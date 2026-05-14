गोबोल्टचे दमदार Mustang GT20 आणि GT40 ब्लूटूथ स्पीकर्स भारतात लाँच; प्रीमियम डिझाइनसह मिळणार दर्जेदार फीचर्स

गोबोल्ट मस्टँग जीटी २० भारतात त्याच्या मूळ किंमत ३ हजार ९९९ रूपयांवरून कमी होऊन २ हजार ९९९ रूपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे. हा स्पीकर टर्बो आइस आणि टर्बो ब्लॅक या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. मस्टँग जीटी ४०, ३ हजार ९९९ सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला असून, त्याची रिटेल किंमत ५ हजार ९९९ रूपये आहे. हे मॉडेल एपेक्स ब्लॅक आणि ऑक्सफर्ड व्हाइट या फिनिशमध्ये येते.
वैशिष्ट्ये काय?
या स्पीकरांची रचना मस्टँग कारपासून प्रेरित आहे, ज्यामध्ये मेटॅलिक ग्रिल, लेदर टेक्सचर फिनिश आणि आरजीबी लायटिंग आहे. मस्टँग जीटी२० मध्ये इग्निशन स्टाईल कंट्रोल, मस्टंगसारखा स्टार्टअप साउंड, फ्युएल गेजसारखा बॅटरी इंडिकेटर आणि जॉयस्टिक कंट्रोल आहे. तर जीटी ४० मध्ये व्हॉल्यूम, बेस आणि ट्रेबलसाठी मेटॅलिक नॉब्स, सोबतच एक लेदर स्ट्रॅप आणि एक मजबूत बाँडो डिझाइन आहे. दोन्ही स्पीकर्समध्ये टीडब्ल्यूएस सपोर्ट आहे, ज्यामुळे दोन स्पीकर्स एकत्र मध्ये टिंग जोडून स्टिरिओ साउंड मिळवता येतो. आयपीएक्स ४ रेटिंगमुळे हे स्पीकर्स पाण्याच्या हलक्या शिडकाव्यापासून देखील संरक्षित आहेत.
गोबोल्ट मस्टँग जीटी२० मध्ये २०डब्ल्यू साउंड आउटपुट आहे, तर जीटी ४० मध्ये ४० डब्ल्यू आउटपुट आहे, ज्यामध्ये ड्युअल ड्रायव्हर्स आणि पॅसिव्ह बास रेडिएटरचा वापर केला बरखा आहे. दोन्ही स्पीकर्स ब्लूटूथ ६.० सह येतात आणि अंदाजे १० मीटरची वायरलेस रेंज देतात. यूएसबी आणि टीएफ कार्ड सपोर्ट देखील दिला आहे. ज्यामुळे अनेक डिव्हाइसेसना जोडणे सोपे होते. जीटी२० ची बॅटरी लाईफ ७ तासांपर्यंत आणि जीटी४० ची ६ तासांपर्यंत आहे. दोन्हीमध्ये टाइप-सी चार्जिगची सोय आहे.
