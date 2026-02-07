Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Brave Ark 2-in-1: 14,550mAh बॅटरी आणि 144Hz डिस्प्ले… भारतात नव्या टॅब्लेटची एंट्री, वाचा किंमत आणि फीचर्स

तुम्ही बजेट किंमतीत उपलब्ध असणारा नवीन टॅब्लेट खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का? तर तुम्ही ब्रेव आर्क 2-इन-1 ची निवड करू शकता. अनेक दमदार फीचर्स आणि स्पेसिफेकशन्ससह हे डिव्हाईस लाँच करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 02:30 PM
  • ब्रेव आर्क 2-इन-1 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 चिपसेट
  • ब्रेव आर्क 2-इन-1 मध्ये 14,550mAh बॅटरी
  • ब्रेव आर्क 2-इन-1 एकाच स्टोरेज आणि रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच
Brave Ark 2-in-1 टॅब्लेट शुक्रवारी भारतात लाँच करण्यात आले आहे. टेक फर्मचे नवीन ऑल-इन-वन अँड्रॉयड-पावर्ड टॅब्लेट मिड रेंज किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. कंपनीने लाँच केलेले नवीन डिव्हाईस देशातील ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे एकाच कलर आणि स्टोरेज ऑप्शनमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ब्रेव आर्क 2-इन-1 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 चिपसेट आहे, या डिव्हाईसमध्ये 12GB रॅम आणि 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज देण्यात आले आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या लेटेस्ट डिव्हाईसमध्ये 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटवाली 12.95-इंच IPS टचस्क्रीन आहे. ब्रेव आर्क 2-इन-1 मध्ये 14,550mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. ब्रेव आर्क 2-इन-1 चे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

Brave Ark 2-in-1 ची भारतात किंमत आणि उपलब्धता

भारतात ब्रेव आर्क 2-इन-1 एकाच स्टोरेज आणि रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये 12GB+256GB याचा समावेश आहे. ब्रेव आर्क 2-इन-1 व्हेरिअंटची किंमत 34,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे डिव्हाईस देशातील ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अ‍ॅमेझॉनद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. हा टॅबलेट एकाच गॅलेक्टिक ब्लू रंगाच्या पर्यायात उपलब्ध आहे आणि कंपनीच्या स्टायलस, ब्रेव्ह आर्क पेनशी सुसंगत आहे. (फोटो सौजन्य – X)

Brave Ark 2-in-1 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

Brave Ark 2-in-1 एक कन्वर्टिबल टॅब्लेट आहे, जो अँड्रॉईड 15 वर आधारित आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या डिव्हाईसमध्ये 12.95-इंच 2.8K (2,880×1,840 पिक्सेल) IPS टचस्क्रीन आहे, जे 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 700 निट्स पर्यंत पीक ब्राइटनेस, 264ppi पिक्सेल डेंसिटी आणि 96 टक्के कलर गॅमट कवरेज ऑफर करते. या नवीन अँड्रॉईड पीसीमध्ये क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन 8s जेन 3 चिपसेट आहे, जो Adreno 732 GPU आणि क्वालकॉमचा हेक्साकोन NPU सह येतो.

डिव्हाईमध्ये 12GB रॅम आणि 256GB इंटरनल स्टोरेज आहे, ज्याला माइक्रोएसडी कार्डद्वारे 1TB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. डिव्हाईसच्या कॅमेऱ्याबद्दल बोलायचं झालं तर, ब्रेवच्या लेटेस्ट Ark 2-in-1 अँड्रॉयड पीसीमध्ये एक सिंगल रियर कॅमेरा यूनिट देखील देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये ऑटोफोकस आणि LED फ्लॅशसह 13-मेगापिक्सेलचा शूटर आहे. या डिव्हाईसमध्ये सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा देखील आहे.

Brave Ark 2-in-1 मध्ये आठ स्पीकर आणि दो माइक्रोफोन आहे, जो अनुक्रमे DTS ऑडियोसह स्मार्ट एम्पलीफायर आणि नॉइज रिडक्शनला सपोर्ट करते. Brave Ark 2-in-1 मध्ये14,550mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या डिव्हाईसमध्ये कनेक्टिविटीसाठी ब्लूटूथ 5.4, वाई-फाई 6, एक यूएसबी टाइप-C पोर्ट आणि पोगो पिन इंटरफेसला देखील सपोर्ट करतो.

Published On: Feb 07, 2026 | 02:30 PM

Feb 07, 2026 | 02:30 PM
