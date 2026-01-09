Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

WPL 2026 : आजपासून महिला प्रीमियर लीग 2026 चा होणार शुभारंभ! नवी मुंबईत रंगणार MI vs RCB यांच्यात सामना

Updated On: Jan 09, 2026 | 12:48 PM
फोटो सौजन्य - Women's Premier League (WPL) सोशल मिडिया

महिला प्रीमियर लीग (WPL) आजपासून सुरू होत आहे, जी पुढील २० दिवस क्रिकेट चाहत्यांना खिळवून ठेवेल. पहिल्या एकदिवसीय विश्वचषक विजेतेपदाच्या ऐतिहासिक विजयानंतर, भारतीय महिला खेळाडू आता स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये परतण्यास सज्ज आहेत. शुक्रवारपासून सुरू होणारा WPL चा चौथा आवृत्ती केवळ स्थानिक स्तरावर उत्साह वाढवेलच असे नाही तर यावर्षी इंग्लंडमध्ये होणाऱ्या T20 विश्वचषकाच्या तयारीला एक मजबूत सुरुवात देखील देईल.

स्पर्धेच्या उद्घाटन सामन्यात, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील दोन वेळा विजेता आणि गतविजेता मुंबई इंडियन्सचा सामना एकेकाळी विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूशी होईल, ज्याचे नेतृत्व स्टार फलंदाज स्मृती मानधना करणार आहे. चौथी WPL नवी मुंबई आणि वडोदरा येथे दोन टप्प्यात होणार आहे. ही प्रतिष्ठित लीग तरुण खेळाडूंना जगातील अव्वल क्रिकेटपटूंसोबत खेळण्याची आणि त्यांचे कौशल्य वाढवण्याची उत्तम संधी देईल.

सर्व संघांचे कर्णधार

  • मुंबई इंडियन्स: हरमनप्रीत कौर
  • रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर: स्मृती मानधना
  • दिल्ली कॅपिटल्स: जेमिमा रॉड्रिग्ज
  • यूपी वॉरियर्स: मेग लॅनिंग
  • गुजरात जायंट्स: अ‍ॅशले गार्डनर

WPL चे तीन सिझन दिल्लीचे तीन फायनल

दिल्ली कॅपिटल्सने सर्वाधिक वेळा महिला प्रीमियर लीगच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे, परंतु प्रत्येक वेळी त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. मुंबई इंडियन्सने २०२३ आणि २०२५ मध्ये विजेतेपद जिंकले, तर आरसीबी २०२४ मध्ये पहिल्यांदाच विजेता बनला. यूपी वॉरियर्सने २०२३ मध्ये एलिमिनेटरमध्ये आणि गुजरात जायंट्सने २०२५ मध्ये एलिमिनेटरमध्ये प्रवेश केला.

काही महत्वाची माहिती

  • महिला प्रीमियर लीगमध्ये ५ संघांमध्ये एकूण २२ सामने खेळवले जातील.
  • WPL २०२६ चे सर्व सामने २ ठिकाणी खेळवले जातील.
  • सुरुवातीचे ११ सामने नवी मुंबईत खेळवले जातील, तर उर्वरित ११ सामने वडोदरा येथे खेळवले जातील.
  • एलिमिनेटर सामना ३ फेब्रुवारी रोजी वडोदरा येथे खेळला जाईल आणि अंतिम सामनाही ५ फेब्रुवारी रोजी येथेच खेळला जाईल.
  • नॅट सायव्हर ब्रंटने १०२७ धावा केल्या आहेत.
  • WPL मध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे.
  • भारतीय युवा फलंदाज शफाली वर्माने WPL मध्ये ४९ षटकार मारले आहेत.
  • सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे.
  • ऑस्ट्रेलियाच्या मेग लॅनिंगने ९ अर्धशतके झळकावली आहेत.
  • महिला प्रीमियर लीगमध्ये तिच्याकडे सर्वाधिक अर्धशतके आहेत.
  • हेली मॅथ्यूजने ४१ विकेट्स घेतल्या आहेत.
  • WPL मध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे.

Published On: Jan 09, 2026 | 08:32 AM

