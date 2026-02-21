Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Nigeria Double Disater Terror Attack And Mining Accident Killed 71

नायजेरियात मृत्यूचे तांडव! एकीकडे अतिरेकी हल्ला अन् दुसरीकडे खाणीत विषारी वायूची गळती, अनेकांचा मृत्यू

Nigeria News : नायजेरियातून दोन दु:खद घटना समोर येत आहेत. नायजेरियाच अतिरेकी हल्ल्याचा सामना करत असतानाचा दुसरीकडे खाणीत गॅस गळती झाली आहे. ज्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 10:12 AM
nigeria double disater terror attack and mining accident killed 71

नायजेरियात मृत्यूचे तांडव! एकीकडे अतिरेकी हल्ला अन् दुसरीकडे खाणीत विषारी वायूची गळती, अनेकांचा मृत्यू (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • नायजेरियात भीषण नरसंहार
  • आत्मघातकी हल्ला अन् विषारी वायूची गळती
  • ७१ जणांचा मृत्यू
Nigeria News in Marathi : अबुजा : पश्चिम आफ्रिका देश नायजेरिया (Nigeria) सध्या दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. एकीकडे अतिरेकी हल्ला तर दुसरीकडे खाणीच विषारी वायूची गळती झाली आहे. ज्यामुळे संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. अतिरेकी हल्ल्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे, तर गॅस गळतीमुळे देखील अनेकांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. या घटनांमध्ये ७१ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे.

नायजेरियातील मशिदीत आत्मघातकी हल्ला ; स्फोटात किमान ५ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

नायजेरिच्या केब्बी राज्यात अतिरेकी हल्ला

नायजेरियाच्या उत्तर-पश्चिम भागातील केब्बी राज्यात अतिरेकी हल्ल्याची (Terror Attack) घटना घडली आहे. बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) अरेवा स्थानिक सरकारी क्षेत्रात बुई जिल्ह्यात बंदूकधारकांनी भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यात ३३ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. लकुरावा नावाच्या उग्रवादी गटाने हल्ला केला असल्याचे सनोर आले आहे.

खाणीत विषारी वायूची गळती

नायरेजियातील आणखी एक दु:खद घटना म्हणजे खाणीतील गॅस गळती, ज्यामध्ये ३८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. नायजेरियाच्या प्लेट्यू राज्यात शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) ही घटना घडली आहे. जुराक समुदायाच्या क्षेत्रातील शिसे खाणीत विषारी वायूची गळती आणि स्फोटामुळे ३८ कामगरांचा मृत्यू झाला आहे, तर २५ जखमी झाले आहेत. या घटनेने मृतांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका खासगी कंपनीच्या खाणीत ही दुर्घटना घडली आहे. सध्या या गॅस गळतीमुळे लोकांना श्वास घेण्यासही त्रास होत आहे.  या दोन्ही घटनांमुळे नायजेरियात भितीचे वातावरण पसरले आहे. खाणकामाच्या वेळी गॅस गळती आणि स्फोटांच्या घटना आता सामान्य बनल्या आहे. परंतु यामुळे पुन्हा एकदा खाणकामगारंच्या सुरक्षेचा प्रश्न समोर आला आहे. यापूर्वी देखील गॅस गळतीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.

वाढता हिंसाचार

तसेच दुसरीकडे हिंसाचाराच्या घटनामध्ये देखील तीव्र वाढत होत आहे. येलवाटा बंदूकधारकांडून सतत हल्ले होत आहे. कोणत्याही भीतीशिवाय लोकांची हत्या केली जात आहे. या बंदूकधारी दहशतवाद्यांविरोधात कडक कारवाईची मागणी केली जात आहे, परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांचे विस्थापन होत आहे. या परिसरात अन्न सुरक्षा देखील धोक्यात आली आहे. जमिनीचे वाद, धार्मिक आणि वाशिंक तणावांमुळे बेन्यूत हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत.


नायजेरिया हादरलं! चालकाचं ट्रकवरील नियंत्रण सुटलं अन्…; ३० जण जागीचा ठार, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नायजेरियात गॅस गळती कुठे झाली?

    Ans: नायजेरियाच्या प्लेट्यू राज्यात शुक्रवारी (२० फेब्रुवारी) शिसे खाणीत गॅस गळती आणि स्फोट झाला आहे.

  • Que: नायजेरियातील विषारी गॅस गळीतीमुळे किती जीवितहानी झाली?

    Ans: जुराक समुदायाच्या क्षेत्रातील शिसे खाणीत विषारी वायूची गळती आणि स्फोटामुळे ३८ कामगरांचा मृत्यू झाला आहे, तर २५ जखमी झाले आहेत.

  • Que: नायजेरियात बंदुकधारकांनी कुठे केला हल्ला?

    Ans: नायजेरियात केब्बी राज्यात बुधवारी (१८ फेब्रुवारी) अरेवा स्थानिक सरकारी क्षेत्रात बुई जिल्ह्यात बंदूकधारकांनी भीषण हल्ला केला.

  • Que: नायजेरियात केब्बी राज्यातील बंदूकधारकांच्या हल्ल्यात किती जणांचा बळी गेला?

    Ans: नायजेरियात केब्बी राज्यातील बंदूकधारकांच्या हल्ल्यात ३३ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Nigeria double disater terror attack and mining accident killed 71

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 10:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ
1

सुप्रीम कोर्टालाही जुमानलं नाही! ट्रम्प यांचा ‘बदला’; जगभरातील देशांवर लादला १०% टॅरिफ

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले
2

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

India-Bangladesh Relations 2026: बांगलादेशकडून भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू; सत्तेत येताच तारिक रहमानचा मोठा निर्णय
3

India-Bangladesh Relations 2026: बांगलादेशकडून भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू; सत्तेत येताच तारिक रहमानचा मोठा निर्णय

World War: अमेरिकेमुळे जगाचा अंत? ‘त्यांची लष्करी ठाणी…’ ‘या’ धमकीला Iran चे प्रत्युत्तर
4

World War: अमेरिकेमुळे जगाचा अंत? ‘त्यांची लष्करी ठाणी…’ ‘या’ धमकीला Iran चे प्रत्युत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup : संजू सॅमसनचे पुनरागमन निश्चित! सराव सत्रात खळबळ, सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात Playing 11 मध्ये होणार बदल

T20 World Cup : संजू सॅमसनचे पुनरागमन निश्चित! सराव सत्रात खळबळ, सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात Playing 11 मध्ये होणार बदल

Feb 21, 2026 | 10:09 AM
नायजेरियात मृत्यूचे तांडव! एकीकडे अतिरेकी हल्ला अन् दुसरीकडे खाणीत विषारी वायूची गळती, अनेकांचा मृत्यू

नायजेरियात मृत्यूचे तांडव! एकीकडे अतिरेकी हल्ला अन् दुसरीकडे खाणीत विषारी वायूची गळती, अनेकांचा मृत्यू

Feb 21, 2026 | 10:09 AM
Navpancham Yog: 23 फेब्रुवारीपासून बुध-गुरू तयार करणार नवपंचम योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि संपत्ती

Navpancham Yog: 23 फेब्रुवारीपासून बुध-गुरू तयार करणार नवपंचम योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि संपत्ती

Feb 21, 2026 | 10:00 AM
क्षणिक संताप, मोठा अनर्थ! पेट्रोल पंपावर सिगरेट प्यायला मनाई केली म्हणून तरुणाने बाईकलाच आग लावून टाकली; Video Viral

क्षणिक संताप, मोठा अनर्थ! पेट्रोल पंपावर सिगरेट प्यायला मनाई केली म्हणून तरुणाने बाईकलाच आग लावून टाकली; Video Viral

Feb 21, 2026 | 10:00 AM
AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण

AI Impact Expo 2026: रोडवर नाही, आता आकाशात प्रवास! भारतात हवाई टॅक्सीची एंट्री, फक्त ८ मिनिटांत ३६ किमी उड्डाण

Feb 21, 2026 | 09:57 AM
T20 World Cup 2026 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेने केली संघाची घोषणा! केशव महाराज करणार टीमचे नेतृत्व

T20 World Cup 2026 दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेने केली संघाची घोषणा! केशव महाराज करणार टीमचे नेतृत्व

Feb 21, 2026 | 09:50 AM
Ajit Pawar Death Conspiracy: घातपाताची शंका बळावली?! मुंबई विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास केंद्र सरकारचा नकार

Ajit Pawar Death Conspiracy: घातपाताची शंका बळावली?! मुंबई विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास केंद्र सरकारचा नकार

Feb 21, 2026 | 09:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM