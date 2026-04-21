Tech News : इलेक्ट्रिक हीटर की स्टोव्ह ? स्वंयपाक करण्यासाठी काय आहे सर्वात बेस्ट ?

इलेक्ट्रिक स्टोव्हला इलेक्ट्रिक चारकोल बर्नर असेही म्हणतात. विजेच्या संपर्कात आल्यानंतर या स्टोव्ह मधला कोळसा जळायला सुरुवात होते. आणि स्वयंपाक करण्यासाठी याची मदत होते. आकाराने लहान असल्याने वापरायला आण बाहेर घेऊन जायला देखील सहज सोपा असा हा स्टोव्ह आहे. त्यामुळे याला वेगळे असे काही कष्ट घ्यावे लागत नाही.
इलेक्ट्रिक हीटर कसे काम करतो?
इलेक्ट्रिक हीटर्स, ज्यांना कॉइल हीटर्स असेही म्हणतात. याला इले्क्ट्रिकल रजिस्टेंट हीटिंग बेस असतो, त्यामुळे उष्णता निर्माण होते. यावर अन्न शिजवायला फार कष्ट लागत नाही. याचं तापमान तुम्हाला पाहिजे तसं बदलता येतं त्यामुळे वापरयला सहज सोपा आहे.
या दोन्हींपैकी कशावर स्वयंपाक करणे स्वस्त पडेल?
जर आपण विजेच्या वापराचा विचार केला, तर इलेक्ट्रिक स्टोव्ह स्वस्त पडेल. मध्यम ते मोठ्या बर्नरचा स्टोव्ह प्रति तास एक युनिट वीज वापरतो. मोठ्या बर्नरमुळे हा वापर वाढू शकतो. मात्र, इलेक्ट्रिक स्टोव्हला सलग एक तास चालवण्यासाठी जास्त विजेची गरज लागत नाही. यातला कोळसा लगेच तापतो त्यानंतर त्यांना जास्त विजेची गरज लागत नाही. मात्र, इलेक्ट्रिक हीटरला सतत वीजपुरवठा लागतो. वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर ते थंड होतात. 1000-वॅटचा इलेक्ट्रिक हीटर सलग एक तास वापरण्यासाठी1-1.5 युनिट वीज वापरतो. त्यामुळे तो थोडा जास्त महाग असतो.