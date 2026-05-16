Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

S Jaishankar Abbas Araghchi Meeting 2026 : जागतिक सागरी व्यापाराचा कणा मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) प्रवास करणाऱ्या भारतीय व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेबाबत अखेर एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. ओमानच्या समुद्राजवळ भारतीय जहाजांना लक्ष्य करण्यात आल्यानंतर भारताने जागतिक स्तरावर तीव्र संताप व्यक्त केला होता. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेतली होती की, नागरी किंवा व्यापारी जहाजांवर होणारे हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाहीत. भारताच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर इराणला नमते घ्यावे लागले असून, त्यांनी भारतीय जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची पूर्ण जबाबदारी घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या ब्रिक्स (BRICS) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान एक मोठी राजनैतिक घडामोड घडली. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची विशेष भेट घेतली. या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सुरक्षेवर बंद दाराआड सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान जयशंकर यांनी भारताच्या १३ व्यापारी जहाजांचा आणि त्यांच्यातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे मांडला. भारताचा हा कडक पवित्रा पाहून इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारताला आपला जुना आणि अत्यंत विश्वासार्ह भागीदार मानत, या मार्गावरील भारतीय व्यापार सुरक्षित ठेवण्याचे वचन दिले.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत होर्मुझमधील जमिनीवरील परिस्थिती अत्यंत कठीण असल्याचे मान्य केले. या सागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली सुरुंग क्षेत्रे (Minefields) आणि इतर गुप्त धोके यांमुळे व्यापारी जहाजांचे अतोनात नुकसान होत आहे. मात्र, अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले की, इराणी नौदल सातत्याने या भागातील धोके कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यापूर्वीही इराणने अनेक भारतीय व्यापारी जहाजांना सुरक्षितपणे धोक्याच्या क्षेत्रातून बाहेर काढल्याचा दावा त्यांनी केला. भविष्यात या संपूर्ण मार्गावरील सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी इराण आणि ओमान हे दोन्ही देश मिळून एक संयुक्त सुरक्षा यंत्रणा उभारणार आहेत, ज्यामुळे व्यापारी जहाजांना कोणताही त्रास होणार नाही.
🇮🇷🇮🇳 Abbas Araghchi reaffirmed Iran’s position as a key guarantor of security in the Strait of Hormuz during talks with India. He emphasized that Iran will continue its “historic duty” to safeguard this critical global trade route, highlighting that commercial shipping and… pic.twitter.com/QfkTt9ZcMN — WAR (@warsurv) May 15, 2026
या आंतरराष्ट्रीय मंचावरून इराणने अमेरिका आणि इस्रायलवर थेट शब्दांत राजकीय हल्ला चढवला. अमेरिकेच्या धरसोड वृत्तीमुळे वॉशिंग्टनवर पुन्हा विश्वास ठेवणे कठीण झाले असल्याचा आरोप इराणने केला. आम्ही चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहोत, पण समोरच्या बाजूनेही तेवढेच गांभीर्य दाखवले पाहिजे, असे अराघची म्हणाले. यासोबतच त्यांनी जगाला एक कडक इशारा दिला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व सामान्य आणि शांतताप्रिय देशांच्या व्यापारी जहाजांसाठी पूर्णपणे खुली राहील. परंतु, जे देश थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे इराणविरुद्धच्या युद्धात सामील आहेत, त्यांच्या जहाजांची समुद्रात अत्यंत कडक तपासणी केली जाईल. हा निर्णय इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अनिवार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताचा बहुतांश कच्च्या तेलाचा आणि वायूचा व्यापार याच सागरी मार्गाने होतो. ओमानजवळील हल्ल्यांमुळे भारतीय व्यापारी आणि जहाजांचे मालक प्रचंड चिंतेत होते. अनेक जहाजे समुद्रात सुरक्षित आदेशाची वाट पाहत उभी होती. अशा कठीण आणि युद्धजन्य परिस्थितीत इराणकडून मिळालेले हे अधिकृत आश्वासन भारतीय सागरी उद्योगासाठी आणि देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी संजीवनी ठरणार आहे. जयशंकर यांच्या मुत्सद्देगिरीमुळे भारताने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, जागतिक संकटाच्या काळातही भारत आपल्या व्यापारी आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.
Ans: इराणने भारतीय व्यापारी जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित मार्ग देण्याचे आणि त्यांच्या संरक्षणाची पूर्ण जबाबदारी घेण्याचे अधिकृत आश्वासन दिले आहे.
Ans: दोन्ही नेत्यांची ही महत्त्वपूर्ण आणि विशेष भेट ब्रिक्स (BRICS) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेदरम्यान झाली.
Ans: जे देश इराणविरुद्धच्या युद्धात थेट सहभागी आहेत किंवा शत्रू देशांना मदत करत आहेत, त्यांच्या जहाजांची अतिरिक्त तपासणी केली जाईल.