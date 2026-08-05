बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Boat Offers 3 Months Spotify Premium With Selected Headphones And Audio Products

गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा

Updated On: Aug 05, 2026 | 11:21 AM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय ऑडिओ ब्रँड boAt ने स्पॉटिफायसोबत भागीदारी करत ग्राहकांसाठी खास ऑफर जाहीर केली आहे. निवडक boAt प्रोडक्ट्स खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आता 3 महिन्यांचे स्पॉटिफाय प्रीमियम सबस्क्रिप्शन मोफत मिळणार आहे.

गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा

गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • निवडक boAt प्रोडक्ट्सच्या खरेदीवर ग्राहकांना 3 महिन्यांचे स्पॉटिफाय प्रीमियम सबस्क्रिप्शन मिळणार आहे.
  • स्पॉटिफाय प्रीमियममध्ये जाहिरातींशिवाय संगीत, ऑफलाइन डाउनलोड आणि हाय-क्वालिटी ऑडिओ स्ट्रीमिंगचा लाभ मिळेल.
  • boAt ने अलीकडेच निर्वाणा युटोपिया 2 एएनसी हेडफोन्स भारतात 5,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले आहेत.
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड boAt ने त्यांच्या यूजर्ससाठी एक नवीन ऑफर सादर केली आहे. या ऑफरमध्ये कंपनी त्यांच्या निवडक प्रोडक्ट्सच्या खरेदीवर ग्राहकांना 3 महिन्यांचे स्पॉटिफाय प्रिमियम सब्स्क्रिप्शन ऑफर करणार आहे. यासाठी कंपनीने स्पॉटिफाय प्रिमियमसोबत भागिदारी केल्याची घोषणा केली आहे. या भागिदारीअंतर्गत एक बंडल म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऑफर केले जात आहे. हे कोलॅबोरेशन हार्डवेअरला डिजिटल सेवांसोबत जोडण्याच्या मोठ्या प्रयत्नाचा एक भाग आहे, या कोलॅबोरेशनमुळे ग्राहक ऑडिओ ब्रँड आणि म्युझिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म एकत्र आले आहेत.

Oppo ने उडवली सर्वांची झोप! 10,000mAh बॅटरीसह लाँच केला तगडा स्मार्टफोन, फीचर्स वाचून तुम्हीही व्हाल थक्क

एक नवीन डिजिटल कँपेन

या पार्टनरशिपसोबत कंपन्यांनी ही ऑफर प्रमोट करण्यासाठी एक नवीन डिजिटल कँपेन देखील सुरु केले आहे. कंपनीने सांगितंल आहे की, या भागिदारीअंतर्गत एलिजिबल प्रोडक्ट्ससाठी एक बंडल स्पॉटिफाय प्रीमियम ऑफर आणि एक नवीन डिजिटल कँपेन समाविष्ट आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, निवडक boAt प्रोडक्ट्स खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 3 महिन्यांसाठी स्पॉटिफाय प्रीमियम सब्स्क्रिप्शन ऑफर केले जाणार आहे. यामध्ये यूजर्सना जाहिरातींशिवाय प्लेबॅक, ऑफलाइन डाउनलोड्स आणि हाय-क्वालिटी ऑडियो स्ट्रीमिंगसारख्या सुविधा ऑफर केल्या जाणार आहेत.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

स्पॉटिफाय प्रीमियम ऑफर निवडक boAt प्रोडक्ट्सच्या खरेदीवर उपलब्ध

या घोषणेसह boAt आणि स्पॉटिफाय प्रीमियमने हाफ द एक्सपिरिअंस नावाने एक डिजिटल कँपेन घोषित केले आहे. या जाहिरतीमध्ये म्यूजिशियन चार दीवारी यांना जाणूनबुजून अर्ध्या कॉन्सर्टमध्ये परफॉर्म करताना दाखवले आहे. बंडल ऑफरवर स्विच केल्यावर हे कॉन्सर्ट पुन्हा सामान्य होते. खंडित प्लेबॅक आणि बंडलमधील ऐकण्याचा अनुभव यांमधील फरक अधोरेखित करण्यासाठी हा क्रम तयार करण्यात आला आहे. ही स्पॉटिफाय प्रीमियम ऑफर निवडक boAt प्रोडक्ट्सच्या खरेदीवर उपलब्ध आहे. कंपनी पात्र डिव्हाईसची यादी किंवा या प्रमोशनची शेवटची तारीख अद्याप जाहिर केली नाही.

iPhones मधून अचानक गायब झाला Telegram! ना सर्चमध्ये दिसतंय, ना डाऊनलोड होतंय… नेमकं प्रकरण आहे तरी काय?

निर्वाणा युटोपिया 2 एएनसी हेडफोन्स

विशेष म्हणजेच, boAt ने अलीकडेच भारतात निर्वाणा युटोपिया 2 एएनसी हेडफोन्स 5,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच केले होते. हे हेडफोन्स कॉस्मिक ब्लॅक आणि युटोपियन व्हाईट रंगांच्या पर्यायांत उपलब्ध असून यामध्ये डुअल ड्राइवर्स, 45dB पर्यंत एडेप्टिव हाइब्रिड एएनसी, हाई-रेज ऑडियो, 3D स्पॅटियल ऑडियो, ब्लूटूथ 5.4, AI-बेस्ड कॉलिंग फीचर्स आणि 80 तासांपर्यंत बॅटरी लाईफ ऑफर केली जाणार आहे. हे डिव्हाईस गूगल फास्ट पेयर, फास्ट चार्जिंग आणि boAt हिअरेबल ॲपला देखील सपोर्ट करते.

Web Title: Boat offers 3 months spotify premium with selected headphones and audio products

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 11:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल
1

Flipkart Sale 2026: आयफोन 17 प्रो खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी! फ्रीडम सेलमध्ये मिळतंय मोठं डिस्काऊंट, ऑफर्स पाहून चकित व्हाल

वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर
2

वॉर्निंगशिवाय रिव्यू केले जात आहेत WhatsApp अकाऊंट! नेमकं प्रकरण आहे तरी काय? जाणून घ्या सविस्तर

गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे
3

गेमिंगचा खर्च वाढला! Sony ने अचानक वाढवली PS5 ची किंमत, आता मोजावे लागणार अधिक पैसे

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ची भारतात दमदार एंट्री! किंमत, ऑफर्स आणि दमदार स्पेसिफिकेशन्स एकाच ठिकाणी; जाणून घ्या
4

Samsung Galaxy F70 Pro 5G ची भारतात दमदार एंट्री! किंमत, ऑफर्स आणि दमदार स्पेसिफिकेशन्स एकाच ठिकाणी; जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा

गाणी ऐकण्याची मजा होणार दुप्पट! boAt च्या निवडक हेडफोन्ससह मिळणार Spotify Premium सब्स्क्रिप्शन, असा घ्या ऑफरचा फायदा

Aug 05, 2026 | 11:21 AM
WI vs PAK: 4 चेंडूत 3 विकेट, 34 वर्षाच्या बॉलरने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; 5 मिनिटात नेस्तनाबूत

WI vs PAK: 4 चेंडूत 3 विकेट, 34 वर्षाच्या बॉलरने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; 5 मिनिटात नेस्तनाबूत

Aug 05, 2026 | 11:11 AM
लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते ‘Mindful Eating’; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त

लक्षपूर्वक खा, निरोगी रहा! आरोग्याची गुरुकिल्ली ठरू शकते ‘Mindful Eating’; हे हेल्दी स्नॅक्स तुम्हाला दिवसभर ठेवतील तंदुरुस्त

Aug 05, 2026 | 11:00 AM
Bhata Marathi Movie: बेलदार समाजाची वेदना मोठ्या पडद्यावर! ‘भाटा’ चित्रपटाचे पोस्टर लॉन्च; ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

Bhata Marathi Movie: बेलदार समाजाची वेदना मोठ्या पडद्यावर! ‘भाटा’ चित्रपटाचे पोस्टर लॉन्च; ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

Aug 05, 2026 | 10:56 AM
उपवासाच्या दिवशी भूक कंट्रोल होत नाही? मग आवर्जून करा ‘या’ पदार्थांचा नाश्त्यात समावेश, गोड पौष्टिक पदार्थ

उपवासाच्या दिवशी भूक कंट्रोल होत नाही? मग आवर्जून करा ‘या’ पदार्थांचा नाश्त्यात समावेश, गोड पौष्टिक पदार्थ

Aug 05, 2026 | 10:43 AM
दिवसाढवळ्या शाळेत शिक्षिकेची हत्या; 20 हून अधिक चाकूने वार अन् नकाबपोशाचा हल्ला CCTV कॅमेरात कैद

दिवसाढवळ्या शाळेत शिक्षिकेची हत्या; 20 हून अधिक चाकूने वार अन् नकाबपोशाचा हल्ला CCTV कॅमेरात कैद

Aug 05, 2026 | 10:39 AM
Ishan Kishan: देशाच्या सेवेतून मिळाला वेळ, इशान किशन पठ्ठ्या पोहचला RBI Patna च्या सेवेत; सहकाऱ्यांबरोबर Photo Viral

Ishan Kishan: देशाच्या सेवेतून मिळाला वेळ, इशान किशन पठ्ठ्या पोहचला RBI Patna च्या सेवेत; सहकाऱ्यांबरोबर Photo Viral

Aug 05, 2026 | 10:36 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा