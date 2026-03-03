Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पाकिस्तानच्या हायकोर्टात वकिलांचा राडा! न्यायमंदिरातच लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी; घटनेचा Video सोशल मीडियावर Viral

लाहोर उच्च न्यायालयात वकिलांच्या दोन गटात भीषण हाणामारी झाली आहे. वादात महिला वकिलालाही मारहाण करण्यात आली असून, या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने पाकिस्तानची जगभरात नाचक्की होत आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 05:52 PM
पाकिस्तानच्या हायकोर्टात वकिलांचा राडा! (Photo Credit- X)

पाकिस्तानच्या हायकोर्टात वकिलांचा राडा! (Photo Credit- X)

  • पाकिस्तानात कायद्याचे धिंडवडे!
  • हायकोर्टातच वकिलांमध्ये तुफान हाणामारी लाथाबुक्क्यांनी तुडवले
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
Pakistan High Court Viral Video: पाकिस्तानमधील (Pakistan) न्यायव्यवस्थेची आणि कायद्याच्या सुव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेल्याची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लाहोर उच्च न्यायालयाच्या (Lahore High Court) आवारात वकिलांच्या दोन गटांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून, ज्या ठिकाणी सर्वसामान्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा असते, तिथेच कायद्याचे रक्षक एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी तुडवताना दिसत आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

मिळालेल्या वृत्तानुसार, लाहोर हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आणि मतभेदांमुळे दोन गटांतील वकिलांमध्ये वाद विकोपाला गेला. सुरुवातीला शाब्दिक चकमक आणि घोषणाबाजी सुरू झाली, परंतु काही वेळातच त्याचे रूपांतर भीषण हाणामारीत झाले. वकिलांनी एकमेकांचे कपडे फाडले, शिवीगाळ केली आणि लाथाबुक्क्यांचा वापर केला.

महिला वकिलावर हल्ला 

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये एक संतापजनक दृश्य पाहायला मिळत आहे. यामध्ये एक पुरुष वकील महिला वकिलासोबत मारहाण करताना दिसत आहे. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्या महिला वकिलाने रागाच्या भरात छताच्या पंख्याचा एक तुटलेला भाग त्या वकिलाच्या दिशेने भिरकावला. हा संपूर्ण प्रकार सुरू असताना तिथे उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने हा व्हिडिओ आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला, जो आता जगभर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची प्रतिमा डागाळली

पाकिस्तान आधीच दहशतवादाला खतपाणी घालण्यासाठी जागतिक स्तरावर बदनाम आहे. आता उच्च न्यायालयासारख्या पवित्र ठिकाणी अशा प्रकारे कायद्याच्या चिंधड्या उडवल्या गेल्यामुळे पाकिस्तानची उरलीसुरली प्रतिष्ठाही धुळीला मिळाली आहे. सोशल मीडिया यूजर्स या घटनेचा तीव्र निषेध करत असून, “जर न्यायमंदिरातच वकील एकमेकांचे रक्त सांडत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे?” असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.

न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

या घटनेमुळे पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणेवर आणि न्यायालयातील शिस्तीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणुकीच्या नावाखाली वकिलांनी केलेली ही गुंडगिरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानसाठी मोठी नामुष्की ठरली आहे. अद्याप या प्रकरणातील दोषी वकिलांवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, याबद्दल अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

Published On: Mar 03, 2026 | 05:52 PM

पाकिस्तानच्या हायकोर्टात वकिलांचा राडा! न्यायमंदिरातच लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी; घटनेचा Video सोशल मीडियावर Viral

