iPhone 17 vs Galaxy S25 Ultra: Apple की Samsung? परफॉर्मन्स, कॅमेरा आणि फीचर्समध्ये कोण मारतंय बाजी?

OnePlus Turbo 6: मिडरेंज सेगमेंटमध्ये धमाका! तगड्या बॅटरी लाईफसह नव्या स्मार्टफोन्सची झाली एंट्री, फीचर्स आणि किंमत एकदा वाचाच
iPhone 17 मध्ये 6.3-इंचाचा सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले आहे, जो 120 Hz ProMotion रिफ्रेश रेटसह जास्त स्मूथ स्क्रॉलिंग आणि ब्राइट विजुअल अनुभव देतो. हा आयफोन मॉडेल A19 Bionic चिपवर आधारित आहे, ज्यामध्ये कोर CPU, 5-कोर GPU आणि 16-कोर न्यूरल इंजिन समाविष्ट आहे. ज्यामुळे परफॉर्मेंस आणि AI टास्क अधिक वेगाने पूर्ण होतात. फोनमध्ये 48 MP चा Dual Fusion रियर कॅमेरा सिस्टम आहे.
तसेच मुख्य आणि अल्ट्रा-वाइड दोन्ही 48 MP सेंसरसह येतात आणि 18 MP सेंटर स्टेज फ्रंट कॅमेराच्या मदतीने अधिक सेल्फी आणि ग्रुप शॉट्स क्लिक करू शकता . iPhone 17 iOS 26 वर आधारित आहे. यामध्ये 256 GB आणि 512 GB स्टोरेज हा पर्याय देण्यात आला आहे. फोनमध्ये Ceramic Shield 2 फ्रंट कवर आहे, जो स्क्रॅच-रेसिस्टेंट आहे आणि बैटरी पूर्ण दिवसांसाठी बॅटरी बॅकअप ऑफर करते. आयफोन मॉडेल ब्लूटूथ, Wi-Fi, NFC आणि 5G कनेक्टिविटीला देखील सपोर्ट करतो
Samsung Galaxy S25 Ultra एक प्रीमियम अँड्रॉइड फ्लॅगशिप स्मार्टफोन आहे, ज्यामध्ये 6.9-इंच QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले आहे जो 120 Hz रिफ्रेश रेटसह स्मूद आणि ब्राइट विजुअल्स ऑफर करतो. परफॉर्मन्ससाठी यामध्ये Qualcomm चा गॅलेक्सीसाठी स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट प्रोसेसर आणि 12 GB रॅम देण्यात आला आहे. हे डिव्हाईस स्टोरेज 256 GB, 512 GB आणि 1 TB स्टोरेज पर्यायात उपलब्ध आहे.
स्मार्टफोन इंडस्ट्रीत मोठा ट्विस्ट! ‘या’ दिग्गज टेक कंपन्या बनल्या Oppo सब-ब्रँड, यूजर्सना बसला धक्का
या फोनमध्ये 200 MP मुख्य सेंसर, 50 MP अल्ट्रा-वाइड, 50 MP पेरिस्कोपिक 5x आणि 10 MP 3x टेलीफोटोसह क्वाड-लेंस सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी यामध्ये 12 MP फ्रंट कॅमेराआहे. याच्या मदतीने हाई-डेफीनीशन फोटोज आणि जूम फोटोग्राफी केली जाऊ शकते. हे डिव्हाईस Android 15 वर आधारित आहे (Samsung One UI 7 सह) आणि यामध्ये 5000 mAh बॅटरी, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग व Galaxy AI फीचर्सचा सपोर्ट दिला आहे. फोनमध्ये S Pen सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे.