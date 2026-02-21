T20 World Cup : संजू सॅमसनचे पुनरागमन निश्चित! सराव सत्रात खळबळ, सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात Playing 11 मध्ये होणार बदल

Practice session of Sanju Samson : २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात टीम इंडियाची कामगिरी आतापर्यंत प्रभावी राहिली आहे. त्यांनी त्यांचे चारही ग्रुप स्टेज सामने जिंकले आणि सुपर ८ साठी पात्र ठरले. भारताचा पहिला सुपर ८ सामना २२ फेब्रुवारी रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे. त्यापूर्वी टीम इंडियाने अहमदाबादमध्ये कठोर परिश्रम केले. मागील चार सामन्यामध्ये भारताचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा लीग सामन्यांमध्ये पुर्णपणे फेल झाला आहे. त्याने विश्वचषकामध्ये आतापर्यत एकही धाव केली नाही.
भारताच्या सराव सत्रातील फोटो समोर येत आहेत, जे पुढील सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संभाव्य बदल सूचित करतात. संजू सॅमसनचे पुनरागमन होण्याची शक्यता खूप जास्त दिसते. टीम इंडियाने नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये सुपर ८ साठी सराव केला. दरम्यान, संजू सॅमसनने खूप मेहनत घेतली. त्याने विविध प्रकारच्या गोलंदाजी हल्ल्यांचा सामना केला. गेल्या काही सत्रांमध्ये संजूने तितका सराव केला नव्हता, परंतु यावेळी तो पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करत असल्याचे दिसून आले.
3 सामने 0 शून्य धावा…T20 विश्वचषकात अपयशी झालेल्या अभिषेक शर्माला मिळाला गुरूमंत्र! प्रशिक्षक गौतम गंभीरने घेतली क्लास
सॅमसन दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळू शकतो असे संकेत आहेत. सराव सत्रादरम्यान संजू सॅमसन सलामीवीर इशान किशनसोबत फलंदाजी करताना दिसला. अभिषेक शर्माने टी-२० विश्वचषकातील एक वाईट अनुभव घेतला आहे. त्याचा फॉर्म लक्षात घेता, सॅमसनला संघात परत आणले जाऊ शकते. जर संजू सॅमसन पुन्हा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतला तर कोणाला वगळले जाईल हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. अभिषेक शर्माने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात आतापर्यंत तीन सामने खेळले आहेत आणि तिन्ही सामन्यात त्याला शून्य धावा मिळाल्या आहेत. तिलक वर्माचा फॉर्मही खराब आहे.
Sanju & Ishan doing nets together 👀 Sanju at 3 on Sunday ? 🔥 pic.twitter.com/hMwQE67zyb — Pratyush Halder (@pratyush_no7) February 20, 2026
गेल्या सामन्यात तिलकने ३१ धावा केल्या असल्या तरी, त्याने फक्त २७ चेंडूंचा सामना केला. त्याचा स्ट्राईक रेट निराशाजनक आहे. रिंकू सिंगलाही अद्याप स्वतःला सिद्ध करता आलेले नाही. अशा परिस्थितीत, या तिन्ही खेळाडूंपैकी कोणत्याही एकाऐवजी संजूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. संजूला सलामीवीर म्हणून खेळण्याऐवजी नवीन भूमिकेत खेळण्याची संधी मिळू शकते.