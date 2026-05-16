Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

केरळचे हे भावी मुख्यमंत्री व्यवसायाने वकील देखील आहेत. राज्याच्या विधी विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केलेल्या व्ही.डी. सतीशन यांनी, २०२६ च्या केरळ निवडणुकांदरम्यान निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या मालमत्तेचा तपशील जाहीर केला होता. या दस्तऐवजात त्यांनी आपली एकूण संपत्ती ६.६५ कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. या तपशीलात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पत्नीसोबत संयुक्तपणे ७३,००० रुपये रोख रक्कम असण्याव्यतिरिक्त, त्यांच्या विविध बँक खात्यांमध्ये एकूण ७३.६२ लाख रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत.
कोटींच्या घरात मालमत्ता असूनही, केरळचे नवीन मुख्यमंत्री बनण्यास सज्ज असलेल्या व्ही.डी. सतीशन यांच्याकडे स्वतःची खाजगी गाडी नाही. शिवाय, त्यांनी ‘नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट’ किंवा पोस्ट ऑफिस योजनांमध्ये कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही; तसेच त्यांच्याकडे ‘LIC‘ची कोणतीही विमा पॉलिसी देखील नाही. दुसरीकडे, त्यांनी शेअर्स आणि Bonds मध्ये २५,००० रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
केरळचे नवीन मुख्यमंत्री सतीशन् आणि त्यांच्या पत्नीकडे असलेल्या इतर मालमत्तेचा विचार करता, या मालमत्तेचे एकत्रित मूल्य १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. *Myneta.com* या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांनी आपल्या मालकीचे ३५ ग्रॅम सोने असल्याचे घोषित केले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या पत्नीकडे १,१२८ ग्रॅम सोने असल्याची माहितीही उघड झाली आहे. परिणामी, व्ही.डी. सतीशन् यांची एकूण movable assets अंदाजे २.३७ कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
व्ही.डी. सतीशन् यांच्या एकूण संपत्तीमधील immovable assets घटकाचे परीक्षण करता, त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या मालकीची जमीन व निवासी मालमत्ता कोट्यवधी रुपयांची आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्या स्वतःच्या नावावर कोणतीही शेतजमीन नोंदवलेली नाही; पण १ लाख रुपये मूल्याची शेतजमीन त्यांच्या पत्नीच्या नावावर नोंदवलेली आहे.
शिवाय, सतीशन् आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर एकूण ३ कोटी रुपयांची non-agricultural land नोंदवलेली आहे. निवासी मालमत्तेच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, केरळच्या या नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर २५ लाख रुपये मूल्याचे एक घर नोंदवलेले आहे.
