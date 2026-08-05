BYD ची नवी लक्झरी ई-कार!  टोयोटा वेलफायरला टक्कर देण्यासाठी BYD ची लक्झरी MPV ‘Denza D9’ यंदाच्या दिवाळीत भारतात होणार लाँच

बीवायडी भारतीय बाजारपेठेत आपला प्रीमियम ब्रँड ‘डेन्झा’ सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या ब्रँडची ‘D9’ ही लक्झरी एमपीव्ही भारतात लाँच होणारी पहिली गाडी ठरू शकते. एका रिपोर्टनुसार, ही कार या वर्षीच्या दिवाळीच्या सणासुदीच्या काळात भारतात लाँच होण्याची शक्यता आहे. तसेच, २०२७ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो’ मध्ये देखील तिचे अधिकृत पदार्पण होऊ शकते.
भारतीय बाजारासाठी डेन्झा डी९ च्या इलेक्ट्रिक व्हर्जनला पहिले प्राधान्य दिले जात असून, नंतर तिचे प्लग-इन हायब्रिड व्हर्जन देखील सादर केले जाऊ शकते. भारतीय बाजारात ही गाडी प्रामुख्याने टोयोटा वेलफायर आणि एमजी एम९ सारख्या लक्झरी गाड्यांशी स्पर्धा करेल.
डेन्झा ब्रँडचा प्रवास ‘डेन्झा’ची स्थापना २०१० मध्ये बीवायडी आणि मर्सिडीज-बेंझ यांच्या संयुक्त विद्यमाने चीनमध्ये प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यासाठी करण्यात आली होती. हळूहळू बीवायडीने यातील आपला हिस्सा वाढवला आणि २०२४ मध्ये या ब्रँडची पूर्ण मालकी मिळवली. मालकी बदलली असली तरी, मर्सिडीज-बेंझ अजूनही तंत्रज्ञान आणि डिझाइनमध्ये सहकार्य करत आहे.
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आकार आणि डिझाइन डेन्झा डी९ ही एक मोठी आणि अलिशान एमपीव्ही आहे. तिची लांबी सुमारे ५,२५० मिमी, रुंदी १,९६० मिमी, उंची १,९२० मिमी आणि व्हीलबेस ३,११० मिमी आहे. या मोठ्या आकारामुळे गाडीत प्रचंड जागा मिळते.
केबिन आणि वैशिष्ट्ये
पावरट्रेन, बॅटरी आणि परफॉर्मन्स