Sony च्या नव्या स्मार्टफोनने हादरलं मार्केट! 16GB रॅम अन् 48MP कॅमेऱ्याने सुसज्ज… किंमत तब्बल इतकी

Sony Xperia 1 VIII Launched: सोनीने त्यांचा नवीन प्रीमियम स्मार्टफोन Sony Xperia 1 VIII लाँच केला आहे. दमदार कॅमेरा, स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 प्रोसेसर आणि 1TB स्टोरेजसह हा फोन टेक मार्केटमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 02:04 PM
  • Sony Xperia 1 VIII मध्ये 48MP ट्रिपल कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे.
  • स्मार्टफोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट आणि 16GB रॅम मिळते.
  • डिव्हाईसमध्ये 5000mAh बॅटरी आणि IP68 रेटिंगचा सपोर्ट आहे.
Sony Smartphone Launched: सोनीने Xperia 1 सीरीजअंतर्गत एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टफोन Sony Xperia 1 VIII या नावाने सादर केला आहे. हा स्मार्टफोन 4 रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. तसेच नवीन स्मार्टफोन प्रिमियम प्राईज सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. Sony Xperia 1 VIII मध्ये एक नवीन डिझाईन करण्यात आलेले रिअर पॅनल पाहायला मिळत आहे. सिरीजमधील मागील मॉडेलच्या तुलनेत लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये जास्त मोठे टेलिफोटो कॅमेरा सेंसर मिळणार आहेत.

Sony Xperia 1 VIII ची किंमत आणि उपलब्धता

नवा स्मार्टफोन कंपनीने 4 व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे, ज्यामध्ये 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB आणि 16GB+1TB यांचा समावेश आहे. जपानमधील या स्मार्टफोनच्या किंमती समोर आल्या आहेत. डिव्हाईसच्या 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत JPY 2,35,400 म्हणजेच सुमारे 1,43,000 रुपये, 12GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत JPY 2,51,900 म्हणजेच सुमारे 1,53,000 रुपये आणि 16GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत JPY 2,68,400 म्हणजेच सुमारे 1,63,000 रुपये आहे. डिव्हाईसच्या सर्वात महागड्या 16GB+1TB व्हेरिअंटची किंमत JPY 2,99,200 म्हणजेच सुमारे 1,81,000 रुपये आहे. ग्राहक हा नवा स्मार्टफोन गार्नेट रेड, ग्राफाइट ब्लॅक, आयोलाइट सिल्व्हर आणि नेटिव्ह गोल्ड या रंगात खरेदी करू शकणार आहेत.

Sony Xperia 1 VIII चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, Sony Xperia 1 VIII मध्ये 6.5-इंच फुल-एचडी+ओएलईडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या डिव्हाईसमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट आणि HDR सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. Sony च्या नव्या हँडसेटमध्ये क्वालकॉमचा 3nm ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जेन 5 चिपसेट देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 16GB पर्यंत रॅम आणि 1TB पर्यंत स्टोरेज देण्यात आले आहे.

कॅमेरा डिटेल्स

फोटोग्राफीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप दिला आहे, ज्यामध्ये प्रायमरी कॅमेरा 48-मेगापिक्सेलचा आहे. डिव्हाईसमध्ये 1/1.35-इंच CMOS सेंसर देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनचा कॅमेरा f/1.9 अपर्चर आणि 48mm पर्यंत फोकल लेंथ ऑफर करतो. यासोबतच, डिव्हाईसमध्ये 48-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड लेंस देखील देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 1/1.56-इंच एक्समोर आरएस सेंसर, f/2.0 अपर्चर आणि 16mm ची फोकल लेंथ देण्यात आली आहे.

हँडसेटमध्ये 48-मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो कॅमेरा देखील मिळणार आहे. ज्यामध्ये f/2.8 अपर्चर, 1/1.56-इंच एक्समोर आरएस सेंसर आणि 140mm पर्यंत फोकल लेंथ मिळणार आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 12-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा आहे, ज्याचा अपर्चर f/2.0 आहे. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी या स्मार्टफोनमध्ये IP65 + IP68 रेटिंग मिळणार आहे. डिव्हाईसमध्ये 5,000mAh बॅटरी दिली आहे, जी ‘Gentle’ वायर्ड आणि वायरलेस चार्जिंगला सपोर्ट करते.

Published On: May 13, 2026 | 02:04 PM

