Airtel चा महाराष्ट्र-गोव्यात धमाका! 3,400 नवीन 5G साइट्स कार्यान्वित; 2.2 कोटी ग्राहकांना मिळणार हायस्पीड Internet

हा नेटवर्क विस्तार मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आला आहे, ज्यामुळे शहरी केंद्रे, वेगाने विकसित होणारी शहरे आणि दुर्गम गावांमध्ये राहणाऱ्या 2.2 कोटीहून अधिक ग्राहकांचा समावेश झाला आहे. यामुळे गडचिरोली, नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग यांसारख्या उदयोन्मुख आणि विकासशील जिल्ह्यांतील ग्राहकांना विशेष फायदा होत आहे, जिथे नवीन साइट्सद्वारे कनेक्टिव्हिटीतील तूट भरून काढली जात आहे, डिजिटल समावेशनाला चालना मिळत आहे आणि विश्वासार्ह इंटरनेट सेवा सुनिश्चित केली जात आहे.
दररोज 9 पेक्षा अधिक नवीन साइट्स सक्रिय होत असल्यामुळे, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील विविध जिल्ह्यांतील ग्राहक आता ते कुठेही राहत असले किंवा प्रवास करत असले, तरीही कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय स्ट्रीमिंग, जलद डाउनलोड, ऑनलाइन काम व शिक्षण, तसेच अधिक विश्वासार्ह डिजिटल पेमेंटचा अनुभव घेऊ शकतात. हे विस्तारित 5G नेटवर्क नागरिक, विद्यार्थी, सूक्ष्म व्यवसाय, पर्यटक आणि सरकारी संस्थांच्या दैनंदिन डिजिटल गरजा सुरळीतपणे पूर्ण करण्यास सक्षम ठरत आहे.
USB Killer : ५०० रुपयांची एक चूक अन् लाखोंचे क्षणात नुकसान; अनोळखी पेन ड्राईव्ह ठरतोय घातक
“महाराष्ट्र आणि गोव्यात डेटा वापराची मागणी वेगाने वाढत आहे, आणि आमचे उद्दिष्ट या मागणीपेक्षा पुढे राहण्यासाठी सतत आमचे नेटवर्क अधिक मजबूत करणे आहे. 3,400 हून अधिक नवीन 5G साइट्स जोडल्यामुळे आम्ही 2.2 कोटीहून अधिक ग्राहकांना अधिक वेगवान स्पीड, व्यापक कव्हरेज आणि अधिक विश्वासार्ह अनुभव देत आहोत. विशेषतः विकासशील जिल्ह्यांमध्ये आमची सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, कनेक्टिव्हिटीतील कमतरता दूर करून भविष्याभिमुख नेटवर्कच्या माध्यमातून प्रदेशाच्या डिजिटल विकासाला बळकटी देण्याच्या एअरटेलच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे,” असे रबी शंकर मिश्रा, सीईओ, महाराष्ट्र व गोवा, भारती एअरटेल यांनी सांगितले.
याशिवाय, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ग्राहकांना अखंड डिजिटल उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी एअरटेल आता आपल्या ₹399 रिचार्ज पॅकमध्ये स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी पूर्णपणे अनलिमिटेड डेटा प्लॅन उपलब्ध करून देत आहे, जो डेटा मर्यादेची चिंता न करता स्ट्रीमिंग, शिक्षण, काम आणि संपर्कात राहण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भाग, महामार्ग, सीमावर्ती क्षेत्रे तसेच प्रमुख आर्थिक आणि सांस्कृतिक कॉरिडॉरमध्ये नेटवर्कची घनता वाढवण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक करत, एअरटेल उच्च गतिशीलता आणि जास्त वापर असलेल्या क्षेत्रांमध्येही मजबूत आणि भविष्यसिद्ध कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करत आहे.
WhatsApp Plus: आता व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार! प्रीमियम फीचर्ससाठी मोजावे लागणार पैसे; पाहा काय आहे मेटाचा नवा प्लॅन