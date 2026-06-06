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फक्त नवीन Siri नाही… iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी

Updated On: Jun 06, 2026 | 01:21 PM IST
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सारांश

iOS 27 All Features: अ‍ॅपलचे आगामी iOS 27 अपडेट आयफोन यूजर्ससाठी अनेक नवीन AI-आधारित फीचर्स घेऊन येणार आहे. अपग्रेडेड सिरीसोबतच कॅमेरा, फोटोज, वॉलेट आणि शॉर्टकट्स अ‍ॅपमध्येही मोठे बदल पाहायला मिळणार आहेत.

फक्त नवीन Siri नाही... iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी

फक्त नवीन Siri नाही... iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी

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विस्तार
  • iOS 27 मध्ये सिरी अधिक स्मार्ट होणार असून ती नैसर्गिक भाषेतील कमांड्स समजून शॉर्टकट्स आणि इतर कामे आपोआप करू शकेल.
  • कॅमेरा आणि फोटोज अ‍ॅपमध्ये विजुअल इंटेलिजन्स, कॅलरी स्कॅनिंग आणि AI-आधारित फोटो एडिटिंगसारखी नवीन फीचर्स मिळणार आहेत.
  • वॉलेट अ‍ॅपमध्ये डिजिटल पास तयार करण्याची सुविधा, AI बिल स्प्लिटिंग आणि फोल्डेबल आयफोनसाठी नवीन इंटरफेसचा समावेश असू शकतो.
अ‍ॅपलच्या iOS 27 अपडेटचे डेव्हलपर बीटा वर्जन पुढील आठवड्यात सादर केले जाणार आहे. आयफोन यूजर्सना या सॉफ्टवेयर अपडेटची बऱ्याच काळापासून प्रतिक्षा होती. त्यामुळे सर्व आयफोन यूजर्सची नजर कंपनीच्या आगामी iOS 27 अपडेटकडे आहे. या आगामी अपडेटमधील सिरीच्या एआय वर्जनबाबत जाणून घेण्यासाठी यूजर्स प्रचंड उत्सुक आहेत. कारण सिरी आता केवळ एक असिस्टंट राहिलेली नाही तर एका चॅटबोटप्रमाणे देखील काम करणार आहे. सिरीसोबतच आयफोनमधील कॅमेरा आणि फोटोसह अनेक अ‍ॅप्समध्ये जबरदस्त अपडेट पाहायला मिळणार आहेत. iOS 27 अपडेटमध्ये अपग्रेडेड सिरीव्यतिरिक्त यूजर्सना कोणत्या नवीन अपडेट्सचा अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

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कॅमेरा अ‍ॅप

नवीन अपडेटमध्ये अ‍ॅपल विजुअल इंटेलिजन्सला कॅमेरा कंट्रोल बटणावरून कॅमेरा ॲपमध्ये हलवत आहे. यामध्ये यूजर्सना आधीपासूनच उपलब्ध असलेल्या फोटो, व्हिडीओ, पोर्ट्रेट मोडसह नवीन सिरी मोड देखील मिळणार आहे. या अपडेटनंतर यूजर विजुअल इंटेलिजन्सच्या मदतीने वस्तू, झाडे, प्राणी, पुस्तके आणि दुसऱ्या वस्तूंची ओळख पटवण्यासाठी मदत होणार आहे. यामध्ये नवीन कॅलरी स्कॅनिंग फीचर देखील जोडण्यात आले आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

फोटोज अ‍ॅप

फोटोज अ‍ॅपमध्ये अ‍ॅपल इंटेलिजन्स टूल्स सेक्शन असणार आहे, ज्यामध्ये यूजर्सना फोटो एक्सटेंड आणि रिफ्रेम करण्याचा पर्याय मिळणार आहे. असं देखील सांगितलं जात आहे की, नैसर्गिक भाषेत प्रॉम्प्ट देऊन देखील फोटो एडीट करू शकणार आहेत. iOS 27 च्या पुढील वर्जनमध्ये वॉइस-बेस्ड फोटो एडिटिंग फीचर देखील मिळणार आहे.

फोल्डेबल आयफोन इंटरफेस

कंपनी सप्टेंबर महिन्यात फोल्ड आयफोन लाँच करणार आहे. जो iOS 27 अपडेटसह लाँच केला जाणार आहे. याचा विचार करता नव्या अपडेटमध्ये फोल्डेबल इंटरफेस देखील जोडला जात आहे.

वॉलेट अ‍ॅप

नव्या अपडेटमध्ये वॉलेट अ‍ॅपला देखील नवीन क्रिएट पास पर्याय मिळणार आहे. याच्या मदतीने यूजर्स कोणत्याही चित्रपटाचे तिकीट, कॉन्सर्ट पास, मेंबरशिप कार्ड्स स्कॅन करून त्याचा डिजिटल पास जनरेट करू शकणार आहेत. यासोबतच कंपनी यामध्ये एआय बिल स्प्लिटिंग फीचर देखील जोडणार आहे, जो ॲपल कॅशसोबत काम करेल.

शॉर्टकट

iOS 27 अपडेटद्वारे शॉर्टकट क्रिएट करण्याची पद्धत देखील बदलणार आहे. नव्या अपडेटनंतर यूजर नैसर्गिक भाषेत सिरीला सांगू शकणार आहेत की, त्यांना शॉर्टकटमध्ये काय पाहिजे आणि सिरी तो आपोआप तयार करेल.

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इतर फीचर्स

अपडेटमध्ये मिळणाऱ्या इतर फीचर्सबद्दल बोलायचं झालं तर, यूजरना कस्टम वॉलपेपर जनरेट करण्याचा पर्याय देखील मिळणार आहे. सफारीमध्ये चार टॅबसह अपडेटेड होम पेज पाहायला मिळणार आहे. कॅलेंडर अ‍ॅपमध्ये नवीन एआय फीचर्स देखील पाहायला मिळणार आहेत.

Web Title: Ios 27 to bring ai powered siri smarter camera photos and wallet features

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Published On: Jun 06, 2026 | 01:21 PM

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