफी शाइनशी लग्न केले. दरम्यान, शिखरने त्याची माजी पत्नी आयेशा धवनबद्दल काही खोटी विधाने सोशल मीडियावर फिरत होती. यामुळे धवन दुःखी झाला आणि आता त्याने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. धवनने त्याच्याबद्दल चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर टीका केली.
शिखर धवनच्या माजी पत्नीने त्याला कधीही पुन्हा लग्न करणार नाही असे सांगितले होते, असा दावा एका सोशल मीडिया पोस्टवरून करण्यात आला तेव्हा वाद सुरू झाला. पोस्टमध्ये असेही म्हटले आहे की धवनने पुन्हा लग्न करून त्याच्या माजी पत्नीला योग्य उत्तर दिले आहे. या पोस्टमुळे धवन दुखावला आणि त्याने स्पष्ट केले की त्याने कधीही असे काही म्हटले नव्हते. धवनने एक्स वर पोस्ट करताना लिहिले की, “मी सोशल मीडियावर काही पोस्ट पाहिल्या ज्या माझ्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित गोष्टी उघड करतात. मी नेहमीच भूतकाळातील गोष्टी विसरलो आहे, मैदानावर आणि मैदानाबाहेर.”
धवन पुढे लिहितो, “मी सकारात्मकतेवर विश्वास ठेवतो आणि माझ्या भूतकाळाचा आदर करतो. माझ्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे आणि माझे चाहते, मित्र, कुटुंब, हितचिंतक आणि माध्यमांकडून मिळालेल्या प्रेम आणि आशीर्वादांबद्दल मी आभारी आहे. मी लोकांना विनंती करतो की सोशल मीडियावर माझे नाव वापरून क्लिकबेट आणि खोटी विधाने शेअर करणे टाळा. आपण प्रेम आणि सकारात्मकता पसरवली पाहिजे. धन्यवाद.”
STATEMENT I have come across some posts on social media attributing a disappointing statement about my personal life. I have never carried baggage from the past be it on the pitch or outside. I firmly believe in the power of positivity while respecting my past. This is a new… — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) February 23, 2026
शिखर धवनने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आयशाला घटस्फोट दिला. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान, धवन सोफी शाइन नावाच्या महिलेसोबत दिसला. रिपोर्ट्सनुसार, दोघेही युएईमध्ये भेटले होते. त्यांनी मे २०२५ मध्ये त्यांच्या नात्याची घोषणा केली. धवन आणि सोफीने अखेर १२ जानेवारी २०२६ रोजी लग्न केले आणि २१ फेब्रुवारी रोजी लग्न केले.