अरे बापरे! रस्ता पूर्ण होण्याआधीच लोकांनी केली सिमेंटची चोरी, पाहून नेटकऱ्यांनी डोक्याला लावला हात; Video Viral

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काय दिसलं व्हिडिओत?
सोशल मिडियावर व्हायरल या व्हिडिओमध्ये पाहिले जाऊ शकते यात रस्त्यावर सीमेंट पसरवल्याचे दिसते. रस्त्याचे अर्धे काम झाले असते आणि अशातच यावर डांबर टाकण्याआधीच काही लोक रस्त्यावरील सीमेंट चोरताना दिसून येतात. मुख्य म्हणजे ते पूर्ण तयारी करुन ही चोरी करण्यासाठी घटनास्थळी दाखल होतात. यात महिला आणि पुरुष दोन्हींचा समावेश असतो. काहीजण फावड्याने सीमेंट उकरुन काढतात तर काही प्लॅस्टिकच्या टबमध्ये सीमेंट भरण्याचे काम करत असतात. दरम्यान लोकांचा हा प्रकार तिथे उपस्थित एका व्यक्तीने आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केला आणि याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर केला. पूर्ण न झालेल्या रस्त्यावरून लोक सिमेंट काढत असल्याचे पाहून यूजर्सना धक्का बसला आहे तर काहींनी घटनेवर आपला संताप व्यक्त केला आहे.
🚨 People caught stealing cement from a newly laid road before it had even dried pic.twitter.com/b1ihtD8YTw — The Tatva (@thetatvaindia) July 1, 2026
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हा व्हिडिओ @thetatvaindia नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘नव्याने टाकलेला रस्ता पूर्णपणे सुकण्याआधीच त्यावरून सिमेंट चोरताना लोक पकडले गेले’. व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “म्हणूनच आम्ही वारंवार सांगत आहोत की शाळा उभारा आणि लोकांना शिक्षित करा”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “लोक आपल्याच मंदिरांमधून चोरी करतात; ज्या ठिकाणाला ते पवित्र मानून तिथे पूजा-अर्चा करतात, तिथूनच ते चोरी करतात. त्या तुलनेत रस्त्यावरील चोरी काहीच नाही”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “हे नक्कीच गरिबीचे लक्षण नाही. लोकांना फक्त मोफत मिळेल तेवढे लाटायचे असते; मग ते सिमेंट असो वा कूपन्स”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.