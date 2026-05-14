Instagram Supervision Tool: मुलांच्या ऑनलाइन अ‍ॅक्टिव्हिटीवर पालकांची राहणार; Instagram आणणार नवे सुरक्षा टूल     

मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी Instagram लवकरच पालकांसाठी नवे मॉनिटरिंग टूल आणणार आहे. या फीचरमुळे पालकांना मुलांच्या अ‍ॅक्टिव्हिटीवर लक्ष ठेवता येणार आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 05:14 PM
মুলांच্या ऑনলाइन अ‍ॅक्टिव्हिटीवर पालकांची राहणार; Instagram आणणार नवे सुरक्षा टूल (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

मुलांच्या ऑनलाइन अ‍ॅक्टिव्हिटीवर पालकांची राहणार; Instagram आणणार नवे सुरक्षा टूल (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

Instagram Supervision Tool: जर तुमची मुले दिवसभर इंस्टाग्रामवर व्यस्त असतील, तर आता तुम्ही त्यांच्या ऑनलाइन हालचालींवर लक्ष ठेवू शकाल. आता इंस्टाग्रामने एका नवीन देखरेख साधनाची (सुपरव्हिजन टूल) घोषणा केली आहे. जे पालकांना त्यांची मुले इंस्टाग्रामवर काय पाहत आहेत हे पाहण्याची परवानगी देते, ज्यामध्ये त्यांच्या फीड, रील्स आणि एक्सप्लोर विभागांमध्ये काय दिसत आहे याचा समावेश आहे. हे देखरेख साधन केवळ किशोरवयीन मुलांच्या खात्यांवरच काम करेल. कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, हे साधन पालकांना किशोरवयीन मुलांच्या इंस्टाग्राम अल्गोरिदमला समजून घेण्यास आणि त्यांच्या मुलांना कोणत्या विषयांमध्ये रस आहे हे जाणून घेण्यास मदत करेल.

या वैशिष्ट्याची गरज का होती?

मेटाने स्पष्ट केले की, हे वैशिष्ट्य कुटुंबांना हे समजण्यास मदत करण्यासाठी तयार केले आहे की त्यांच्या मुलांच्या इंस्टाग्रामवर विशिष्ट सामग्री का प्रदर्शित होत आहे. जर एखादा किशोरवयीन वापरकर्ता क्रीडा, संगीत आणि छायाचित्रण यांसारखे विषय मोठ्या प्रमाणात पाहत असेल, तर हे साधन पालकांना या श्रेणींबद्दल माहिती देईल. हे साधन गेल्या वर्षी सादर केलेल्या “युवर अल्गोरिदम” (Your Algorithm) साधनावर आधारित आहे. जुने साधन वापरकर्त्यांना त्यांचे अल्गोरिदम काही प्रमाणात सानुकूलित करण्याचा पर्याय देते.

पालकांना मिळणार सूचना

जर एखाद्या अल्पवयीन युजर्सने त्यांच्या आवडींमध्ये नवीन श्रेणी जोडली, तर त्यांच्या पालकांना एक सूचना पाठवली जाईल. यामुळे त्यांना हे समजण्यास मदत होईल की त्यांच्या मुलाच्या फीडमध्ये अचानक एका वेगळ्या श्रेणीतील सामग्री का दिसू लागली आहे. हे नवीन पर्यवेक्षण साधन आजपासून सुरू होत आहे आणि ते सर्वप्रथम इंग्रजी भाषिक युजर्ससाठी उपलब्ध केले जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे वैशिष्ट्य भारतातही सुरू केले जाईल.

एआयवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक साधनही उपलब्ध

इन्स्टाग्रामवरील हालचालींवर लक्ष ठेवण्याव्यतिरिक्त, कंपनीने काही दिवसांपूर्वी मुले एआयचा वापर कसा करत आहेत यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणखी एक साधन सुरू केले आहे. हे इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि मेसेंजरवर देखील सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये एक नवीन ‘इन्साइट्स’ टॅब समाविष्ट आहे, जिथे पालक पाहू शकतात की त्यांच्या मुलांनी एआयला कोणत्या विषयांबद्दल विचारले आहे. यामध्ये मागील ७ दिवसांचा डेटा समाविष्ट असेल आणि प्रश्नांऐवजी, अल्पवयीन युजर्संनी एआयशी कोणत्या विषयांवर संवाद साधला आहे याची यादी असेल.

Published On: May 14, 2026 | 05:14 PM

