अरे वा मस्तच! एक EV तर दुसरी पेट्रोल-डिझेल…; Hyundai च्या दोन दमदार नव्या कार्स यंदा होणार लॉन्च; मारुती-टाटासाठी वाढणार स्पर्धा

Hyundai Motor Company यंदा भारतीय बाजारात दोन नवीन कार लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये एक इलेक्ट्रिक वाहन तर दुसरी पेट्रोल-डिझेल पर्यायांसह येणारी SUV असणार आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 12:36 PM
Hyundai च्या दोन दमदार नव्या कार्स यंदा होणार लॉन्च; मारुती-टाटासाठी वाढणार स्पर्धा (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Hyundai Motor Company : ह्युंदाई मोटर इंडियाला सध्या टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा यांच्याकडून स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे, आणि मारुती सुझुकीनंतर दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी म्हणून तिचे स्थान धोक्यात आले आहे. ह्युंदाईने चालू आर्थिक वर्षासाठी विशेष तयारी केली आहे. या आर्थिक वर्षात, ह्युंदाई मोटर इंडिया भारतीय बाजारपेठेत दोन नवीन मॉडेल्स सादर करणार आहे. या नवीन गाड्यांपैकी एक मिडसाईज एसयूव्ही सेगमेंटमधील पेट्रोल-डिझेल वाहन असेल आणि दुसरी एक कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक एसयूव्ही असेल. कंपनी स्थानिकीकरणावर (लोकलायझेशन) मोठ्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यामध्ये या इलेक्ट्रिक वाहनांची (EVs) रचना आणि विकास विशेषतः स्थानिक पातळीवरच केला जाईल.

मारुती, टाटा आणि महिंद्रा यांच्याशी स्पर्धा

तुम्हाला आश्चर्य वाटत असेल की, ह्युंदाईकडे विविध सेगमेंटमध्ये आधीच अनेक वाहने असताना ही नवीन मॉडेल्स का? गेल्या वर्षी, ह्युंदाईने घोषणा केली होती की ती २०३० पर्यंत किमान ३० नवीन गाड्या सादर करेल, ज्यात काही नवीन मॉडेल्स आणि मुख्यतः सध्याच्या गाड्यांचे फेसलिफ्ट किंवा अद्ययावत मॉडेल्स असतील. आता, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या सुरुवातीसोबतच, कंपनीने पुष्टी केली आहे की या आर्थिक वर्षात दोन नवीन मॉडेल्स, म्हणजेच दोन अगदी नवीन गाड्या, लॉन्च केल्या जातील. या आगामी ह्युंदाई गाड्या मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिस, स्कोडा कुशाक आणि टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर यांसारख्या आयसीई (ICE) गाड्यांशी, तसेच टाटा नेक्सॉन ईव्ही, विनफास्ट व्हीएफ६, एमजी विंडसर ईव्ही आणि महिंद्रा एक्सयूव्ही३एक्सओ यांसारख्या इतर इलेक्ट्रिक गाड्यांशी स्पर्धा करतील.

ह्युंदाई मोटर इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२७ चा रोडमॅप जाहीर

ह्युंदाई मोटर इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या आपल्या रोडमॅपमध्ये, केवळ दोन नवीन मॉडेल्सची घोषणाच केली नाही, तर भारतीय बाजारपेठेतील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि एसयूव्ही (SUV) सेगमेंटमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीची रूपरेषाही आखली आहे, सोबतच कार विक्री वाढवण्याचे उद्दिष्टही ठेवले आहे. कंपनीने चालू आर्थिक वर्षासाठी देशांतर्गत आणि निर्यात विक्री या दोन्हीमध्ये ८ ते १० टक्के वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही वाढ नवीन उत्पादने लॉन्च करून आणि नेटवर्कचा विस्तार करून साध्य केली जाईल. हुंदाई भारतीय बाजारपेठेत अंदाजे ७,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनीचे ११ ते १४ टक्के EBITDA मार्जिन मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Published On: May 09, 2026 | 12:36 PM

