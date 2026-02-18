Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • India Will Be Among Three Ai Superpowers Tech Is Meant To Empower Humans Not Replace Them Pm Narendra Modi Said Tech News Marathi

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

तंत्रज्ञान माणसासाठी आहे, त्यांची जागा घेण्यासाठी नाही, असं व्यक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. AI माणसांची जागा घेणार नाही, असं देखील पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 10:44 AM
भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा...

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा...

Follow Us:
Follow Us:
  • AI वर भारताची सुपरपॉवर एन्ट्री? मोदींच्या घोषणेनंतर जगाचे लक्ष भारताकडे!
  • “तंत्रज्ञान माणसासाठीच” – मोदींचा AI बाबत मोठा संदेश
  • AI माणसांची जागा घेणार नाही! भारत टेक्नॉलॉजीत करणार जगावर राज्य? मोदींच्या घोषणेने वाढली उत्सुकता
एआय म्हणजेच कृत्रिम बुदधीमत्तेबाबत आमचा दृष्टीकोन अगदी स्पष्ट आहे, एआयने जागतिक विकासाला गती द्यावी, परंतु तो पूर्णपणे मानवकेंद्री राहिला पाहिजे. एआय मानवी क्षमता वाढवू शकते, पण अंतिम निर्णयाची जबाबदारी नेहमी माणसाकडेच असली पाहिजे. तंत्रज्ञान मानवाची सेवा करण्यासाठी आहे, त्याची जागा घेण्यासाठी नाही. या क्षेत्रात आम्ही केवळ प्रतिभा विकसित करत नाही आहोत, तर भारताने एआय क्रांतीत सहभागी होण्यापासून ती घडविण्याकडे वाटचाल करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, धोरणात्मक व्यवस्था आणि कौशल्यांचा पाया उभारत आहोत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

भारत येत्या काळात जगातील पहिल्या तीन एआय महासत्तांमध्ये असावा, ते देखील केवळ वापराच्या बाबतीत नाही तर निर्मितीतही, हा माझा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एआय आणि भारत याबाबत आपली मते व्यक्त केली आहेत. आमचे आयटी क्षेत्र फक्त सेवा देण्यातच नव्हे तर भारत आणि जगासाठी उपयुक्त एआय उत्पादने तयार करण्यात आघाडीवर असावे, अशी आमची इच्छा आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

एआयने जागतिक विकासाला गती द्यावी

एआयमधील आत्मनिर्भर भारत तयार करायचा असेल तर डिजिटल शतकासाठी भारताने स्वतःचा कोड लिहिला पाहिजे. इंडिया एआय मिशनद्वारे आम्ही असा कोड तयार करत आहोत जो आपल्या मूल्यांचे प्रतिबिंब असेल, आपल्या लोकांची सेवा करेल आणि भारताला जबाबदार एआय नेतृत्वाच्या भूमिकेत उभे करेल. आमची दृष्टी स्पष्ट आहे, एआयने जागतिक विकासाला गती द्यावी आणि तो मानवकेंद्री राहावा. जगात एआयमुळे दरी वाढण्याची चिंता असताना, भारत एआयचा वापर दरी मिटवण्यासाठी करत आहे. आत्मनिर्भर भारतातील एआयसाठी माझी दृष्टी तीन स्तंभांवर आधारित आहे. ते म्हणजे, सार्वभौमत्व, सर्वसमावेशकता आणि नवोन्मेष. एआय मधील आत्मनिर्भर भारत म्हणजे डिजिटल शतकासाठी भारताने स्वतःचा कोड लिहिणे असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

मी एआयला एक ‘फोर्स-मल्टिप्लायर’ मानतो, जो आपल्या शक्यतांच्या मर्यादा आणखी पुढे नेण्यास मदत करेल. भारतीय एआय स्टार्टअप्सचे मूल्य शेकडो अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल आणि लाखो उच्च-गुणवत्तेच्या नोकऱ्या निर्माण होतील. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

YouTube Down: भारत, अमेरिकेसह अनेक देशांत व्हिडीओ स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म डाऊन! ‘Something Went Wrong’ मुळे वाढली युजर्सची डोकेदुखी

नवोन्मेष होतो तेव्हा नवीन संधी निर्माण होतात

भारताकडे एआय महासत्ता बनण्याची प्रतिभा आणि उद्यमशील ऊर्जा तर आहेच ती देखील केवळ ग्राहक म्हणून नव्हे तर निर्माता म्हणून. एआयला नवोन्मेष आणि सर्वसमावेशकतेचा ‘फोर्स-मल्टिप्लायर बनवण्यासाठी आमच्या प्रतिभावान युवकांच्या प्रत्येक प्रयत्नाला आम्ही बळकट करण्यास कटिबद्ध आहोत. – एआय संदर्भात जगाने समान तत्वे आणि मानके तयार करण्यासाठी एकत्र काम केले पाहिजे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: India will be among three ai superpowers tech is meant to empower humans not replace them pm narendra modi said tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 10:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या
1

एआय क्षेत्रात भारताची ऐतिहासिक झेप! बंगळुरूत उभारली जाणार देशातील पहिली Humanity AI City, काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री? जाणून घ्या

Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा
2

Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

OpenAI च्या मिशन स्टेटमेंटमधून ‘सुरक्षित’ शब्द गायब! सिक्योरिटी वगळून नफ्याकडे वळली कंपनी? टेक वर्ल्डमध्ये रंगली चर्चा
3

OpenAI च्या मिशन स्टेटमेंटमधून ‘सुरक्षित’ शब्द गायब! सिक्योरिटी वगळून नफ्याकडे वळली कंपनी? टेक वर्ल्डमध्ये रंगली चर्चा

India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या
4

India AI Impact Summit 2026: भारताची डिजिटल झेप! आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींसाठी ‘UPI One World’ वॉलेट लाँच, कसे करेल काम? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

भारत बनणार टेक लीडर? पंतप्रधान Narendra Modi च्या भाषणाने वाढली उत्सुकता! म्हणाले, तंत्रज्ञान माणसांसाठी, त्यांची जागा…

Feb 18, 2026 | 10:44 AM
क्रांतिकारक मदनलाल धिंग्रा यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 फेब्रुवारीचा इतिहास

क्रांतिकारक मदनलाल धिंग्रा यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 18 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 18, 2026 | 10:38 AM
Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

Feb 18, 2026 | 10:33 AM
टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप

टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप

Feb 18, 2026 | 10:33 AM
Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द

Muslim Community Reservation: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द

Feb 18, 2026 | 10:22 AM
लाकडं रचली, आग लावणार तितक्यात चितेवरून उचललं पार्थिव, ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकलं शरीर अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

लाकडं रचली, आग लावणार तितक्यात चितेवरून उचललं पार्थिव, ॲम्ब्युलन्समध्ये टाकलं शरीर अन् पुढे जे घडलं… Video Viral

Feb 18, 2026 | 10:09 AM
‘मुंबईत राहतो मराठी तर येणारच…’, हास्यजत्रेच्या कलाकारांसमोर रोहित शर्माने मारल्या गप्पा, Video Viral

‘मुंबईत राहतो मराठी तर येणारच…’, हास्यजत्रेच्या कलाकारांसमोर रोहित शर्माने मारल्या गप्पा, Video Viral

Feb 18, 2026 | 10:07 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM