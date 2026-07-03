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RCB फॅन्ससाठी Nothing चे अनोखे सरप्राईज! लवकरच लाँच होणार स्पेशल एडीशन स्मार्टफोन; डिझाईन पाहून व्हाल फिदा

Updated On: Jul 03, 2026 | 01:15 PM IST
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सारांश

Nothing Phone (4b) RCB Edition: नवा स्मार्टफोन लाँच होण्यापूर्वीच त्याचे काही फीचर्स समोर आले आहेत. बी सिरीजमधील लेटेस्ट स्मार्टफोनमध्ये पावरफुल परफॉर्मंससाठी क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर दिला जाणार आहे. तसेच या नव्या डिव्हाईसमध्ये ऑन-डिवाइस एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता देखील असणार आहे.

RCB फॅन्ससाठी Nothing चे अनोखे सरप्राईज! लवकरच लाँच होणार स्पेशल एडीशन स्मार्टफोन; डिझाईन पाहून व्हाल फिदा

RCB फॅन्ससाठी Nothing चे अनोखे सरप्राईज! लवकरच लाँच होणार स्पेशल एडीशन स्मार्टफोन; डिझाईन पाहून व्हाल फिदा

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विस्तार
  • नथिंग 7 जुलै रोजी नथिंग फोन (4b) आरसीबी एडिशन हा लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे.
  • या फोनमध्ये आरसीबीचा खास लोगो आणि चाहत्यांसाठी आकर्षक कस्टम डिझाइन देण्यात आले आहे.
  • हा स्मार्टफोन बंगळुरूमधील नथिंग स्टोअरमध्ये वन-डे ड्रॉपद्वारे मर्यादित स्टॉकमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
Nothing RCB Edition Smartphone: आरसीबी चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. टेक कंपनी नथिंग लवकरच एक खास आरसीबी एडीशन स्मार्टफोन लाँच करणार आहे. याचे काही व्हिडीओ देखील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आले आहेत. नथिंगने रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरुसह केलेल्या भागिदारीला दोन वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आणि टीमच्या ऐतिहासिक विजयाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी एक अत्यंत खास आणि लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन ‘Nothing Phone (4b) RCB Edition’ लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्मार्टफोनच्या मागील बाजूला आरसीबीचा लोगो पाहयला मिळणार आहे. नव्या स्मार्टफोनची डिझाईन आणि रंग अतिशय आकर्षक असणार आहे. कंपनीचा हा लिमिटेड एडीशन स्मार्टफोन नवीन ‘b’ सीरीजअंतर्गत लाँच केला जाणार आहे.

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नथिंग आणि आरसीबी

लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रँड नथिंग आणि आयपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चॅलेंजर्स बंगलुरु यांचे नाते आता आणखी मजबूत होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 2025 च्या टी20 सीजनमध्ये नथिंग आरसीबीचे एसोसिएट स्पॉन्सर होते. 2026 च्या या सिझनमध्ये नथिंग आरसीबीचे टाइटल स्पॉन्सर बनले आहे. हाच प्रवास, दोघांमधील मजबूत नाते आणि ऐतिहासिक विजय अविस्मरणीय व्हावा, यासाठी कंपनीने एक स्पेशल एडीशन स्मार्टफोन लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नथिंगचे को-फाउंडर आणि इंडिया प्रेसिडेंट अकिस इवेंजलिडिस यांचे असं म्हणणं आहे की, हा फोन आरसीबीचे चाहते आणि आमच्या कम्युनिटीसाठी एक खास भेट असणार आहे. (फोटो सौजन्य: X)

 

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कंपनी पहिल्यांदाच लाँच करणार नवीन ‘b’ सीरीज

स्पेशल एडीशन स्मार्टफोन कंपनीच्या नवीन सिरीजचा भाग आहे. या नवीन सिरीजला कंपनीने “b” सीरीज असे नाव दिले आहे. कंपनीच्या बेस्ट-सेलिंग Phone (4a) सीरीजच्या यशानंतर आता नथिंग एका नव्या स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये पाऊल ठेवत आहे. नवीन ‘b’ सीरीजचा मुख्य उद्देश नवीन पिढीच्या यूजर्सपर्यंत नथिंगच्या प्रीमियम आणि यूनिक स्मार्टफोन अनुभव पोहोचवण्याचा आहे. नथिंगने स्पष्ट केलं आहे की, या नवीन स्मार्टफोनचा लूक आणि याचा यूजर इंटरफेस तरूणांचा विचार करून अतिशय कूल बनवले आहे.

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एक्सक्लूसिव वन-डे ड्रॉपद्वारे स्पेशल एडीशन स्मार्टफोनची विक्री

जर तुम्हाला नवीन आरसीबी स्पेशल एडिशन फोन खरेदी करायचा असेल, तर तुम्हाला उत्साह दाखवावा लागेल. Nothing Phone (4b) RCB Edition एक कलेक्टिबल प्रोडक्टच्या रुपात सादर केले जाणार आहे, ज्याचा स्टॉक मर्यादित असणार आहे. हा फोन 7 जुलै रोजी दुपारी 3:30 वाजता अधिकृतपणे लाँच केला जाणार आहे. यानंतर, संध्याकाळी 4 वाजल्यापासून बंगळुरुमधील नथिंग स्टोअरमध्ये एका एक्सक्लूसिव वन-डे ड्रॉपद्वारे या स्पेशल एडीशन स्मार्टफोनची विक्री केली जाणार आहे. कंपनीने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, या स्मार्टफोनची विक्री ‘आधी येईल त्याला प्राधान्य’ या आधारावर असणार आहे. म्हणजेच ज्याचा नंबर सर्वात आधी असेल त्याला स्मार्टफोन खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे.

Web Title: Nothing is planning to launch special rcb edition smartphone teaser shared on instagram

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Published On: Jul 03, 2026 | 01:15 PM

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