boAt आणि Spotify Premium ची मोठी घोषणा! ऑडिओ जगतात ऐतिहासिक भागीदारी; ४ महिने मोफत ऐका आवडती गाणी!

भारतातील पहिल्या क्रमांकाचा ऑडिओ आणि वेअरेबल्स ब्रँड असलेल्या boAt ने संपूर्ण भारतातील संगीतप्रेमींना अधिक समृद्ध आणि तल्लीन करणारा संगीताचा अनुभव देण्यासाठी आज Spotify Premium सोबत धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. boAt चे उत्कृष्ट ऑडिओ तंत्रज्ञान आणि Spotify Premium चा विनाअडथळा संगीत ऐकण्याचा अनुभव एकत्र आणणारी ही भागीदारी, संगीताचा अनुभव कोणतीही तडजोड किंवा अडथळ्याशिवाय पूर्ण स्वरूपात घेतला पाहिजे या सामायिक विश्वासावर आधारित आहे.
उत्कृष्ट हार्डवेअर आणि दर्जेदार कंटेंट यांचा सुरेख संगम असणाऱ्या अनुभवांकडे ग्राहकांचा कल वाढत असताना, संगीताच्या उत्तम आवाजासोबत त्यांच्या आवडत्या गाण्यांचा अखंड प्रवाह जोडून दैनंदिन संगीत ऐकण्याच्या अनुभवाला नवी व्याख्या देण्याचे या सहकार्याचे उद्दिष्ट आहे. पात्र boAt उत्पादनांसोबत आता चार महिन्यांचे Spotify Premium सबस्क्रिप्शन मोफत दिले जाईल, ज्यामध्ये पहिले १२ आठवडे हे पूर्णपणे मोफत असतील. यामुळे वापरकर्त्यांना जाहिरातमुक्त संगीत, ऑफलाइन ऐकण्याची सुविधा आणि सुधारित ऑडिओ गुणवत्तेचा आनंद घेता येईल.
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या भागीदारीचे औचित्य साधून boAt आणि Spotify Premium ने “HALF the Experience” नावाचे एक डिजिटल मोहीम (कॅम्पेन) लाँच केले आहे. “”HALF the quality. HALF the fun. HALF the experience” या संकल्पनेवर आधारित ही मोहीम, खराब ऑडिओ गुणवत्ता, अडथळे आणि सामान्य ऑडिओ उपकरणांमुळे संगीताचा मूळ अनुभव कसा अपूर्ण राहतो, हे रंजक पद्धतीने दाखवून देते.
या मोहिमेच्या जाहिरात पटाची (कॅम्पेन फिल्म) सुरुवात एका पूर्ण भरलेल्या मैफिलीत होते, जिथे सर्वकाही अर्धवट असते. लोकप्रिय कलाकार ‘चार दिवारी’ हा ‘दो दिवारी’ बनतो, प्रेक्षकांना ‘निम्म्या टाळ्या’ वाजवण्यास सांगितले जाते आणि संगीतकार ३ तारांचे गिटार, अर्धा ड्रम संच आणि अपूर्ण वेशभूषेत सादरीकरण करतात. हे सादरीकरण लगेचच हे स्पष्ट करते की Spotify Premium शिवाय सामान्य हेडफोनवर संगीत ऐकणे म्हणजे नक्की काय: ‘निम्मा अनुभव’. त्यानंतर तो कलाकार श्रोत्याच्या इअरफोनमधून बाहेर येतो आणि म्हणतो, “असे अर्धे-कच्चे गाणे कधीपर्यंत ऐकणार? ऐकायचे असेल तर पूर्ण ऐका. आता तर boAt सोबत Spotify Premium मोफत आहे!” श्रोता जेव्हा boAt कडे वळतो, तेव्हा तो कलाकार पुन्हा मंचावर पूर्ण रूपात येतो आणि संगीताचा उच्च दर्जाचा व विनाअडथळा अनुभव सादर करतो.
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या भागीदारीबद्दल बोलताना *boAt च्या प्रवक्त्याने* सांगितले, “boAt मध्ये आमचा नेहमीच असा विश्वास राहिला आहे की उत्तम संगीताला तितकाच उत्तम ऑडिओ अनुभव मिळाला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत आम्ही कलावंत, निर्माते आणि संगीत जगताशी अर्थपूर्ण नाते निर्माण करत उत्कृष्ट ऑडिओ तंत्रज्ञान सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी काम केले आहे. Spotify Premium सोबतची आमची ही भागीदारी संगीताच्या अनुभवातील दोन महत्त्वाचे घटक — तल्लीन करणारा आवाज आणि अखंड संगीत — एकत्र आणते. ‘HALF the Experience’ च्या माध्यमातून आजची युवा पिढी ज्या प्रकारे संगीताचा आनंद घेते, त्याला रंजक आणि जवळच्या वाटणाऱ्या पद्धतीने मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.”
तंत्रज्ञान, कंटेंट आणि संस्कृती एकत्र आणून केवळ उपकरणांपुरते मर्यादित न राहता त्यापलीकडील अनुभव निर्माण करण्यावर boAt चा सातत्याने भर राहिला आहे, ही भागीदारी त्याच प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. प्रीमियम ऑडिओ आणि जगातील एका आघाडीच्या म्युझिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मला एकत्र आणून boAt आणि Spotify Premium देशभरातील संगीतप्रेमींना अधिक अखंड आणि समाधानकारक अनुभव देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.
पात्र boAt ग्राहक आता निवडक उत्पादनांवर चार महिन्यांच्या Spotify Premium सबस्क्रिप्शनचा आनंद घेऊ शकतात, ज्यामध्ये पहिले १२ आठवडे मोफत असतील. ही ऑफर वापरकर्त्यांना boAt च्या पुरस्कारप्राप्त ऑडिओ उपकरणांसह जाहिरातमुक्त संगीत, ऑफलाइन सुविधा आणि उच्च दर्जाच्या ऑडिओचा अनुभव घेण्याची संधी देते.