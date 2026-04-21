Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Irctcs Vikalp Scheme May Help You Get A Confirmed Train Ticket Tech News In Marathi

वेटिंग लिस्टमध्ये तिकिट अडकलंय? IRCTC च्या ‘ऑप्ट विकल्प’ फिचरने मिळू शकते Confirm Ticket; जाणून घ्या प्रोसेस

रेल्वे प्रवासात वेटिंग लिस्टमुळे अनेकदा अडचण येते. पण IRCTC च्या ‘Opt Vikalp’ फिचरमुळे कन्फर्म तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढते. यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. चला या फिचरचा वापर कसा करावा ते जाणून घेऊया.

Updated On: Apr 21, 2026 | 11:15 AM
वेटिंग लिस्टमध्ये तिकिट अडकलंय? IRCTC च्या 'ऑप्ट विकल्प' फिचरने मिळू शकते Confirm Ticket; जाणून घ्या प्रोसेस

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘Opt Vikalp’मध्ये पर्यायी ट्रेन निवडण्याची सुविधा मिळते.
  • रिक्त जागा असल्यास तिकीट दुसऱ्या ट्रेनमध्ये कन्फर्म होते.
  • बुकिंगवेळी किंवा नंतरही हा पर्याय निवडता येतो.
लांबचा प्रवास करायचा तर तिकीट बुक करणं आणि ते कन्फर्म होणं फार महत्त्वाचं ठरतं. तुमचं तिकीट जर कन्फर्म झालं नाही तर प्रवासात बसायला सीट मिळू शकत नाही. अशात कन्फर्म तिकिट प्रवासासाठी खूप महत्त्वाचं ठरतं. तुमचेही तिकिट जर वेटिंग लिस्टमध्ये अडकले असेल आणि तुम्हाला ते कन्फर्म करायचे असेल तर आयआरसीटीसीच्या ‘ऑप्ट विकल्प’ फिचरची तुम्हाला मदत होऊ शकते. या फिचरच्या मदतीने तुम्हाला तुमचे वेटिंग लिस्टमध्ये अडकलेले तिकिट कन्फर्म करता येणार आहे. याचा अर्थ असा होतो की, तिकीट बुक करताना तुम्ही या सुविधेचा वापर केल्यास, तुमची जागा कन्फर्म होण्याची शक्यता वाढते. मुख्य म्हणजे दुसऱ्या ट्रेनमध्ये कन्फर्म तिकिट मिळवून देण्याची प्रक्रिया सीस्टीम स्वत:च करते आणि यात तुम्हाला अतिरिक्त कोणतीही मेहनत घेण्याची गरज लागत नाही.

WhatsApp Update: स्पॅम मेसेजची कटकट संपणार! बिझनेस चॅट्ससाठी तयार होणार वेगळा फोल्डर, यूजर्सना असा होणार फायदा

हे फिचर तेव्हा सक्रिय होते जेव्हा चार्ट बनण्यास सुरुवात होते. जर तुमच्या गंतव्यस्थानी जाणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनमध्ये रिकामी जागा असेल, तर ती तुमच्यासाठी कन्फर्म करते. या फिचरचा फार सहजतेने वापर करता येतो. तुम्ही तिकीट बुकिंग प्रक्रियेदरम्यान याचा वापर करु शकता. आता हे फिचर नक्की काय आहे आणि याचा वापर कसा करायचा ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

OPT फीचर म्हणजे काय?

ऑप्ट (OPT) पर्याय हे आयआरसीटीसी (IRCTC) ॲप किंवा वेबसाइटवर उपलब्ध असलेले एक अत्यंत उपयुक्त फिचर आहे. चार्ट तयार झाल्यानंतर ज्या प्रवाशांची तिकिटे वेटिंग लिस्टमध्ये अडकली आहेत त्यांना मदत करण्यासाठी हे फिचर तयार करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत, हे फिचर प्रवाशांना त्याच मार्गावरील इतर गाड्यांमध्ये तिकिटे शोधण्यास मदत करते. हे फिचर जेव्हा तुम्ही चालू करता तेव्हा रेल्वे सीस्टीम त्याच मार्गावरील गाड्यांमध्ये रिकाम्या जागा आपोआप शोधते. याच्या मदतीने दुसऱ्या गाडीमध्यो जागा असल्यास तुमचा पीएनआर त्या नवीन गाडीसाठी अद्ययावत केला जातो. मुख्य म्हणजे असे करण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काची गरज भासत नाही. तथापि, हे लक्षात घ्यायला हवे की, हे फिचर जागेची हमी देत नाही परंतु यामुळे कन्फर्म तिकिटाची शक्यता फार वाढते.

OPT फीचर कसे चालू करावे?

  • तुमच्या युजर आयडीने आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा ॲपवर लॉग इन करा.
  • तुमच्या प्रवासाची तारीख आणि ट्रेन निवडा.
  • प्रवाशांचा तपशील भरण्याच्या पेजवर खाली स्क्रोल करा.
  • तिथे, ‘Other Preferences’ सेक्शनमध्ये, तुम्हाला ‘ Opt Vikalp’ असे लेबल असलेला एक बॉक्स दिसेल. त्यावर टिक करा.
  • यानंतर तुमची बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण करा.
स्टायलिश लूक आणि आकर्षक रंग… दमदार स्पेसिफिकेशन्ससह Tecno स्मार्टफोनची तुफानी एंट्री, किंमत 20 हजारांहून कमी

तिकीट बुक केल्यानंतर ऑप्ट फीचर कसे चालू करावे?

  • आयआरसीटीसी ॲपवरील बुक केलेल्या तिकीट हिस्ट्रीवर जा.
  • आता ते तिकीट निवडा ज्यासाठी तुम्हाला विकल्प फिचर चालू करायचे आहे.
  • वरील तीन ठिपक्यांवर क्लिक करा.
  • तिथे तुम्हाला ‘ऑप्ट विकल्प’चा पर्याय मिळेल, त्यावर क्लिक करा आणि तो चालू करा.
  • अटी आणि शर्ती असलेला पॉप-अप उघडल्यास, तो स्वीकारा.
  • आता तुमच्यासमोर त्याच मार्गावरील इतर गाड्यांची यादी दिसेल, त्यामधून हवी असलेली यादी निवडा आणि सबमिट करा.

Web Title: Irctcs vikalp scheme may help you get a confirmed train ticket tech news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 11:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
1

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
2

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज
3

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी
4

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM
KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

May 16, 2026 | 09:17 PM
भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

भारतातील EV स्पर्धा आता नव्या टप्प्यात; Hyundai ची भारतात संशोधनावर मोठी भर

May 16, 2026 | 09:07 PM
NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

NEET पेपरफुटीवर भडकला Vishal Dadlani! पोस्ट करत व्यक्त केला राग, राजकारण्यांच्या शिक्षणाला धरलं निशाण्यावर

May 16, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM