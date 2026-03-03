“फोन बंद केला, सोशल मीडियापासून दूर राहिलो…” संजू सॅमसनने वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसा कहर केला? उघड केले काही खुलासे

क्रिकेट हा फक्त धावा आणि विक्रमांचा खेळ नाही; तो संयम, संघर्ष आणि आत्मविश्वासाचीही परीक्षा आहे. संजू सॅमसनची कहाणी या भावनेचे उदाहरण देते. टी-२० विश्वचषकापूर्वी प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आल्याने आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत त्याच्या खराब कामगिरीबद्दल टीकेला सामोरे जावे लागल्याने कोणत्याही खेळाडूचे मनोबल खचले असते, परंतु संजूने हार मानण्यास नकार दिला. त्याने शांतपणे त्याच्या खेळावर काम केले, धीर धरला आणि योग्य संधीची वाट पाहिली.
टी-२० विश्वचषकादरम्यान, जेव्हा इतर भारतीय फलंदाज अपयशी ठरले, तेव्हा एका नावासाठी संधी मिळावी अशी मागणी होऊ लागली – संजू सॅमसन. जेव्हा संजूला पुन्हा संधी देण्यात आली, तेव्हा त्याने त्याच्या बॅटने इतक्या जोरदार प्रतिसाद दिला की त्याचे टीकाकारही टाळ्या वाजवण्यास भाग पाडले. त्याचे पुनरागमन हे केवळ धावा काढण्याची कहाणी नाही तर आत्मविश्वास, संयम आणि धैर्याचा विजय आहे. संजू सॅमसनने हे दाखवून दिले की जर दृढनिश्चय असेल तर प्रत्येक धक्का पुढे जाण्याची गती वाढवतो.
संजू सॅमसन त्याच्या मुलाखतीमध्ये सांगितले की तो सातत्याने खराब फार्मशी झुंजत होता त्यामुळे त्याने सोशल मिडियावरून संपर्क तोडला होता, त्याचबरोबर तो त्याच्या फलंदाजीवर काम करत होता. पुनरागमनामुळे संजूसाठी अडचणी निर्माण झाल्या. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत संजूची फलंदाजी शांत राहिली. परिणामी, संघ व्यवस्थापनाने अभिषेकला टी-२० विश्वचषकात इशानसोबत सलामीची जबाबदारी सोपवली. संजूसाठी दरवाजे बंद झाल्यासारखे वाटत होते. तथापि, जसे ते म्हणतात, देवाच्या घरात विलंब होतो पण अंधार नाही. संजूसोबतही असेच काहीसे घडले.
टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात संजूला बेंचवर ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर त्याला नामिबियाविरुद्धच्या गट टप्प्यातील सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली. तिथे त्याने ८ चेंडूत २२ धावा करून आपली आक्रमक क्षमता दाखवली. त्यानंतर अभिषेक परतला आणि संजूला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले. तथापि, टीम इंडियाच्या फलंदाजीच्या कमकुवतपणा पुन्हा उघड झाल्या. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यात भारतीय संघाची फलंदाजी उघड झाली. संघ व्यवस्थापनाने आणखी एक बदल केला आणि संजूला झिम्बाब्वेविरुद्ध संधी दिली आणि संजूने ही संधी योग्य ठरवली. त्याने त्याची लक्षणीय क्षमता दाखवली. झिम्बाब्वेविरुद्ध संजूला १५ चेंडूत फक्त २४ धावा करता आल्या, परंतु त्याने अभिषेकसोबत मिळून संघाला चांगली सुरुवात करून दिली.
त्यानंतर ‘करो या मर’ या सामन्याची संधी आली, जिथे टीम इंडियाचा सामना वेस्ट इंडिजशी झाला. तोच वेस्ट इंडिज ज्याने २०१६ च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत सेमीफायनलमध्ये भारताला बाहेर काढले होते. तोच वेस्ट इंडिज जो या विश्वचषकाच्या गट टप्प्यात अपराजित राहिला होता. भारत आणि वेस्ट इंडिजमधील विजेता संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचला असता. अशा महत्त्वाच्या सामन्यात संजूने आपली क्षमता आणि अनुभव दाखवला आणि भारताला सेमीफायनलमध्ये नेले.