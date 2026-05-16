Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Kerala New Cm Vd Satheesan Net Worth Gold And Bank Deposits Details See More Details

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

व्ही.डी. सतीशन यांच्या नावावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब करण्यात आले; ते राज्याचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारतील. व्ही.डी. सतीशन यांची एकूण संपत्ती ६ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, तर त्यांच्यावर सुमारे ४१.४५ लाख रुपयांचे कर्ज आहे. पण नेमकी किती आहे संपत्ती ? जाणून घेऊयात.

Updated On: May 16, 2026 | 12:49 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • व्ही.डी. सतीशन केरळ राज्याचे नवीन मुख्यमंत्री
  • लक्षाधीश राजकारण्यांच्याच पंक्तीत मोडतात
  • एकूण संपत्ती ६ कोटी रुपयांहून अधिक
Kerala CM Networth: केरळमध्ये काँग्रेस पक्षाकडून मुख्यमंत्रीपदी कोणाची वर्णी लागेल, याविषयीचा सस्पेन्स अखेर गुरुवारी संपुष्टात आला. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी या शर्यतीतून माघार घेतली आणि व्ही.डी. सतीशन यांच्या नावावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब करण्यात आले; ते राज्याचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारतील. एर्नाकुलम मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवणाऱ्या सतीशन यांच्या एकूण संपत्तीवर नजर टाकली तर असं दिसून येतं की ते देखील लक्षाधीश राजकारण्यांच्याच पंक्तीत मोडतात. निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, व्ही.डी. सतीशन यांची एकूण संपत्ती ६ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, तर त्यांच्यावर सुमारे ४१.४५ लाख रुपयांचे कर्ज आहे. पण नेमकी किती आहे संपत्ती ? जाणून घेऊयात.

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

६ कोटी रुपयांची संपत्ती; बँकेत ७३ लाख रुपयांच्या ठेवी

केरळचे हे भावी मुख्यमंत्री व्यवसायाने वकील देखील आहेत. राज्याच्या विधी विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त केलेल्या व्ही.डी. सतीशन यांनी, २०२६ च्या केरळ निवडणुकांदरम्यान निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या मालमत्तेचा तपशील जाहीर केला होता. या दस्तऐवजात त्यांनी आपली एकूण संपत्ती ६.६५ कोटी रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. या तपशीलात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पत्नीसोबत संयुक्तपणे ७३,००० रुपये रोख रक्कम असण्याव्यतिरिक्त, त्यांच्या विविध बँक खात्यांमध्ये एकूण ७३.६२ लाख रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत.

शेअर्समध्ये गुंतवणूक, तरीही स्वतःची गाडी नाही

कोटींच्या घरात मालमत्ता असूनही, केरळचे नवीन मुख्यमंत्री बनण्यास सज्ज असलेल्या व्ही.डी. सतीशन यांच्याकडे स्वतःची खाजगी गाडी नाही. शिवाय, त्यांनी ‘नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट’ किंवा पोस्ट ऑफिस योजनांमध्ये कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही; तसेच त्यांच्याकडे ‘LIC‘ची कोणतीही विमा पॉलिसी देखील नाही. दुसरीकडे, त्यांनी शेअर्स आणि Bonds मध्ये २५,००० रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

पती-पत्नीकडे १ कोटी रुपयांचे सोने

केरळचे नवीन मुख्यमंत्री सतीशन् आणि त्यांच्या पत्नीकडे असलेल्या इतर मालमत्तेचा विचार करता, या मालमत्तेचे एकत्रित मूल्य १ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. *Myneta.com* या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांनी आपल्या मालकीचे ३५ ग्रॅम सोने असल्याचे घोषित केले आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांच्या पत्नीकडे १,१२८ ग्रॅम सोने असल्याची माहितीही उघड झाली आहे. परिणामी, व्ही.डी. सतीशन् यांची एकूण movable assets अंदाजे २.३७ कोटी रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

४ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता

व्ही.डी. सतीशन् यांच्या एकूण संपत्तीमधील immovable assets घटकाचे परीक्षण करता, त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या मालकीची जमीन व निवासी मालमत्ता कोट्यवधी रुपयांची आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्या स्वतःच्या नावावर कोणतीही शेतजमीन नोंदवलेली नाही; पण १ लाख रुपये मूल्याची शेतजमीन त्यांच्या पत्नीच्या नावावर नोंदवलेली आहे.
शिवाय, सतीशन् आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर एकूण ३ कोटी रुपयांची non-agricultural land नोंदवलेली आहे. निवासी मालमत्तेच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, केरळच्या या नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर २५ लाख रुपये मूल्याचे एक घर नोंदवलेले आहे.

भारतीय रेल्वेचा हायटेक निर्णय! आता TTE च्या गणवेशावर दिसणार ‘बॉडी कॅमेरा’; तिकीट तपासणीत येणार पारदर्शकता

Web Title: Kerala new cm vd satheesan net worth gold and bank deposits details see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 16, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल
1

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा
2

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान
3

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.
4

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM
Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

May 18, 2026 | 06:27 PM
Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

May 18, 2026 | 06:13 PM
Fatty Liver: सतत पोट दुखतंय? सावधान! असू शकतं फॅटी लिव्हर, ‘अशी’ ओळखा लक्षणे

Fatty Liver: सतत पोट दुखतंय? सावधान! असू शकतं फॅटी लिव्हर, ‘अशी’ ओळखा लक्षणे

May 18, 2026 | 06:10 PM
Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

May 18, 2026 | 06:02 PM
Nana Patekar : नाना पाटेकर महाराष्ट्र सोडणार? नागपुरात केलेल्या विधानाने खळबळ

Nana Patekar : नाना पाटेकर महाराष्ट्र सोडणार? नागपुरात केलेल्या विधानाने खळबळ

May 18, 2026 | 06:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM