WPL 2026 : आजपासून महिला प्रीमियर लीग 2026 चा होणार शुभारंभ! नवी मुंबईत रंगणार MI vs RCB यांच्यात सामना

महिला प्रीमियर लीग (WPL) आजपासून सुरू होत आहे, जी पुढील २० दिवस क्रिकेट चाहत्यांना खिळवून ठेवेल. पहिल्या एकदिवसीय विश्वचषक विजेतेपदाच्या ऐतिहासिक विजयानंतर, भारतीय महिला खेळाडू आता स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये परतण्यास सज्ज आहेत. शुक्रवारपासून सुरू होणारा WPL चा चौथा आवृत्ती केवळ स्थानिक स्तरावर उत्साह वाढवेलच असे नाही तर यावर्षी इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या T20 विश्वचषकाच्या तयारीला एक मजबूत सुरुवात देखील देईल.
स्पर्धेच्या उद्घाटन सामन्यात, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील दोन वेळा विजेता आणि गतविजेता मुंबई इंडियन्सचा सामना एकेकाळी विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी होईल, ज्याचे नेतृत्व स्टार फलंदाज स्मृती मानधना करणार आहे. चौथी WPL नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे दोन टप्प्यात होणार आहे. ही प्रतिष्ठित लीग तरुण खेळाडूंना जगातील अव्वल क्रिकेटपटूंसोबत खेळण्याची आणि त्यांचे कौशल्य वाढवण्याची उत्तम संधी देईल.
