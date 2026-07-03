शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • People Steal Cement From Newly Constructed Road Video Goes Viral On Social Media

अरे बापरे! रस्ता पूर्ण होण्याआधीच लोकांनी केली सिमेंटची चोरी, पाहून नेटकऱ्यांनी डोक्याला लावला हात; Video Viral

Updated On: Jul 03, 2026 | 03:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

People Steal Cement From Road : काय म्हणाव आता...! कोणती वस्तू नाही तर तयार होणारा रस्ताच केला चोरी. सोशल मिडियावर घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून यातील दृष्यांनी लोकांना चक्रावून सोडले आहे.

अरे बापरे! रस्ता पूर्ण होण्याआधीच लोकांनी केली सिमेंटची चोरी, पाहून नेटकऱ्यांनी डोक्याला लावला हात; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • रस्त्याच्या कामादरम्यान घडलेला एक धक्कादायक प्रकार कॅमेऱ्यात कैद झाला.
  • व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी संबंधितांच्या कृतीवर संताप व्यक्त केला.
  • सोशल मीडियावर या घटनेवर व्यवस्था आणि नागरिकांच्या मानसिकतेवरही जोरदार चर्चा सुरू आहे.
तुम्ही सोशल मिडियावर आजवर अनेक अजब-गजब बातम्या ऐकल्या असतील. कधी एका रात्रीतच पुल गायब होतो तर कधी रस्ताच अचानक गायब होतो. आता तुम्ही विचार करत असाल की बांधलेला रस्ता कसा काय गायब होऊ शकतो, तर याचे उत्तम उदाहरण तुम्हाला आताच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल. घटना नक्की कुठली याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नसली तरी याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे. व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये काही लोक प्लॅस्टिकचे टब आणि फावडा घेऊन बांधलेल्या रस्त्यावरील सिमेंट चोरताना दिसून आले. व्हिडिओतील या दृष्यांनी लोकांना थक्क केलं असून नेटकरी घडलेल्या प्रकारावर चांगलेच भडकले आहेत.

फोटोशूटसाठी मृत्यूला जवळ केलं? इंद्रधनुष्य-धबधबा, निसर्गरम्य दृष्यात तरुणीच्या साहसाने यूजर्सच्या अंगावर आणला काटा; Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर व्हायरल या व्हिडिओमध्ये पाहिले जाऊ शकते यात रस्त्यावर सीमेंट पसरवल्याचे दिसते. रस्त्याचे अर्धे काम झाले असते आणि अशातच यावर डांबर टाकण्याआधीच काही लोक रस्त्यावरील सीमेंट चोरताना दिसून येतात. मुख्य म्हणजे ते पूर्ण तयारी करुन ही चोरी करण्यासाठी घटनास्थळी दाखल होतात. यात महिला आणि पुरुष दोन्हींचा समावेश असतो. काहीजण फावड्याने सीमेंट उकरुन काढतात तर काही प्लॅस्टिकच्या टबमध्ये सीमेंट भरण्याचे काम करत असतात. दरम्यान लोकांचा हा प्रकार तिथे उपस्थित एका व्यक्तीने आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केला आणि याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला. पूर्ण न झालेल्या रस्त्यावरून लोक सिमेंट काढत असल्याचे पाहून यूजर्सना धक्का बसला आहे तर काहींनी घटनेवर आपला संताप व्यक्त केला आहे.

भररस्त्यात बाईकवर बसलेल्या वहिनीला चप्पलांनी केली बेदम मारहाण, नक्की काय घडलं? Video Viral

हा व्हिडिओ @thetatvaindia नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘नव्याने टाकलेला रस्ता पूर्णपणे सुकण्याआधीच त्यावरून सिमेंट चोरताना लोक पकडले गेले’. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “म्हणूनच आम्ही वारंवार सांगत आहोत की शाळा उभारा आणि लोकांना शिक्षित करा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “लोक आपल्याच मंदिरांमधून चोरी करतात; ज्या ठिकाणाला ते पवित्र मानून तिथे पूजा-अर्चा करतात, तिथूनच ते चोरी करतात. त्या तुलनेत रस्त्यावरील चोरी काहीच नाही”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “हे नक्कीच गरिबीचे लक्षण नाही. लोकांना फक्त मोफत मिळेल तेवढे लाटायचे असते; मग ते सिमेंट असो वा कूपन्स”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: People steal cement from newly constructed road video goes viral on social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नुसता राडा! ‘द वॉल’चा मुलगा गाजवतोय मैदान; Samit Dravid च्या फलंदाजीचा Video Viral
1

नुसता राडा! ‘द वॉल’चा मुलगा गाजवतोय मैदान; Samit Dravid च्या फलंदाजीचा Video Viral

फोटोशूटसाठी मृत्यूला जवळ केलं? इंद्रधनुष्य-धबधबा, निसर्गरम्य दृष्यात तरुणीच्या साहसाने यूजर्सच्या अंगावर आणला काटा; Video Viral
2

फोटोशूटसाठी मृत्यूला जवळ केलं? इंद्रधनुष्य-धबधबा, निसर्गरम्य दृष्यात तरुणीच्या साहसाने यूजर्सच्या अंगावर आणला काटा; Video Viral

भररस्त्यात बाईकवर बसलेल्या वहिनीला चप्पलांनी केली बेदम मारहाण, नक्की काय घडलं? Video Viral
3

भररस्त्यात बाईकवर बसलेल्या वहिनीला चप्पलांनी केली बेदम मारहाण, नक्की काय घडलं? Video Viral

वाॅशिंग मशीनमध्ये टाकलं, स्प्रे मारला अन् बाथरुममध्येच… बंगळूरुतील डे-केअरमध्ये चिमुरड्यांसोबत धक्कादायक प्रकार; Video Viral
4

वाॅशिंग मशीनमध्ये टाकलं, स्प्रे मारला अन् बाथरुममध्येच… बंगळूरुतील डे-केअरमध्ये चिमुरड्यांसोबत धक्कादायक प्रकार; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अरे बापरे! रस्ता पूर्ण होण्याआधीच लोकांनी केली सिमेंटची चोरी, पाहून नेटकऱ्यांनी डोक्याला लावला हात; Video Viral

अरे बापरे! रस्ता पूर्ण होण्याआधीच लोकांनी केली सिमेंटची चोरी, पाहून नेटकऱ्यांनी डोक्याला लावला हात; Video Viral

Jul 03, 2026 | 03:05 PM
महाराष्ट्र पोलिसांचा बिहारमध्ये छापा; टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी तिघांना ठोकल्या बेड्या

महाराष्ट्र पोलिसांचा बिहारमध्ये छापा; टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी तिघांना ठोकल्या बेड्या

Jul 03, 2026 | 03:05 PM
अफलातून! बॅट आहे की जादूची छडी; Karanbir Singh ची वादळी खेळी अन् Rohit Sharma चा ‘तो’ रेकॉर्ड उद्ध्वस्त

अफलातून! बॅट आहे की जादूची छडी; Karanbir Singh ची वादळी खेळी अन् Rohit Sharma चा ‘तो’ रेकॉर्ड उद्ध्वस्त

Jul 03, 2026 | 03:03 PM
Out Of Syllabus Movie: प्रदर्शनाआधीच ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ची हवा! भव्य प्रीमियरला मान्यवरांची मांदियाळी

Out Of Syllabus Movie: प्रदर्शनाआधीच ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ची हवा! भव्य प्रीमियरला मान्यवरांची मांदियाळी

Jul 03, 2026 | 02:49 PM
बिश्नोई गँगकडून काँग्रेस आमदाराला पुन्हा धमकी, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; पोलिसांकडून तपास सुरू

बिश्नोई गँगकडून काँग्रेस आमदाराला पुन्हा धमकी, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; पोलिसांकडून तपास सुरू

Jul 03, 2026 | 02:49 PM
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दुसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तयार; मुंबई–बेंगळुरू मार्ग, कोच आणि सुविधांची माहिती

रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दुसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तयार; मुंबई–बेंगळुरू मार्ग, कोच आणि सुविधांची माहिती

Jul 03, 2026 | 02:48 PM
चालती E-Riksha रिमोटने होतेय बंद! केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई; ॲपवर गुगल आणि ॲपल स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश

चालती E-Riksha रिमोटने होतेय बंद! केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई; ॲपवर गुगल आणि ॲपल स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश

Jul 03, 2026 | 02:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा