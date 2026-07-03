महाराष्ट्र पोलिसांचा बिहारमध्ये छापा; टीईटी पेपरफुटी प्रकरणी तिघांना ठोकल्या बेड्या

ठाणे : महाराष्ट्रात टीईटी पेपर फुटल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र पोलिसांनी बिहारमधून तीन आरोपींना पकडले आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा कसून तपास महाराष्ट्र पोलिस करत आहेत. त्यात आता महाराष्ट्र एसटीएफ आणि बिहार राज्यातील पोलिसांनी टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. बिहारमधील वैशाली पोलिसांच्या मदतीने, ठाणे पोलिसांनी बुधवारी रात्री हाजीपूरमधील कचहरी रोडवर असलेल्या एका सायबर कॅफेवर छापा टाकला. या पथकाने रात्रभर कॅफेमध्ये तपास केला, अशी माहिती वैशाली पोलिसांनी दिली आहे.
भिवंडीत छापेमारी; बिहार, हरियाणापर्यंत धागेदोरे
टीईटी पेपरफुटीनंतर पोलिसांनी भिवंडीमध्ये छापेमारी केली. त्यातून या प्रकरणाचे बिहार आणि हरियाणात धागेदोरे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार बिहारमधून आणि हरियाणातून आरोपींना अटक करण्यात आले. आरोपींच्या चौकशीतून बिहारमधील समस्तीपूर जिल्ह्यातील बिजेंदर गुप्ताचे नाव समोर आले. तेव्हापासून महाराष्ट्र एसटीएफ पथक विविध राज्यांमध्ये छापेमारी करत आहे.
बिजेंदर गुप्ताचा शोध, पत्नीला केली अटक
बिजेंद्र गुप्ताच्या शोधात महाराष्ट्र एसटीएफ पथक बिहारमध्येही दाखल झाले, पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य सूत्रधाराचा शोध घेत असताना हे पथक समस्तीपूरमधील त्याच्या घरी तळ ठोकून आहे. दरम्यान, एसटीएफ पथकाने बिजेंद्र गुप्ताच्या पत्नीला पाटण्यात अटक केली असून तिची सध्या चौकशी सुरू आहे. टीईटी पेपरफुटीचा तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांचे एक पथक गेल्या काही दिवसांपासून बिहारमध्ये आहे. वैशाली पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, हाजीपूरमध्ये तीन संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं असून महाराष्ट्र पोलीस सध्या त्या तिघांचीही चौकशी करत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : बिश्नोई गँगकडून काँग्रेस आमदाराला पुन्हा धमकी, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; पोलिसांकडून तपास सुरू
महाराष्ट्र पोलिसांना सापडले पुरावे
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छाप्यात महाराष्ट्र एसटीएफच्या पथकाला अनेक डिजिटल पुरावे सापडले आहेत. या पुराव्याची सखोल तपासणी केली जाईल. या कारवाईनंतर, महाराष्ट्र पोलिसांच्या अधिकाऱ्यानं सांगितले की, महाराष्ट्र टीईटी पेपरफुटीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. वैशाली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री १ वाजेपर्यंत चाललेल्या या छाप्यानंतर एसटीएफच्या पथकाने कॅफे मालक सोनू कुमारसह तिघांना ताब्यात घेतले. महाराष्ट्र एसटीएफचे पथक सध्या या तिघांची चौकशी करत आहे. रात्रभर ठाणे पोलीस आणि वैशाली पोलिसांची पथक कचहरी रोडवरील सायबर कॅफेबाहेर तैनात होती.
सोनू इथे सायबर कॅफे चालवतो. गुरुवारी जेव्हा आम्ही दुकानावर पोहोचलो. तेव्हा आम्हाला समजले की तिथे छापा टाकला जात आहे. तपास पथकाने आम्हाला सोनू महाराष्ट्र टीईटी पेपरफुटी प्रकरणात सामील आहे आणि त्याला अटक करण्यात आली आहे, असे सांगितले. पोलिस माझ्या दुसऱ्या भावाचाही शोध घेत आहेत, तो पाटण्यात राहतो. – जितेंद्र कुमार, आरोपी सोनूचा भाऊ.