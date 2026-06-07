Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Apple Wwdc 2026 Will Start From 8 June Users Are Expecting New Updates From Company

Apple WWDC 2026: काऊंटडाऊन सुरु! iOS 27 आणि नवीन Siri अ‍ॅपवरून उठणार पडदा… यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

Updated On: Jun 07, 2026 | 09:50 AM IST
जाहिरात
सारांश

Apple Worldwide Developers Conference 2026: फक्त काही क्षण बाकी... लवकरच अ‍ॅपल ईव्हेंटला सुरुवात होणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये कंपनी iOS 27 आणि नवीन Siri अ‍ॅपसह अनेक मोठे धमाके करणार आहे. ज्यामुळे यूजर्सचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. आगामी ईव्हेंटमध्ये कंपनी यूजर्ससाठी अनेक खास सरप्राईज घेऊन येणार आहे.

Apple WWDC 2026: काऊंटडाऊन सुरु! iOS 27 आणि नवीन Siri अ‍ॅपवरून उठणार पडदा... यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

Apple WWDC 2026: काऊंटडाऊन सुरु! iOS 27 आणि नवीन Siri अ‍ॅपवरून उठणार पडदा... यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • WWDC 2026 दरम्यान अ‍ॅपल आयओएस, आयपॅडओएस, मॅकओएस, वॉचओएस आणि टीव्हीओएस चे नवीन व्हर्जन सादर करू शकते.
  • कंपनी अधिक स्मार्ट AI-आधारित सिरी सादर करण्याच्या तयारीत असून ती ईमेल सारांश, कॅलेंडर व्यवस्थापन आणि मल्टी-कमांड टास्क हाताळू शकते.
  • फोटोज ॲपमध्ये एक्स्टेन्ड, रीफ्रेम, एन्हान्सयांसारखी AI फीचर्स तसेच विझ्युअल इंटेलिजेंस आणि क्लिन अप टूलमध्ये मोठे अपग्रेड्स मिळण्याची शक्यता आहे.
Apple Event 2026: टेकजायंट कंपनी अ‍ॅपलच्या वर्ल्डवाइड डेव्हलपर्स कॉन्फरन्स (WWDC) 2026 ईव्हेटंसाठी अवघ्या काही क्षणांचा कालावधी शिल्लक आहे. कंपनीने आयोजित केलेल्या या ईव्हेंटची सुरुवात 8 जून रोजी होणार आहे. कॅलिफोर्निया येथील अ‍ॅपल पार्कमधील स्टीव जॉब्स थिएटरमध्ये अ‍ॅनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंसचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा ईव्हेंट 5 दिवस सुरु राहणार आहे. यावेळी कंपनी अनेक मोठा घोषणा करणार आहे.

फक्त नवीन Siri नाही… iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी

अ‍ॅपल डेव्हलपर्ससाठी पूर्णपणे मोफत असणार ईव्हेंट

आयोजित करण्यात आलेला ईव्हेंट सर्व अ‍ॅपल डेव्हलपर्ससाठी पूर्णपणे मोफत असणार आहे. इथे डेव्हलपर्सना तज्ज्ञांसोबत संवाद साधण्याची आणि नवीन टूल्स, फ्रेमवर्क्स आणि फीचर्स को अ‍ॅक्सेस करण्याची संधी मिळणार आहे. यावेळी कंपनी त्यांच्या ईव्हेंटमध्ये कोणत्या मोठ्या घोषणा करणार, याकडे सर्वांच लक्ष लागले आहे. यावेळी टेक दिग्गज कंपनी WWDC 2026 दरम्यान आयओएस, आयपॅडओएस, मॅकओएस, वॉचओएस आणि टीव्हीओएसचे नवीन वर्जन्स सादर करणार असल्याची शक्यता आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

सिरी अ‍ॅप

WWDC 2026 मध्ये कंपनी नवीन सिरी अ‍ॅप सादर करणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. कंपनीची सिरी आता केवळ एक सामान्य एआय असिस्टेंट राहणार नाही तर याला एक साधारण व्हॉईस-कमांड टूलमधून एका एआय कंपॅनियनच्या रुपात घेऊन येण्याची तयारी सुरु झाली आहे, जे अ‍ॅप्स आणि सर्विस यांच्यामधील कठीण काम हाताळू शकणार आहे. अशी आशा आहे की, सिरी आता स्क्रीनवर दिसणारा कंटेट समजणं, वेगवेगळ्या डिव्हाईसवर वैयक्तिक माहिती अ‍ॅक्सेस करणं, ईमेल्स समराइज करणं, कॅलेंडर मॅनेज करणं आणि एकाच प्रॉम्प्टमधून अनेक कमांड्स पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहे.

आयफोन, आयपॅड आणि मॅकसाठी एक वेगळे सिरी अ‍ॅप

विशेष म्हणजेच या फीचर्सची घोषणा सुमारे 2 वर्षांपूर्वी iOS 18 दरम्यान झाली होती. मात्र अद्याप हे फीचर्स रोलआऊट करण्यात आले नाही. असं सांगितलं जात आहे की, काही कारणांमुळे स्मार्ट सिरीचे रोलआऊट थांबवले होते. कंपनी आगामी ईव्हेंटमध्ये आयफोन, आयपॅड आणि मॅकसाठी एक वेगळे सिरी अ‍ॅप देखील डेव्हलप करत असल्याची चर्चा आहे. चॅटजीपीटी आणि जेमिनी हे अ‍ॅप देखील कन्वर्सेशन हिस्ट्री, फाइल आणि इमेज अपलोड सपोर्ट, आयक्लाऊडद्वारे चॅट्स सिंक करण्याची सुविधा आणि एक चांगला संवादात्मक इंटरफेस देऊ शकतो.

क्लिन अप फीचर

अ‍ॅपल इंटेलिजेंसची व्याप्ती केवळ सिरीपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. रिपोर्ट्सनसार, अ‍ॅपल त्यांच्या विझ्युअल इंटेलिजेंस फीचरसाठी अपग्रेड्स आणण्याची तयारी करत आहे. जर या लीक्सवर विश्वास ठेवला तर, यूजर्सना कॅमेरा ॲपद्वारे न्यूट्रिशन लेबल, संपर्क माहिती पाहता येईल आणि विविध वस्तू ओळखता येतील. अशी देखील चर्चा आहे की, फोटो अ‍ॅपमध्ये एक्स्टेन्ड, रिफ्रेम आणि एन्हान्स पर्याय मिळू शकतात. आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या क्लिन अप फीचरमध्ये देखील मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

पर्सनल ग्रूमिंग सेगमेंट boAt ची एंट्री! अनोख्या फीचर्ससह भारतात Slazer सीरीज लाँच… सुरुवातीची किंमत केवळ 799 रुपये

कंपनी जेनमोजी, इमेज प्लेग्राउंड आणि शॉर्टकटचे जास्त स्मार्ट वर्जन्सच्या देखील घोषणा करण्याची शक्यता आहे. AI व्यतिरिक्त, रिपोर्ट्समधून असे देखील संकेत दिले जात आहेत की, iOS 27 आणि macOS 27 मध्ये चांगला परफॉर्मेंस, बग फिक्स, जास्त बॅटरी लाइफ आणि गेल्यावर्षी सादर करण्यात आलेल्या लिक्विड ग्लास इंटरफेसमध्ये देखील सुधारणा पाहायला मिळू शकते. असे म्हटले जात आहे की ऍपल आपल्या कॅमेरा ॲप, वॉलेट ॲप, सफारी ब्राउझर, वेदर ॲप आणि इतर काही भागांची रीडिजाइन देखील करू शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Apple चे सर्वात लोकप्रिय उत्पादन कोणते आहे?

    Ans: iPhone हे Apple चे सर्वात लोकप्रिय उत्पादन मानले जाते.

  • Que: Apple कोणती उत्पादने बनवते?

    Ans: ऍपल आयफोन, आयपॅड, मॅक, ऍपल वॉच, एअरपॉड्स आणि इतर स्मार्ट उपकरणे तयार करते.

  • Que: Apple चे iPhone महाग का असतात?

    Ans: प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर ऑप्टिमायझेशन आणि दीर्घकालीन अपडेट्समुळे iPhone ची किंमत तुलनेने जास्त असते.

Web Title: Apple wwdc 2026 will start from 8 june users are expecting new updates from company

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 09:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फक्त नवीन Siri नाही… iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी
1

फक्त नवीन Siri नाही… iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी

चिप टंचाईचा फटका! Xiaomi ने भारतात वाढवल्या या दोन टॅब्लेट्सची किंमती… ग्राहकांना मोजावे लागणार अधिक पैसे
2

चिप टंचाईचा फटका! Xiaomi ने भारतात वाढवल्या या दोन टॅब्लेट्सची किंमती… ग्राहकांना मोजावे लागणार अधिक पैसे

YouTube वर आता चालणार तुमची मर्जी! अल्गोरिदम नाही यूजर्स सेट करू शकणार त्यांची आवड; कसं? जाणून घ्या
3

YouTube वर आता चालणार तुमची मर्जी! अल्गोरिदम नाही यूजर्स सेट करू शकणार त्यांची आवड; कसं? जाणून घ्या

AI मुळे वाढणार ऊर्जा संकट? 2030 पर्यंत वीजेची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून धक्कादायक खुलासा
4

AI मुळे वाढणार ऊर्जा संकट? 2030 पर्यंत वीजेची मागणी दुप्पट होण्याची शक्यता; संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातून धक्कादायक खुलासा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple WWDC 2026: काऊंटडाऊन सुरु! iOS 27 आणि नवीन Siri अ‍ॅपवरून उठणार पडदा… यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

Apple WWDC 2026: काऊंटडाऊन सुरु! iOS 27 आणि नवीन Siri अ‍ॅपवरून उठणार पडदा… यूजर्सची उत्सुकता शिगेला

Jun 07, 2026 | 09:50 AM
‘मी माझं वास्तव…, वर्षभरानंतर सोशल मीडियावर परतलेल्या तापसी पन्नूने व्यक्त केला संताप,म्हणाली…

‘मी माझं वास्तव…, वर्षभरानंतर सोशल मीडियावर परतलेल्या तापसी पन्नूने व्यक्त केला संताप,म्हणाली…

Jun 07, 2026 | 09:48 AM
Recipe : तुम्ही कधी केळ्याची काॅफी ट्राय केली आहे का? शेफ कुणाल कपूरने शेअर केली रेसिपी

Recipe : तुम्ही कधी केळ्याची काॅफी ट्राय केली आहे का? शेफ कुणाल कपूरने शेअर केली रेसिपी

Jun 07, 2026 | 09:46 AM
Jyotiba Story: जोतिबा मंदिरातील उतरंड परंपरा नेमकी काय आहे, जाणून घ्या

Jyotiba Story: जोतिबा मंदिरातील उतरंड परंपरा नेमकी काय आहे, जाणून घ्या

Jun 07, 2026 | 09:40 AM
El Nino : हवामानाचा महाबॉम्ब फुटणार! ‘एल निनो’ मोडणार तापमानाचे सर्व रेकॉर्ड; पाण्याचा थेंबही होणार अमूल्य, जगासमोर भीषण संकट

El Nino : हवामानाचा महाबॉम्ब फुटणार! ‘एल निनो’ मोडणार तापमानाचे सर्व रेकॉर्ड; पाण्याचा थेंबही होणार अमूल्य, जगासमोर भीषण संकट

Jun 07, 2026 | 09:40 AM
China Cafe Viral Video: चीनमधील लहान मुले क्वांटम फिजिक्स आणि AI पुस्तके वाचतात; कॅफेमधील व्हायरल व्हिडिओमागील सत्य एकदा वाचाच….

China Cafe Viral Video: चीनमधील लहान मुले क्वांटम फिजिक्स आणि AI पुस्तके वाचतात; कॅफेमधील व्हायरल व्हिडिओमागील सत्य एकदा वाचाच….

Jun 07, 2026 | 09:39 AM
मरीन ड्राईव्हवर दिसला समुद्रातील रहस्यमय महाकाय जीव, रेस्क्यू टीम तातडीने दाखल; Video Viral

मरीन ड्राईव्हवर दिसला समुद्रातील रहस्यमय महाकाय जीव, रेस्क्यू टीम तातडीने दाखल; Video Viral

Jun 07, 2026 | 09:19 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें