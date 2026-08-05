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BYD ची नवी लक्झरी ई-कार!  टोयोटा वेलफायरला टक्कर देण्यासाठी BYD ची लक्झरी MPV ‘Denza D9’ यंदाच्या दिवाळीत भारतात होणार लाँच

Updated On: Aug 05, 2026 | 05:40 PM IST
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सारांश

बीवायडी कंपनी आपली लक्झरी ब्रँड 'डेन्झा डी९' एमपीव्ही गाडी या दिवाळीच्या सुमारात भारतात लाँच करण्याची शक्यता आहे. ही गाडी इलेक्ट्रिक आणि प्लग-इन हायब्रिड व्हर्जनमध्ये उपलब्ध असून टोयोटा वेलफायरला थेट टक्कर देईल.

BYD ची नवी लक्झरी ई-कार!  टोयोटा वेलफायरला टक्कर देण्यासाठी BYD ची लक्झरी MPV ‘Denza D9’ यंदाच्या दिवाळीत भारतात होणार लाँच

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

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विस्तार
  • बीवायडीचा प्रीमियम ब्रँड ‘डेन्झा डी९’ दिवाळीच्या सणासुदीत भारतात लाँच होण्याची जोरदार शक्यता आहे.
  • या लक्झरी एमपीव्हीमध्ये व्हीआयपी कॅप्टन सीट्स, मेमरी फंक्शन्स आणि स्वतंत्र एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिळतात.
  • इलेक्ट्रिक व्हेरियंटमध्ये १०३ kWh बॅटरी असून एका चार्जवर ६०० किमीपेक्षा जास्त रेंज मिळते

बीवायडी भारतीय बाजारपेठेत आपला प्रीमियम ब्रँड ‘डेन्झा’ सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या ब्रँडची ‘D9’ ही लक्झरी एमपीव्ही भारतात लाँच होणारी पहिली गाडी ठरू शकते. एका रिपोर्टनुसार, ही कार या वर्षीच्या दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. तसेच, २०२७ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो’ मध्ये देखील तिचे अधिकृत पदार्पण होऊ शकते.

भारतीय बाजारासाठी डेन्झा डी९ च्या इलेक्ट्रिक व्हर्जनला पहिले प्राधान्य दिले जात असून, नंतर तिचे प्लग-इन हायब्रिड व्हर्जन देखील सादर केले जाऊ शकते. भारतीय बाजारात ही गाडी प्रामुख्याने टोयोटा वेलफायर आणि एमजी एम९ सारख्या लक्झरी गाड्यांशी स्पर्धा करेल.

डेन्झा ब्रँडचा प्रवास ‘डेन्झा’ची स्थापना २०१० मध्ये बीवायडी आणि मर्सिडीज-बेंझ यांच्या संयुक्त विद्यमाने चीनमध्ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यासाठी करण्यात आली होती. हळूहळू बीवायडीने यातील आपला हिस्सा वाढवला आणि २०२४ मध्ये या ब्रँडची पूर्ण मालकी मिळवली. मालकी बदलली असली तरी, मर्सिडीज-बेंझ अजूनही तंत्रज्ञान आणि डिझाइनमध्ये सहकार्य करत आहे.

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आकार आणि डिझाइन डेन्झा डी९ ही एक मोठी आणि अलिशान एमपीव्ही आहे. तिची लांबी सुमारे ५,२५० मिमी, रुंदी १,९६० मिमी, उंची १,९२० मिमी आणि व्हीलबेस ३,११० मिमी आहे. या मोठ्या आकारामुळे गाडीत प्रचंड जागा मिळते.

केबिन आणि वैशिष्ट्ये

  • ३-रो, ७-सीटर लेआउट: गाडीत तीन रांगांमध्ये ७ जणांच्या बसण्याची व्यवस्था आहे.
  • व्हीआयपी सेकंड रो: दुसऱ्या रांगेतील कॅप्टन सीट्स हे या गाडीचे सर्वात मोठे आकर्षण आहे. यात व्हेन्टीलेशन, हिटींग, मसाज फंक्शन, लेग रेस्ट आणि मेमरी सेटींग्ज यांसारख्या अत्याधुनिक सुविधा मिळतात.
  • मागील प्रवाशांसाठी मनोरंजन: मागच्या रांगेतील प्रवाशांसाठी स्वतंत्र एंटरटेनमेंट स्क्रीन, फोल्ड-आऊट टेबल आणि प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम देण्यात आली आहे.
  • इतर फीचर्स: फिरणारी मोठी मध्यवर्ती टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, पॉवर्ड स्लायडिंग doors, थ्री-झोन क्लायमेट कंट्रोल आणि लेव्हल-२ ADAS यांसारखे फीचर्स यात मिळतील.
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पावरट्रेन, बॅटरी आणि परफॉर्मन्स

  • इलेक्ट्रिक व्हेरियंट: परदेशात ही कार फ्रंट-व्हील-ड्राइव्ह आणि ऑल-व्हील-ड्राइव्ह या दोन्ही प्रकारांत उपलब्ध आहे. तिची ड्युअल-मोटर फ्लॅगशिप आवृत्ती ३६९ bhp पॉवर आणि ४७० Nm टॉर्क जनरेट करते, ज्यामुळे गाडी ६.९ सेकंदात ० ते १०० किमी/तास वेग पकडू शकते. यात बीवायडीची १०३ kWh ची ब्लेड बॅटरी वापरण्यात आली आहे, जी एका फुल चार्जवर ६०० किमीपेक्षा जास्त रेंज देते. यामध्ये फास्ट डीसी चार्जिंग आणि व्हेईकल-टू-लोड फीचर्स देखील आहेत.
  • हायब्रिड व्हेरियंट: या मॉडेलमध्ये १.५-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनसह प्लग-इन हायब्रिड सिस्टम मिळते. याची एकत्रित पॉवर ४०० bhp पेक्षा जास्त आहे. बॅटरी आणि इंधन टँक दोन्ही पूर्ण वापरल्यास ही गाडी १,००० किमीपेक्षा जास्त अंतर कापण्याची क्षमता ठेवते.

Web Title: Byd denza d9 luxury mpv launch diwali india auto news marathi

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Published On: Aug 05, 2026 | 05:40 PM

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