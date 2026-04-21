Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Airtel 5g Network Expansion Maharashtra Goa 3400 New Sites Unlimited Data Offer

Airtel चा महाराष्ट्र-गोव्यात धमाका! 3,400 नवीन 5G साइट्स कार्यान्वित; 2.2 कोटी ग्राहकांना मिळणार हायस्पीड Internet

एअरटेलने महाराष्ट्र आणि गोव्यात 3,400 नवीन 5G साइट्स लाँच केल्या आहेत. 2.2 कोटी ग्राहकांना आता 399 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड डेटा आणि हायस्पीड इंटरनेटचा अनुभव घेता येणार आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 08:30 PM
Airtel चा महाराष्ट्र-गोव्यात धमाका! 3,400 नवीन 5G साइट्स कार्यान्वित (Photo Credit- X)

Airtel चा महाराष्ट्र-गोव्यात धमाका! 3,400 नवीन 5G साइट्स कार्यान्वित (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • Airtel चा महाराष्ट्र-गोव्यात धमाका!
  • 3,400 नवीन 5G साइट्स कार्यान्वित
  • 2.2 कोटी ग्राहकांना मिळणार हायस्पीड Internet
मुंबई, 21 एप्रिल, 2026: भारतातील आघाडीच्या दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपन्यांपैकी एक असलेल्या भारती एअरटेलने (Airtel) आज घोषणा केली की, महाराष्ट्र आणि गोव्यात 3,400 हून अधिक नवीन 5G साइट्स उभारण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक वेगवान इंटरनेट, व्यापक कव्हरेज आणि सुधारित नेटवर्क अनुभव मिळत आहे.

हा नेटवर्क विस्तार मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सर्व 36 जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आला आहे, ज्यामुळे शहरी केंद्रे, वेगाने विकसित होणारी शहरे आणि दुर्गम गावांमध्ये राहणाऱ्या 2.2 कोटीहून अधिक ग्राहकांचा समावेश झाला आहे. यामुळे गडचिरोली, नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग यांसारख्या उदयोन्मुख आणि विकासशील जिल्ह्यांतील ग्राहकांना विशेष फायदा होत आहे, जिथे नवीन साइट्सद्वारे कनेक्टिव्हिटीतील तूट भरून काढली जात आहे, डिजिटल समावेशनाला चालना मिळत आहे आणि विश्वासार्ह इंटरनेट सेवा सुनिश्चित केली जात आहे.

दररोज 9 पेक्षा अधिक नवीन साइट्स सक्रिय होत असल्यामुळे, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील विविध जिल्ह्यांतील ग्राहक आता ते कुठेही राहत असले किंवा प्रवास करत असले, तरीही कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय स्ट्रीमिंग, जलद डाउनलोड, ऑनलाइन काम व शिक्षण, तसेच अधिक विश्वासार्ह डिजिटल पेमेंटचा अनुभव घेऊ शकतात. हे विस्तारित 5G नेटवर्क नागरिक, विद्यार्थी, सूक्ष्म व्यवसाय, पर्यटक आणि सरकारी संस्थांच्या दैनंदिन डिजिटल गरजा सुरळीतपणे पूर्ण करण्यास सक्षम ठरत आहे.

USB Killer : ५०० रुपयांची एक चूक अन् लाखोंचे क्षणात नुकसान; अनोळखी पेन ड्राईव्ह ठरतोय घातक

“महाराष्ट्र आणि गोव्यात डेटा वापराची मागणी वेगाने वाढत आहे, आणि आमचे उद्दिष्ट या मागणीपेक्षा पुढे राहण्यासाठी सतत आमचे नेटवर्क अधिक मजबूत करणे आहे. 3,400 हून अधिक नवीन 5G साइट्स जोडल्यामुळे आम्ही 2.2 कोटीहून अधिक ग्राहकांना अधिक वेगवान स्पीड, व्यापक कव्हरेज आणि अधिक विश्वासार्ह अनुभव देत आहोत. विशेषतः विकासशील जिल्ह्यांमध्ये आमची सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, कनेक्टिव्हिटीतील कमतरता दूर करून भविष्याभिमुख नेटवर्कच्या माध्यमातून प्रदेशाच्या डिजिटल विकासाला बळकटी देण्याच्या एअरटेलच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे,” असे रबी शंकर मिश्रा, सीईओ, महाराष्ट्र व गोवा, भारती एअरटेल यांनी सांगितले.

याशिवाय, महाराष्ट्र आणि गोव्यातील ग्राहकांना अखंड डिजिटल उपलब्धता प्रदान करण्यासाठी एअरटेल आता आपल्या ₹399 रिचार्ज पॅकमध्ये स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी पूर्णपणे अनलिमिटेड डेटा प्लॅन उपलब्ध करून देत आहे, जो डेटा मर्यादेची चिंता न करता स्ट्रीमिंग, शिक्षण, काम आणि संपर्कात राहण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भाग, महामार्ग, सीमावर्ती क्षेत्रे तसेच प्रमुख आर्थिक आणि सांस्कृतिक कॉरिडॉरमध्ये नेटवर्कची घनता वाढवण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक करत, एअरटेल उच्च गतिशीलता आणि जास्त वापर असलेल्या क्षेत्रांमध्येही मजबूत आणि भविष्यसिद्ध कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करत आहे.

WhatsApp Plus: आता व्हॉट्सॲप वापरण्याचा अनुभव बदलणार! प्रीमियम फीचर्ससाठी मोजावे लागणार पैसे; पाहा काय आहे मेटाचा नवा प्लॅन

Web Title: Airtel 5g network expansion maharashtra goa 3400 new sites unlimited data offer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 08:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
1

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर
2

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट
3

ChatGPT वर आलं नवं पर्सनल फाइनेंस फीचर! आता चॅटबोट ठेवणार तुमच्या पैशांचा हिशोब, थेट बँक अकाऊंट्सला होणार कनेक्ट

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
4

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM