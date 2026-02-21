Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Beed Crime: सावकारीच्या तगाद्याला कंटाळून २२ वर्षीय तरुणाची आत्महत्या; नातेवाईकांचा पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यात सावकारीच्या त्रासाला कंटाळून 22 वर्षीय धर्मराज बडे यांनी गळफास घेत आत्महत्या केली. संतप्त नातेवाईकांनी दिंद्रुड पोलीस ठाणे समोर ठिय्या आंदोलन केले. गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Updated On: Feb 21, 2026 | 10:14 AM
  • ५० हजार रुपये व्याजाने घेतल्याचा व्यवहार
  • सावकारांकडून तगादा व अपमानास्पद भाषेचा आरोप
  • मानसिक तणावातून शेतातील झाडाला गळफास
बीड: बीड जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावकारीच्या त्रासामुळे एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या घटनेनंतर संतप्त नातेवाईकांनी मृतदेहसह पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करत संबंधित सावकारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. ही घटना धारूर तालुक्यातील गावंदरा येथे घडली.

काय नेमकं प्रकरण?

धर्मराज बडे (22) असे आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. धर्मराज बडे यांनी काही दिवसांपूर्वी बाळासाहेब कांबळे यांच्याकडून सुमारे ५० हजार रुपये व्याजाने घेतले होते. हे पैसे परत करण्यासाठी कांबळे हे बडे यांच्या घरी गेले होते. यावेळी त्यांनी पैशांसाठी तगादा लावत कुटुंबीयांविषयी अपमानास्पद व अश्लील शब्द वापरल्याचा आरोप आहे.

या प्रकारामुळे धर्मराज बडे मानसिक तणावात होते. अखेर त्यांनी शेतात असलेल्या लिंबाच्या झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. संतप्त नातेवाईकांनी मृतदेह दिंद्रुड पोलीस ठाण्यासमोर आणत ठिय्या आंदोलन सुरू केले. जोपर्यंत संबंधित सावकारांवर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत अंत्यसंस्कार करणार नाही, असा पवित्र त्यांनी घेतला होता.

गुन्हा दाखल

जवळपास चार ते पाच तास पोलीस ठाण्यासमोर तणावपूर्ण वातावरण होते. अखेर या प्रकरणाची दखल घेत पोलिसांनी बाळासाहेब कांबळे, कांताबाई कांबळे आणि भागवत वेताळ यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नातेवाईकांनी आंदोलन मागे घेतले. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केले जात आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

बीडच्या आष्टी तालुक्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. रूईनालकोलमध्ये सोशल मीडियावर एकमेकांच्या विरोधात स्टोरी, स्टेटस टाकण्याच्या कारणावरून तरुणांमध्ये वाद झाला आणि या वादातून तिघांवर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याचा समोर आले आहे. या हल्ल्यात एकाच मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्येचे कथित कारण काय?

    Ans: सावकारीच्या पैशांसाठी होत असलेला तगादा व अपमानास्पद वर्तन.

  • Que: नातेवाईकांनी काय भूमिका घेतली?

    Ans: गुन्हा दाखल होईपर्यंत अंत्यसंस्कार न करण्याचा पवित्र घेत ठिय्या आंदोलन केले.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: संबंधित सावकारांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला.

