Instagram वरील प्रायव्हसी संपली… अखेर कंपनीने हटवले ‘ते’ फीचर, यूजर्सवर कसा होणार परिणाम?

Instagram Privacy Feature: इंस्टाग्रामने अखेर त्यांचे प्रायव्हसी फीचर काढून टाकले आहे. 8 मे पासून हा नवा नियम लागू करण्यात आला असून याचा यूजर्सवर परिणाम होणार आहे. कंपनीने हा निर्यण का घेतला, याचे कारण जाणून घेऊया.

Updated On: May 09, 2026 | 12:16 PM
Instagram वरील प्रायव्हसी संपली... अखेर कंपनीने हटवले 'ते' फीचर, यूजर्सवर कसा होणार परिणाम?

  • Instagram वर 8 मे 2026 पासून एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सपोर्ट बंद करण्यात आला आहे.
  • Meta च्या निर्णयामुळे यूजर्सच्या चॅट प्रायव्हसीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
  • कंपनीने हा निर्णय बाल सुरक्षेशी संबंधित कारणांमुळे घेतल्याचे सांगितले आहे.
Instagram End-to-end encryption Feature: टेक कंपनी मेटाने काही दिवसांपूर्वी एक मोठी घोषणा केली होती. ही घोषणा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामसाठी करण्यात आली होती. कंपनीने केलेल्या घोषणेनुसार, 8 मे 2026 पासून इंस्टाग्रामवरील मेसेजिंगसाठीचा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (E2EE) सपोर्ट बंद करण्यात आला आहे. लोकप्रिय फोटो आणि व्हिडीओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर 2023 पासून एन्क्रिप्टेड DMs ची सुविधा देण्यात आली होती. मात्र आता कंपनीने हे फीचर बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता यूजर्सच्या प्रायव्हसीवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बंद केल्यामुळे आता यूजर्सच्या इंस्टाग्रामवरील मेसेजना प्रायव्हसी मिळणार नाही.

कंपनीने ब्लॉग पोस्टमध्ये काय म्हटलं?

मार्च महिन्यात जारी करण्यात आलेल्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये कंपनीने या बदलाबाबत माहिती शेअर केली होती. यामध्ये कंपनीने म्हटलं होतं की, जर तुमच्या चॅट्सवर या बदलाचा परिणाम झाला तर तुम्हाला निर्देश दिले जातील की तुम्ही संबंधित मेसेज किंवा मीडिया डाऊनलोड करून कशा पद्धतीने सुरक्षित ठेऊ शकता. याचा अर्थ असा आहे की, बदल लागू झाल्यानंतर यूजर्स त्यांचे असे चॅट्स बॅकअप आणि डाऊनलोड करू शकतात, जे त्यांना खाजगी ठेवायचे आहेत.

इंस्टाग्रामवरील एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हटविण्यात आले आहे. याचा अर्थ तंत्रज्ञानाची माहिती असलेली कोणतीही व्यक्ती तुमचे मेसेज पाहू शकणार आहे. आता तुमचे चॅट्स प्रायव्हेट राहणार नाहीत आणि याचा चुकीचा वापर देखील केला जाऊ शकतो. हा बदल सध्या केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामपुरता मर्यादित आहे. मेटाने अद्याप स्पष्ट केले नाही की, हा बदल फेसबूक मेसेंजर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसाठी देखील लागू केला जाणार आहे की नाही.

मेटाने का घेतला हा निर्णय?

कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयामागील कारण लहान मुलांची सुरक्षा असल्याचे सांगितलं जात आहे. या वर्षी मार्चमध्ये, न्यू मेक्सिकोमधील एका ज्युरीने मेटा कंपनीवर 375 दशलक्ष डॉलर्सचा दंड ठोठावला होता. यावेळी प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षेबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल केल्याचा आणि बाल लैंगिक शोषणासारख्या हानीकारक गोष्टींना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर आता कंंपनीने हा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन हटवल्यानंतर कंपनी गरज असल्यास मेसेज स्कॅन करू शकणार आहे. ज्यामुळे बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित साहित्य (CSAM), ग्रूमिंग किंवा छळाच्या इतर प्रकारांशी संबंधित कंटेट शोधण्यासाठी मदत होऊ शकते.

अमेरिका आणि युनायटेड किंगडमसह जगभरातील सरकारे, तसेच युरोपियन युनियनमधील धोरणकर्ते कंपन्यांवर दबाव आणत आहेत की, खाजगी मेसेजिंग ॲप्समधून अशी हानिकारक सामग्री ओळखावी आणि संबंधित सामग्री हटविण्यात यावी.

Published On: May 09, 2026 | 12:16 PM

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात 'या' तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, 'भाईजान आणि Script'

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

RCB vs PBKS : 'किंग' Kohli चा नवा रेकॉर्ड, 'ही' कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! 'या' महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Ravi Mohan : "मला रक्ताच्या उलट्या…" प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

