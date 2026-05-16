The Curse Of The Crimson Jinx: पंजाब तोडणार का चक्रव्यूह? की करणार इतिहासाची पुनरावृत्ती

आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या 7 सामन्यांमध्ये अपराजित राहिल्यानंतर, पंजाब किंग्सने सलग पाच सामने गमावले आहेत. यामुळे संघाला प्लेऑफमध्ये पोहोचणे कठीण झाले. अजून एकही ट्रॉफी पंजाबने जिंकलेली नाही

Updated On: May 16, 2026 | 01:22 PM
पंजाब किंग्ज इतिहास बदलणार का (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • पंजाब किंग्जने आतापर्यंत एकही ट्रॉफी जिंकली नाही 
  • इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का 
  • प्लेऑफमध्ये पंजाब पोहचणार की नाही 
क्रीडाविश्वात, काही फ्रँचायझी अशा असतात ज्यांना कधीही न संपणाऱ्या दुःखाच्या चक्रात अडकण्याचा शापच लागलेला असतो, जणू काही त्या एका अशा शापाच्या छायेखाली जगत असतात, ज्यातून त्या कधीही सुटका करून घेऊ शकत नाहीत. आयपीएलच्या हाय-व्होल्टेज नाट्यात, पंजाब किंग्स हा नेहमीच एक शोकांतिकेचा नायक राहिला आहे.  गेल्या १८ वर्षांपासून ते IPL च्या त्या चकचकीत रौप्य चषकाचा पाठलाग करत आहेत, पण प्रत्येक वेळी अंतिम रेषा जवळ येते, तेव्हा त्यांना त्यांच्याच भूतकाळातील गोष्टींचा सामना करत असल्याचे दिसून येत आहे. 

काय आहे इतिहास?

१ जून २०१४ रोजी पंजाब किंग्स पहिल्यांदा विजयाच्या उंबरठ्यावर उभे होते. वृद्धिमान साहाने आयपीएल फायनलच्या इतिहासातील पहिले शतक झळकावले होते. त्याने अवघ्या ५५ ​​चेंडूंमध्ये नाबाद ११५ धावांची धडाकेबाज खेळी करत चिन्नास्वामी स्टेडियमवर किंग्स इलेव्हनला १९९/४ या विशाल धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले होते. एवढे पुरेसे होईल असे वाटत होते. पण मग मनीष पांडेचे वादळ आले. त्याच्या ५० चेंडूंतील ९४ धावांनी टी२० फायनलमधील सर्वात मोठा यशस्वी पाठलाग पूर्ण केला, आणि असाधारण कामगिरी करूनही पंजाबला रिकाम्या हाताने परतावे लागले. एकीकडे फलंदाजी शिखरावर होती, तर दुसरीकडे अखेरच्या षटकांमध्ये गोलंदाजी पूर्णपणे कोसळली. हे ओळखीचे वाटते का?

अगदी अकरा वर्षांनंतर, २०२५ मध्ये, त्या वेदना पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचल्या. ग्रँड फायनलमध्ये, जेव्हा विजय सर्वात महत्त्वाचा होता, तेव्हा आरसीबीपेक्षा फक्त सहा धावा कमी असताना कृणाल पांड्याने धावगतीवरचा फास आवळला आणि पंजाबला शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. प्रतिस्पर्धी वेगळा होता, पण जखमा त्याच होत्या.

जेव्हा २०२६ चा हंगाम सुरू झाला, तेव्हा असे वाटत होते की पंजाबने अखेर आपल्या जुन्या भीतीवर मात करत पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते फक्त जिंकत नव्हते; ते वर्चस्व गाजवत होते. स्पर्धेच्या पूर्वार्धात सलग सात सामन्यांत अपराजित (६ विजय, १ बरोबरी) राहून, ते एका अजेय रथाप्रमाणे आयपीएलच्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानी पोहोचले होते.

पण माशी शिंकली….

मात्र गेल्या दोन आठवड्यांत जे घडले आहे, ते एखाद्या सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपटातील दृश्यासारखे आहे. सलग पाच सामन्यात सलग पाच पराभव. जो संघ एकेकाळी अजिंक्य वाटत होता, तो अचानक कोसळला असल्याचे दिसून आले आणि १२ सामन्यांतून १३ गुणांसह चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. सहाय्यक प्रशिक्षक ब्रॅड हॅडिन आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांनी जाहीरपणे कबूल केले आहे की संघ दबावाखाली असल्याने कामगिरी करू शकत नाही.

प्रति षटक ११ धावा

स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात पंजाबचे फलंदाज इतक्या स्फोटक लयीत होते की ते त्यांच्या गोलंदाजीसाठी ‘मानवी ढाल’ म्हणून काम करत होते. या लाजिरवाण्या पाच सामन्यांच्या दौऱ्यात, पंजाबचा सांघिक इकॉनॉमी रेट प्रति षटक तब्बल १०.७७ धावांवर पोहोचला, तर गोलंदाजीची सरासरी ४५.८५ होती, म्हणजेच संघाने प्रत्येक विकेटमागे अंदाजे ४६ धावा दिल्या. 

सर्वात वेदनादायक गोष्ट कोणती? 

फलंदाजांनी आपले काम कौतुकास्पदपणे केले आणि या पाच पराभवांपैकी तीनमध्ये २०० पेक्षा जास्त धावा केल्या. पण या धावसंख्येचा बचाव करणे ‘अशक्यप्राय मोहीम’ बनल्याचे दिसून आले. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध, गोलंदाजी विभाग २०० पेक्षा जास्त धावांचा बचाव करू शकला नाही, आणि तिलक वर्माने शेवटच्या षटकांमध्ये त्यांची धुलाई केली. दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध, ते वेगवान गोलंदाजांना अनुकूल असलेल्या धरमशाला खेळपट्टीवर २११ धावांचे लक्ष्यही वाचवू शकले नाहीत. अर्शदीप सिंग, मार्को जानसेन आणि झेवियर बार्टलेट या महागड्या वेगवान गोलंदाजांच्या त्रिकुटाला या हंगामात ३१ सामन्यांमध्ये केवळ २५ बळी मिळवता आले, तर दुसरीकडे धावांचा ओघ मात्र उघड्या जखमेसारखा वाहत होता.

गोलंदाजीतील दुष्काळ

  • इकॉनॉमी रेट: १०.७७ धावा प्रति षटक
  • गोलंदाजीची सरासरी: ४५.८५ धावा प्रति बळी
  • २००+ धावांचा बचाव: या लाजिरवाण्या काळात ३ पैकी ० यशस्वी
क्षेत्ररक्षणाचा ‘व्हायरस’ आणि १५२ धावांचे भूत

प्रत्येक क्रिकेट प्रशिक्षक एकच गोष्ट शिकवतो: “झेल घ्या, सामने जिंका.” पंजाबच्या डगआऊटमध्ये, रिकी पाँटिंगने आपल्या संघाच्या क्षेत्ररक्षणाला एक “व्हायरस” म्हणायला सुरुवात केली आहे, ज्याने संपूर्ण संघाला संक्रमित केले आहे.

पंजाबने या हंगामात १९ झेल सोडले आहेत, ज्यामुळे त्यांचा झेल घेण्याचा यशस्वी दर केवळ ७१.४३% पर्यंत घसरला आहे. या साथीच्या रोगाच्या केंद्रस्थानी पंजाबचा लाडका खेळाडू, शशांक सिंग आहे, जो मैदानावर एका मानसिक दुःस्वप्नाचा सामना करत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पंजाबने सोडलेल्या एकूण झेलपैकी जवळपास एक तृतीयांश झेल एकट्या शशांकनेच सोडले आहेत.

यापैकी कोणताही जीवदान देणारा झेल त्याने दिल्ली कॅपिटल्सच्या केएल राहुलला दिलेल्या झेलइतका विनाशकारी नव्हता. तो अवघ्या १२ धावांवर असताना डीप स्क्वेअर लेगला त्याचा झेल सोडण्यात आला, ज्यानंतर राहुलने ६७ चेंडूंमध्ये १५२ धावांची नाबाद अशी भेदक खेळी केली. जखमेवर मीठ चोळल्याप्रमाणे, शशांकने लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या मागील सामन्यातही किमान तीन झेल सोडले होते. क्षेत्ररक्षणाची ही समस्या केवळ एका खराब दिवसापुरती मर्यादित नव्हती; ती प्रत्येक सामन्यानंतर पसरत होती, ज्यामुळे पंजाबला असे मौल्यवान गुण गमवावे लागत होते, जे गमावणे त्यांना परवडणारे नव्हते.

चहलची द्विधावस्था 

जेव्हा दबाव वाढतो, तेव्हा सर्वात आधी समन्वय बिघडतो. पंजाबचे नेतृत्व विचित्र वाटणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांबद्दल तीव्र टीकेला सामोरे जात आहे. या गोंधळाचा कळस सुंदर पण वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल असलेल्या धर्मशाला मैदानावर दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध झाला. आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी फिरकी गोलंदाज, ज्याला तब्बल १८ कोटी रुपयांना विकत घेण्यात आले होते, त्या युझवेंद्र चहलला एकही षटक न टाकता, सामना हातातून निसटताना पाहत मैदानावर उभे राहावे लागले. व्यवस्थापनाने क्षेत्ररक्षण करताना चहलला झालेल्या खांद्याच्या दुखापतीचे कारण दिले, पण त्यामुळे एक अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. सामना हातातून निसटत असताना अय्यरने अर्शदीप सिंगचा कोटा इतक्या लवकर का संपवला, ज्यामुळे त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही?

चुकीचे नियोजन 

आपल्या सर्वात घातक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजाशिवाय डेव्हिड मिलर आणि आशुतोष शर्मा यांनी सामना जिंकून देणारी भागीदारी रचलेली पाहून समालोचक आणि चाहते दोघेही गोंधळून गेले. त्यापूर्वीच्या त्याच्या चार सामन्यांमध्ये, चहलने ११.१ च्या इकॉनॉमी रेटने धावा देत केवळ एक विकेट घेतली होती; दशकभर फलंदाजांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या गोलंदाजाची ही केवळ एक फिकी सावली होती. मधली षटके असोत किंवा अखेरची षटके, पंजाबकडे कोणत्याही टप्प्यावर ठोस उत्तर नव्हते.

कर्णधाराचा खराब फॉर्म आणि फलंदाजीची घसरण

क्रिकेटमध्ये, सलामीला फलंदाजी कोसळण्याचे कारण अनेकदा नेतृत्वाचा अभाव असतो. श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाकडून या अस्थिर फ्रँचायझीमध्ये एका चॅम्पियनप्रमाणे शांत आणि संयमी वृत्ती आणण्याची अपेक्षा होती. सात सामन्यांपर्यंत तसे घडलेही.

पण जशी पराभवांची मालिका वाढत गेली, तसा अय्यरचा स्वतःचा फॉर्मही त्याला सोडून गेला. या पाच सामन्यांच्या खराब फॉर्ममध्ये, कर्णधाराला केवळ एकदाच ३१ धावांचा टप्पा ओलांडता आला. आणि ही कमजोरी खालच्या फळीतही पसरली. या हंगामात धुमाकूळ घालणाऱ्या तरुण आणि स्फोटक सलामीवीर प्रियांश आर्याची सरासरी या सामन्यांमध्ये केवळ २२ धावांपर्यंत घसरली. आघाडीची फळी अपयशी ठरल्याने, नेहल वढेरा आणि शशांक सिंग यांची मधल्या फळीतील कामगिरीही मंदावली. त्यांना चांगली सुरुवात मिळत होती, पण ते तिचे सामना जिंकवून देणाऱ्या खेळीत रूपांतर करू शकले नाहीत. संघाला सर्वाधिक गरज असताना वरिष्ठ खेळाडूंचे घाबरणे, हा या फ्रँचायझीइतकाच जुना आजार आहे.

अंतिम उत्कंठावर्धक शेवट

या घसरणीनंतरही, भूतकाळातील आठवणींनी पंजाबला पूर्णपणे ग्रासलेले नाही. एप्रिलमध्ये प्रतिस्पर्ध्यांना निर्दयपणे चिरडून टाकल्यानंतर, त्यांचा नेट रन रेट अजूनही +0.355 या सन्मानजनक पातळीवर आहे, जरी तो त्यांच्या वर्चस्वाच्या शिखरावर असलेल्या +1.333 वरून मोठ्या प्रमाणात घसरला असला तरी, पाच निर्दयी सामन्यांमध्ये प्रति षटक जवळपास एका धावेची प्रचंड घट झाली आहे.

तथापि, त्यांचे भवितव्य अजूनही त्यांच्याच हातात आहे. उरलेले दोन्ही सामने जिंकल्यास हे दुःस्वप्न विसरले जाईल आणि ते थेट प्लेऑफमध्ये प्रवेश करतील. जर ते एकही सामना हरले, तर त्यांनी स्वतःच खोदलेल्या खड्ड्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना चेन्नई सुपर किंग्स किंवा राजस्थान रॉयल्सच्या पराभवासाठी प्रार्थना करावी लागेल.

पंजाब किंग्सचा हा एक अभिजात विरोधाभास आहे. ही एक अशी फ्रँचायझी आहे जी दोनदा अंतिम सामन्यात खेळली आहे, सहजपणे २०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे आयपीएलमधील सर्वाधिक यशस्वी बळी घेणारा गोलंदाज आहे, तरीही त्यांना अशी एक भेग सापडते, ज्यातून ते खाली कोसळू शकतात. २०१४ मधील मनीष पांडेच्या ९४ धावांपासून ते २०२५ मधील कृणाल पांड्याच्या पकडीपर्यंत आणि २०२६ मधील शशांकने सोडलेल्या झेलपर्यंत, हे अशुभ चिन्ह प्रत्येक वेळी आपले रूप बदलते, पण ते कधीही पूर्णपणे निघून जात नाही.

