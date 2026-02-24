Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Why Was Shikhar Dhawan Upset Immediately After Marriage Explanation Had To Be Given On Social Media Post Viral

लग्नानंतर लगेचच शिखर धवन का झाला नाराज? सोशल मीडियावर द्यावे लागले स्पष्टीकरण! Post Viral

शिखर धवनच्या माजी पत्नीने त्याला कधीही पुन्हा लग्न करणार नाही असे सांगितले होते, असा दावा एका सोशल मीडिया पोस्टवरून करण्यात आला तेव्हा वाद सुरू झाला. धवनने पुन्हा लग्न करून त्याच्या माजी पत्नीला योग्य उत्तर दिले आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 01:07 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Shikhar Dhawan Statement : शिखर धवनने अलीकडेच त्याच्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू केला. त्याने २१ फेब्रुवारी रोजी त्याची प्रेयसी सोफी शाइनशी लग्न केले. दरम्यान, शिखरने त्याची माजी पत्नी आयेशा धवनबद्दल काही खोटी विधाने सोशल मीडियावर फिरत होती. यामुळे धवन दुःखी झाला आणि आता त्याने या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. धवनने त्याच्याबद्दल चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर टीका केली.

शिखर धवनने स्पष्टीकरण दिले

शिखर धवनच्या माजी पत्नीने त्याला कधीही पुन्हा लग्न करणार नाही असे सांगितले होते, असा दावा एका सोशल मीडिया पोस्टवरून करण्यात आला तेव्हा वाद सुरू झाला. पोस्टमध्ये असेही म्हटले आहे की धवनने पुन्हा लग्न करून त्याच्या माजी पत्नीला योग्य उत्तर दिले आहे. या पोस्टमुळे धवन दुखावला आणि त्याने स्पष्ट केले की त्याने कधीही असे काही म्हटले नव्हते. धवनने एक्स वर पोस्ट करताना लिहिले की, “मी सोशल मीडियावर काही पोस्ट पाहिल्या ज्या माझ्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित गोष्टी उघड करतात. मी नेहमीच भूतकाळातील गोष्टी विसरलो आहे, मैदानावर आणि मैदानाबाहेर.”

PAK vs ENG : पाकिस्तान विरूद्ध इंग्लंड सामन्यावर पावसाचं सावट! कसे असेल पल्लेकेलेचे हवामान? वाचा सविस्तर

धवन पुढे लिहितो, “मी सकारात्मकतेवर विश्वास ठेवतो आणि माझ्या भूतकाळाचा आदर करतो. माझ्या आयुष्यातील एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे आणि माझे चाहते, मित्र, कुटुंब, हितचिंतक आणि माध्यमांकडून मिळालेल्या प्रेम आणि आशीर्वादांबद्दल मी आभारी आहे. मी लोकांना विनंती करतो की सोशल मीडियावर माझे नाव वापरून क्लिकबेट आणि खोटी विधाने शेअर करणे टाळा. आपण प्रेम आणि सकारात्मकता पसरवली पाहिजे. धन्यवाद.”

शिखर धवनने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आयशाला घटस्फोट दिला. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान, धवन सोफी शाइन नावाच्या महिलेसोबत दिसला. रिपोर्ट्सनुसार, दोघेही युएईमध्ये भेटले होते. त्यांनी मे २०२५ मध्ये त्यांच्या नात्याची घोषणा केली. धवन आणि सोफीने अखेर १२ जानेवारी २०२६ रोजी लग्न केले आणि २१ फेब्रुवारी रोजी लग्न केले.

Web Title: Why was shikhar dhawan upset immediately after marriage explanation had to be given on social media post viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PAK vs ENG : पाकिस्तान विरूद्ध इंग्लंड सामन्यावर पावसाचं सावट! कसे असेल पल्लेकेलेचे हवामान? वाचा सविस्तर
1

PAK vs ENG : पाकिस्तान विरूद्ध इंग्लंड सामन्यावर पावसाचं सावट! कसे असेल पल्लेकेलेचे हवामान? वाचा सविस्तर

T20 World Cup 2026 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल! पाकिस्तान पात्रता फेरीत अपयशी ठरला तरीही उपांत्य फेरी भारताबाहेर…
2

T20 World Cup 2026 च्या वेळापत्रकात मोठा बदल! पाकिस्तान पात्रता फेरीत अपयशी ठरला तरीही उपांत्य फेरी भारताबाहेर…

West Indies vs Zimbabwe सामन्यात षटकारांचा पाऊस! चाहते मोजतच राहिले…T20 विश्वचषकात झाला एक मोठा विक्रम
3

West Indies vs Zimbabwe सामन्यात षटकारांचा पाऊस! चाहते मोजतच राहिले…T20 विश्वचषकात झाला एक मोठा विक्रम

IND W vs AUS W Toss Update : एकदिवसीय मालिकेचा शुभारंभ! हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी
4

IND W vs AUS W Toss Update : एकदिवसीय मालिकेचा शुभारंभ! हरमनप्रीतने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

Electric Cars : 500 किमी रेंजसह जास्त जागा अन् कमी किंमत! ‘या’ आहेत भारतातील लक्झरी 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार

Feb 24, 2026 | 01:06 PM
आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

आतड्यांमध्ये कुजलेल्या घाणीमुळे पोटात अस्वस्थपणा जाणवतो? पोट स्वच्छ करण्यासाठी सकाळी उठल्यानंतर करा ‘हे’ काम

Feb 24, 2026 | 01:00 PM
Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

Avimukteshwaranand Case: अविमुक्तेश्वरानंदांवर लैंगिक शोषणाच्या आरोपासाठी मला पैशांची ऑफर; ‘ रामाशंकर दीक्षित यांचा खुलासा

Feb 24, 2026 | 12:50 PM
BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

BJP state executive announced : BJP च्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक; कृष्णराज महाडिक, राजेश पांडेंकडे नवी जबाबदारी

Feb 24, 2026 | 12:48 PM
Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Feb 24, 2026 | 12:46 PM
हवामान बदलाचा फटका: ताप, जुलाब-उलट्यांनी लहान मुले त्रस्त, पालकांना सतर्कतेचा इशारा

हवामान बदलाचा फटका: ताप, जुलाब-उलट्यांनी लहान मुले त्रस्त, पालकांना सतर्कतेचा इशारा

Feb 24, 2026 | 12:45 PM
Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

Alpha : YRF ने Netflix ची 215 कोटींची ऑफर नाकारली; आलिया-शर्वरीचा चित्रपट थिएटरमध्ये होणार प्रदर्शित

Feb 24, 2026 | 12:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM