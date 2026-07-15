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IRCTC Website Update: रेल्वे प्रवाशांना झटका! आज नाही लाँच होणार IRCTC ची नवीन वेबसाईट, काय आहे कारण? जाणून घ्या

Updated On: Jul 15, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

IRCTC New Website: आयआरसीटीसीची नवीन वेबसाईट 15 जुलै रोजी लाँच होणार असल्याची अपेक्षा होती, मात्र आता तिचे लाँच पुढे ढकलण्यात आले आहे. नव्या वेबसाईटमध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स मिळणार असले तरी प्रवाशांना तिच्यासाठी आणखी काही आठवडे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

IRCTC Website Update: रेल्वे प्रवाशांना झटका! आज नाही लाँच होणार IRCTC ची नवीन वेबसाईट, काय आहे कारण? जाणून घ्या

IRCTC Website Update: रेल्वे प्रवाशांना झटका! आज नाही लाँच होणार IRCTC ची नवीन वेबसाईट, काय आहे कारण? जाणून घ्या

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विस्तार
  • 15 जुलै रोजी लाँच होणारी IRCTC ची नवीन वेबसाईट आता पुढे ढकलण्यात आली असून ती ऑगस्टच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात येण्याची शक्यता आहे.
  • नवीन वेबसाईटमध्ये वेगवान तिकीट बुकिंग, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, सुधारित सीट निवड आणि अधिक यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस मिळणार आहे.
  • सणासुदीच्या काळातील तिकीट बुकिंगचा ताण कमी करण्यासाठी आणि दिव्यांग, रुग्ण व विद्यार्थ्यांसाठी अधिक चांगली सुविधा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी अशी अपडेट समोर आली होती की, ट्रेनने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक नवीन आयआरसीटीसी वेबसाईट लाँच केली जाणार होती. आज 15 जुलै रोजी ही नवीन वेबसाईट लाँच केली जाणार होती. त्यामुळे सर्व रेल्वे प्रवाशांना नव्या वेबसाईटची प्रतिक्षा होती. मात्र आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, नवीन वेबसाईट आज 15 जुलै रोजी लाँच केली जाणार नाही. या वेबसाईटच्या लाँचिंगसाठी थोडा वेळ लागू शकतो. यामुळे आता प्रवाशांमध्ये नाराजीचे सूर उमटले आहेत. आयआरसीटीसीची ही नवीन वेबसाईट कधी लाँच होणार आणि नव्या वेबसाईटसाठी प्रवाशांना किती वाट पाहावी लागणार, याबाबत आता जाणून घेऊया.

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कधी लाँच होणार नवीन वेबसाईट?

खरं तर सुमारे एका महिन्यापूर्वी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका ईव्हेंटमध्ये भाष्य करताना म्हटलं होतं की, 15 जुलै रोजी आयआरसीटीसीची नवीन वेबसाईट लाँच केली जाणार आहे. रेल्वे मंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणेनंतर नव्या वेबसाईटबाबत प्रवाशांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र आता रेल्वेच्या सूत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयआरसीटीसीची नवीन वेबसाईट आज लाँच केली जाणार नाही. ही वेबसाईट लाँच करण्यासाठी अद्याप काही काळ लागू शकतो. प्रवशांना आणखी 4 ते 5 आठवडे वाट पाहावी लागू शकते.

आयआरसीटीसीची नवीन अपडेटेड वेबसाईट ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात लाँच होण्याची शक्यता आहे. या वेबसाईटच्या लाँचिंगबाबत अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आली नाही. अशा परिस्थितीत, आता प्रवाशांना पुन्हा एकदा नव्या वेबसाईटसाठी वाट पाहावी लागणार आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)

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नवीन वेबसाईट लाँच का झाली नाही?

आयआरसीटीसीची नवीन वेबसाईट अनेक नवीन फीचर्स आणि अपडेटसह लाँच केली जाणार आहे. नवीन वेबसाईट सुरु झाल्यानंतर तिकीट बुकींगची प्रोसेस आणखी सोपी होणार आहे आणि आताच्या तुलनेत अधिक वेगवान देखील होणार आहे. इतकंच नाही तर नवीन वेबसाईट जास्त यूजर फ्रेंडली आहे. ज्यामुळे वेबसाईट वापरताना हँग होणार नाही. याव्यतिरिक्त नव्या वेबसाईटमध्ये मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, चांगली सीट निवडण्याचा पर्याय, भाडे वेळापत्रक आणि दिव्यांग व्यक्ती, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक चांगली एक्सेसिबिलिटी मिळणार आहे. इतकंच नाही तर गर्दीच्या हंगामात किंवा सणासुदीच्या काळात तिकीट बुक करताना होणारा त्रासही दूर होईल.

Web Title: Irctc new website launch delayed check new expected launch date and upcoming features

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Published On: Jul 15, 2026 | 03:23 PM

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