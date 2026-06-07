फक्त नवीन Siri नाही… iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी
आयोजित करण्यात आलेला ईव्हेंट सर्व अॅपल डेव्हलपर्ससाठी पूर्णपणे मोफत असणार आहे. इथे डेव्हलपर्सना तज्ज्ञांसोबत संवाद साधण्याची आणि नवीन टूल्स, फ्रेमवर्क्स आणि फीचर्स को अॅक्सेस करण्याची संधी मिळणार आहे. यावेळी कंपनी त्यांच्या ईव्हेंटमध्ये कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार, याकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे. यावेळी टेक दिग्गज कंपनी WWDC 2026 दरम्यान आयओएस, आयपॅडओएस, मॅकओएस, वॉचओएस आणि टीव्हीओएसचे नवीन वर्जन्स सादर करणार असल्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
WWDC 2026 मध्ये कंपनी नवीन सिरी अॅप सादर करणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. कंपनीची सिरी आता केवळ एक सामान्य एआय असिस्टेंट राहणार नाही तर याला एक साधारण व्हॉईस-कमांड टूलमधून एका एआय कंपॅनियनच्या रुपात घेऊन येण्याची तयारी सुरु झाली आहे, जे अॅप्स आणि सर्विस यांच्यामधील कठीण काम हाताळू शकणार आहे. अशी आशा आहे की, सिरी आता स्क्रीनवर दिसणारा कंटेट समजणं, वेगवेगळ्या डिव्हाईसवर वैयक्तिक माहिती अॅक्सेस करणं, ईमेल्स समराइज करणं, कॅलेंडर मॅनेज करणं आणि एकाच प्रॉम्प्टमधून अनेक कमांड्स पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहे.
विशेष म्हणजेच या फीचर्सची घोषणा सुमारे 2 वर्षांपूर्वी iOS 18 दरम्यान झाली होती. मात्र अद्याप हे फीचर्स रोलआऊट करण्यात आले नाही. असं सांगितलं जात आहे की, काही कारणांमुळे स्मार्ट सिरीचे रोलआऊट थांबवले होते. कंपनी आगामी ईव्हेंटमध्ये आयफोन, आयपॅड आणि मॅकसाठी एक वेगळे सिरी अॅप देखील डेव्हलप करत असल्याची चर्चा आहे. चॅटजीपीटी आणि जेमिनी हे अॅप देखील कन्वर्सेशन हिस्ट्री, फाइल आणि इमेज अपलोड सपोर्ट, आयक्लाऊडद्वारे चॅट्स सिंक करण्याची सुविधा आणि एक चांगला संवादात्मक इंटरफेस देऊ शकतो.
अॅपल इंटेलिजेंसची व्याप्ती केवळ सिरीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. रिपोर्ट्सनसार, अॅपल त्यांच्या विझ्युअल इंटेलिजेंस फीचरसाठी अपग्रेड्स आणण्याची तयारी करत आहे. जर या लीक्सवर विश्वास ठेवला तर, यूजर्सना कॅमेरा ॲपद्वारे न्यूट्रिशन लेबल, संपर्क माहिती पाहता येईल आणि विविध वस्तू ओळखता येतील. अशी देखील चर्चा आहे की, फोटो अॅपमध्ये एक्स्टेन्ड, रिफ्रेम आणि एन्हान्स पर्याय मिळू शकतात. आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या क्लिन अप फीचरमध्ये देखील मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
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कंपनी जेनमोजी, इमेज प्लेग्राउंड आणि शॉर्टकटचे जास्त स्मार्ट वर्जन्सच्या देखील घोषणा करण्याची शक्यता आहे. AI व्यतिरिक्त, रिपोर्ट्समधून असे देखील संकेत दिले जात आहेत की, iOS 27 आणि macOS 27 मध्ये चांगला परफॉर्मेंस, बग फिक्स, जास्त बॅटरी लाइफ आणि गेल्यावर्षी सादर करण्यात आलेल्या लिक्विड ग्लास इंटरफेसमध्ये देखील सुधारणा पाहायला मिळू शकते. असे म्हटले जात आहे की ऍपल आपल्या कॅमेरा ॲप, वॉलेट ॲप, सफारी ब्राउझर, वेदर ॲप आणि इतर काही भागांची रीडिजाइन देखील करू शकते.
Ans: iPhone हे Apple चे सर्वात लोकप्रिय उत्पादन मानले जाते.
Ans: ऍपल आयफोन, आयपॅड, मॅक, ऍपल वॉच, एअरपॉड्स आणि इतर स्मार्ट उपकरणे तयार करते.
Ans: प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर ऑप्टिमायझेशन आणि दीर्घकालीन अपडेट्समुळे iPhone ची किंमत तुलनेने जास्त असते.