Free Fire Max: प्लेअर्सना मोफत मिळणार प्रिझम विंग्ज आणि एंजेलिक स्काय आऊटफीट... अनलॉक करण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स

Google Smartphone Discount: महागडा Pixel 10 झाला स्वस्त! ऑफर पाहून खरेदीचा मोह आवरणार नाही, वाचा फीचर्स
फ्री फायर मॅक्सचा एंजेलिक रॉयल हा एक ईव्हेंट आहे. हा ईव्हेंट अलीकडेच गेममध्ये लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना प्रिझम विंग्ज, एंजेलिक स्काय आणि एंजेलिक एज सारखे जॅकेट ग्रँड प्राइज स्वरुपात जिंकण्याची संधी मिळणार आहे. यासोबतच ईव्हेंटमध्ये, किट्टी पॅटर्न, प्लेड कॅज्युअल पँट्स, बूयाह वेपन लूट क्रेट आणि टीम बूस्टर देखील अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube)
Brave Ark 2-in-1: 14,550mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्ले… भारतात नव्या टॅब्लेटची एंट्री, वाचा किंमत आणि फीचर्स
फ्री फायर मॅक्सचा नवीन गेमिंग ईव्हेंट अलीकडेच गेममध्ये सुरु झाला आहे. हा ईव्हेंट गेममध्ये पुढील 10 दिवसांसाठी सुरु राहणार आहे. यादरम्यान स्पिन करून प्लेअर्सना रिवॉर्ड्स अनलॉक करण्याची संधी मिळणार आहे. एकदा दावा केल्यानंतर, या फ्री फायर मॅक्स इव्हेंटमधील भव्य बक्षीस परत मिळवता येणार नाही. हा नियम 50 स्पिनपर्यंत लागू होतो.