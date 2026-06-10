ICC Women’s T20 World Cup च्या सामन्यांची वेळ बदलली? ‘हे’ वाचाच; नाहीतर हुकणार भारताचे सामने

12 जूनपासून सुरू होणार महिला विश्वचषक 2026
तीन टायमिंगमध्ये पाहता येणार सामने
भारत आणि पाकिस्तान 14 जूनला आमनेसामने
Where to Watch Live ICC World Cup 2026: आयसीसी महिला विश्वचषक 2026 स्पर्धा 12 जूनपासून सुरू होणार आहे. या महाकुंभासाठी सर्वच देशांचे संघ इंग्लंडमध्ये दाखल झाले आहेत. सर्व संघ सराव सामने खेळून आपल्या तयारीला अंतिम स्वरूप देत आहेत. भारताने पहिल्याच सराव सामन्यात वेस्ट इंडिजचा पराभव केला आहे. दरम्यान आज आपण आयसीसी महिला वर्ल्ड कप स्पर्धा किती वाजता आणि कुठे पाहता येणार आहे याबाबत जाणून घेऊयात.
या वेळी होणाऱ्या वर्ल्डकपचे वैशिष्ट्य म्हणजे सामने एकाच वेळी होणार नाहीयेत. तीन वेगवेगळ्या टायमिंगमध्ये हे सामने खेळवले जाणार आहेत. त्याबाबत भारतीय वेळेनुसार जाणून घेऊयात. वर्ल्ड कपच्या पहिल्या दिवशी एकच सामना खेळवला जाणार आहे. पाहिला सामना इंग्लंड आणि श्रीलंकामध्ये रंगणार आहे.
सामना: इंग्लंड महिला विरुद्ध श्रीलंका महिला
भारतीय वेळ: रात्री 11 :०० वाजता सुरू होईल.
दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 13 जून रोजी एकाच दिवशी तीन सामने पाहायला मिळणार आहेत. या तीनही सामन्यांची भारतीय वेळ काय असणार हे जाणून घेऊयात.
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पहिला सामना – दुपारी ३:०० वाजता – दिवसाची सुरुवात या दुपारच्या सामन्याने होईल.
दुसरा सामना – संध्याकाळी ७:०० वाजता – हा प्राईम-टाईम सामना असणार आहे.
तिसरा सामना – रात्री ११:०० वाजता – हा सामनाही मध्यरात्री ३:०० वाजेपर्यंत चालेल.
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लवकरच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धेचा थरार सुरू होणार आहे. 12 जूनपासून आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा सुरू होणार आहे. या स्पर्धेचा पहिला सामना इंग्लंड आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. दरम्यान या पूर्ण वर्ल्ड कपमध्ये 5 युवा खेळाडूंवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. यामध्ये एका भारतीय खेळाडूचा देखील समावेश आहे.
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नंदिनी शर्मा: नंदिनी शर्मा भारतीय संघाची वेगवान गोलंदाज आहे. नंदिनी शर्माने महिला प्रीमियर लीगमध्ये आपल्या गोलंदाजीने प्रभावित केले आहे. तिने 10 सामन्यांमध्ये 17 विकेट्स घेतल्या होत्या. तिने भारतीय संघाकडून डेब्यू केले, तेव्हा तिने 34 रन्समध्ये 3 विकेट्स घेतल्या. अचूक आणि भेदक गोलंदाजी तिची ओळख असणार आहे.