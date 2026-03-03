Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आयुष्य एवढं स्वस्त आहे का? चालू ट्रेन पकडायच्या नादात तीन वेळा स्टेशनवर पडली महिला, घटनेचा थरारक Video Viral

Train Viral Video : दोन वेळा चालू ट्रेनमधून पडली अन् तरीही महिला थांबली नाही आणि तिसऱ्यांदा तिने पुन्हा एकदा जीवाची बाजी लावली. व्हिडिओत पुढे काय घडलं ते तुम्हीच पहा.

Updated On: Mar 03, 2026 | 09:36 AM
आयुष्य एवढं स्वस्त आहे का? चालू ट्रेन पकडायच्या नादात तीन वेळा स्टेशनवर पडली महिला, घटनेचा थरारक Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • दिल्ली–आग्रा मार्गावर धावत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करताना महिला दोनदा प्लॅटफॉर्मवर पडली.
  • तरीही तिने हार न मानता तिसऱ्यांदा इतरांच्या मदतीने ट्रेन पकडली.
  • व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी तिच्या धाडसावर टीका केली आहे.

सोशल मीडियावर दररोज अनेक व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. यात बऱ्याचदा रेल्वेचे व्हिडिओ देखील शेअर केले जातात. देशात रेल्वेचंद मोठे जाळे पसरलेले आहे. रेल्वे अनेकांच्या रोजच्या जीवनाचा भाग बनला आहे. येत्या काळात रेल्वे अपघाताच्या अनेक घटनांविषयी आपण ऐकलं आहे. अशातच आता एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे ज्यात चालू ट्रेन पकडण्यासाठी महिलेने आपल्या जीवाची बाजी लावल्याचे दिसून आले. महिला दोन वेळा चालू ट्रेनमधून पडली पण तरीही तिसऱ्यांदा तिने पुन्हा चालू ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न केला. यात पुढे काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

भावाचा विषय हार्ड ए! थेट मधमाशीच्या पोळ्यात घातला हात अन् डोक्यावर… पाहताच पायाखालची जमीन सरकेल; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, दिल्ली-आग्रा मार्गावर एक ट्रेन प्लॅटफॉर्मवरून वेगाने येत असल्याचे दिसून येते. तेवढ्यात, एक महिला धावत येते आणि कोचच्या दाराला लटकण्याचा प्रयत्न करते. तुम्हाला लक्षात येईल की तिने हँडल पकडताच, तिचा तोल सुटतो आणि ती जोरात प्लॅटफॉर्मवर पडते. पण हार मानण्याऐवजी, महिलेने पुन्हा चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न केला आणि ती प्लॅटफॉर्मवर पडली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तरीही, महिला पुन्हा धावली आणि इतरांच्या मदतीने तिसऱ्यांदा ट्रेनमध्ये चढण्यात ती यशस्वी झाली. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होताच त्यावर प्रतिक्रियांचा पूर आला. काही जण महिलेच्या चपळाईने आश्चर्यचकित झाले, तर बहुतेकांनी तिच्यावर टीका केली आहे.

चिमुकलीच्या धाडसाला सलाम! थेट मगरीलाच मायेने कुरवाळू लागली अन् पाहणाऱ्यांच्या पोटात आला गोळा; Video Viral

हा व्हिडिओ @Arhantt_pvt नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘मी हे पहिल्यांदाच पहिले आहे’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “लोकांना कधीच अक्कल येऊ शकत नाही” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “तिला आपल्या जीवाची पर्वा नाही” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “मला बघूनच धडकी भरली”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

 

Published On: Mar 03, 2026 | 09:36 AM

