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Stunt Video : आता तर हद्दच झाली! लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी थेट अंगावर चढवली बाईक; थरारक स्टंटचा VIDEO VIRAL

Updated On: Jul 03, 2026 | 03:07 PM IST
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सारांश

Stunt Video Viral : सोशल मीडियावरील प्रसिद्धसाठी लोक काय करतील सांगता येत नाही. अलीकडे लाईक्स अन् व्ह्यूजसाठी धोकादायक स्टंटचे प्रमाण तर प्रचंड वाढले असून यामध्ये तरुण मंडळींचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. सध्या असाच एक थरारक स्टंटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Stunt Video

Stunt Video : आता तर हद्दच झाली! लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी थेट अंगावर चढवली बाईक; थरारक स्टंटचा VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी थेट अंगावर चढवली बाईक
  • थरारक स्टंटचा VIDEO VIRAL
  • नेटकऱ्यांकडून संताप व्यक्त
Stunt Video : अलीकडे सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवणे आणि व्हायरल होणे ही एक फॅशन बनत चालली आहे. यासाठी लोक कोणत्याही थराला जायला तयार असता. काही सेंकदाच्या व्हिडिओसाठी, लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी लोक आपला जीव धोक्यात घालतानाही मागे-पुढे पाहत नाहीत. गेल्या काही काळात याचे प्रचंड प्रमाण वाढले आहे. सध्या असाच एक धोकादायक स्टंटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हायरल होण्यासाठी एका पठ्ठ्याने असे काही केलं आहे पाहून सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे.

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नेमकं काय केलं तरुणाने?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू एक तरुणी रस्त्यावर पालथा झोपलेला आहे. तर त्याच्या बाजूला दुसरा तरुण बाईकवर बसलेला आहे आणि एक व्यक्ती याचे रेकॉर्डिग करत आहे. बाईकवर बसलेला तरुण हळूहळू गाडी झोपलेल्या तरुणाच्या अंगावर चढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुरुवातील बाईकचा समतोल राखणे अवघड जाते. पण नंतर काही वेळान बाईकचे पुढे चाक थोडेसे उचलून झोपलेल्या तरुणाच्या अंगावर ठेवतो आणि गाडी चालवून जातो. यानंतर झोपलेल तरुण उठून उभा राहतो. हा व्हिडिओ इथेच संपला आहे. यामुळे तरुणाला काही झाले नाही ना याची माहिती मिळालेली नाह. परंतु हा थरारक स्टंट पाहून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर  @gharkekalesh या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर संतापजनक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही लोकांमध्ये शहाणपणा जास्त असतो असे म्हटले आहे, तर काहींनी सोशल मीडियावरील लाईक्स व्ह्यूजसाठी मौल्यवान आयुष्य गमावू नये असे सल्ला दिला आहे. यापूर्वी देखील असे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहे. कोणी धोकादायक बाईक स्टंट करत आहे, तर कोणी झाडाच्या टोकावर जाऊन डान्स करत आहे, तर कोणी धावत्या वाहनांमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral stunt for likes views man runs bike over person video viral

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Published On: Jul 03, 2026 | 03:07 PM

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