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ENG W vs SL W: महिला T20 विश्वचषकाची दणदणीत सुरुवात! इंग्लंडचा श्रीलंकेवर विजय; मोडले अनेक विक्रम

Updated On: Jun 13, 2026 | 02:19 PM IST
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सारांश

England Beat Sri Lanka in Women's t20 World Cup match: महिला टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्याच सामन्यात यजमान इंग्लंडने श्रीलंकेचा ८७ धावांनी पराभव केला. यासह, यासामन्यात अनेकत विक्रम मोडले.

ENG W vs SL W: महिला T20 विश्वचषकाची दणदणीत सुरुवात! इंग्लंडचा श्रीलंकेवर विजय; मोडले अनेक विक्रम
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विस्तार
  • विश्वचषकाची दणदणीत सुरुवात
  • इंग्लंडचे श्रीलंकेवर वर्चस्व
  • पहिल्याच सामन्यात विक्रमांचा पाऊस
आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकाची धमाकेदार सुरुवात झाली आहे. यजमान इंग्लंडने महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये विजयाने सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी (दि.१२) बर्मिंगहॅम येथे खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजीसाठी आलेल्या इंग्लंडने एमी जोन्स आणि डॅनी वायट-हॉज यांच्यातील शतकी भागीदारीच्या जोरावर २० षटकांत एक विकेट गमावून २१९ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेचा महिला संघ २० षटकांत केवळ १३२ धावाच करू शकला आणि सर्वबाद झाला. यासह, इंग्लंडच्या महिला संघाने विश्वचषकातील पहिला सामना ८७ धावांनी जिंकला. महिला टी-२० विश्वचषकातील कोणत्याही संघाची ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. यापूर्वी, २०२३ मध्ये इंग्लंडने पाकिस्तानविरुद्ध २१३/५ धावा केल्या होत्या. या सामन्यात अनेक ऐतिहासिक विक्रमांची नोंद झाली.

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महिला टी२० विश्वचषक इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या

  • प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने २० षटकांत केवळ एक विकेटस गमावून २१९ धावा केल्या, जी महिला टी२० विश्वचषक इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या आहे.
  • या सामन्यात इंग्लंडने श्रीलंकेला ८७ धावांनी पराभूत केले.
  • यापूर्वी महिला टी-२० विश्वचषकातील सर्वोच्च धावसंख्येचा विक्रमही इंग्लंडच्या नावावर होता.
  • २०२३ साली पाकिस्तानविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सामन्यात संघाने पाच विकेट्स गमावून २१३ धावा केल्या होत्या.

इंग्लंडची तुफानी फलंदाजी

प्रथम फलंदाजी करताना, एमी जोन्स आणि डॅनी वायट-हॉज यांनी धडाकेबाज सुरुवात केली.. या दोघींनी पहिल्या विकेटसाठी १३५ धावांची मोठी सलामी भागीदारी केली. १४ व्या षटकात माल्की मदाराने ही भागीदारी तोडली आणि जोन्सला चमारी अटापट्टूकरवी झेलबाद केले. जोन्सने ३८ चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि एका षटकारासह ५३ धावांची दमदार खेळी केली. विशेष म्हणजे, डॅनी आणि जोन्स यांच्यातील ही भागीदारी महिला टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील इंग्लंडसाठी दुसरी सर्वोच्च भागीदारी आहे. दुसऱ्या टोकावरून वायटने स्फोटक फलंदाजी सुरूच ठेवली. तिने ६२ चेंडूंमध्ये शानदार शतक झळकावत १०५ धावांवर नाबाद राहिली. या शतकात १३ चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. कर्णधार नॅट सायव्हर ब्रंटनेही अखेरच्या षटकांमध्ये धडाकेबाज खेळी करत २२ चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि एका षटकारासह नाबाद ४६ धावा केल्या. २२० धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करताना श्रीलंकेचा संघ १३२ धावांवर सर्वबाद झाला.

श्रीलंकेचा लाजिरवाणा पराभव

२२० धावांचे लक्ष्य गाठताना, श्रीलंकेच्या महिला संघावर इंग्लंडच्या गोलंदाजीने सुरुवातीपासूनच दबाव टाकला. केवळ चार फलंदाजांना दुहेरी आकडा गाठता आला. यामध्ये नीलाक्षिका सिल्वा (३९), हर्षिता समरविक्रमा (२९), कविशा दिलहरी (१९) आणि हंसिमा करुणारत्ने यांचा समावेश होता. विष्मी गुणरत्नाने सहा, चमारी अटापट्टूने चार, इमेशा दुलानीने सात आणि मालकी मदाराने पाच धावा केल्या. कौशिनी आणि सुगंधिका यांना एकही धाव करता आली नाही, तर मिताली अयोध्या एक धाव काढून नाबाद राहिली. इंग्लंडने सर्व विभागांत वर्चस्व गाजवत श्रीलंकेवर ८७ धावांचा दणदणीत विजय मिळवला.

फ्रेया केम्पने रचला विक्रम

या सामन्यात, महिला टी-२० विश्वचषकात इंग्लंडसाठी पदार्पण करणाऱ्या फ्रेया केम्पने उत्कृष्ट कामगिरी केली. तिने आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये केवळ २२ धावा दिल्या आणि चार विकेट्स घेतले. यासह तिने एक मोठी कामगिरी केली. महिला टी-२० विश्वचषकात पदार्पणातच चार विकेट्स घेणारी ती इंग्लंडची तिसरी गोलंदाज ठरली. यापूर्वी हॉली कोल्विन आणि डॅनी वायट-हॉज यांनी प्रत्येकी चार विकेट्स घेतले होते.

आणखी एक मोठा विक्रम

या सामन्यात दोन्ही संघांनी मिळून ३५१ धावा केल्या. महिला टी-२० विश्वचषकातील एका सामन्यातील ही संयुक्तरीत्या दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०१८ मध्ये भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील सामन्यात एकूण ३५४ धावा झाल्या होत्या.

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Web Title: England women vs sri lanka women t20 world cup 2026 record score danni wyatt century freya kemp

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Published On: Jun 13, 2026 | 02:19 PM

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