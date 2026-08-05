बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Matheran News: विकासकामांना मिळणार गती; माथेरानसाठी मोठ्या निधीची आमदार महेंद्र थोरवे यांची घोषणा

Updated On: Aug 05, 2026 | 05:35 PM IST
जाहिरात
सारांश

Matheran News: माथेरानच्या सर्वांगीण विकासासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार आमदार महेंद्र थोरवे यांनी व्यक्त केला. शहरातील प्रलंबित नागरी समस्यांवर पुढील एका महिन्यात सकारात्मक बदल दिसतील, असे आश्वासन त्यांनी आढावा बैठकीत दिले.

विकासकामांना मिळणार गती; माथेरानसाठी मोठ्या निधीची आमदार महेंद्र थोरवे यांची घोषणा

विकासकामांना मिळणार गती; माथेरानसाठी मोठ्या निधीची आमदार महेंद्र थोरवे यांची घोषणा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • माथेरानच्या विकासासाठी शेकडो कोटींचा निधी आणणार
  • आमदार महेंद्र थोरवे यांची ग्वाही
  • आढावा बैठकीत आमदार थोरवे यांचे आश्वासन
माथेरान: जागतिक दर्जाचे पर्यटन असलेल्या माथेरान मधील समस्यांबाबत येत्या महिन्याभरात सकारात्मक बदल झालेले दिसतील असा विश्वास आमदार थोरवे यांनी नगरपरिषद सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत व्यक्त केला.तर शहराच्या विकासासाठी आणि शहराला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी शेकडो कोटींचा निधी आणायचा आहे असे आश्वासन यावेळी दिले

पर्यटनस्थळ म्हणून जगभर प्रसिद्ध असलेल्या माथेरानसमोर सध्या अनेक गंभीर प्रश्न उभे ठाकले आहेत. अतिवृष्टीमुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. तर दुसरीकडे शार्लोट तलावात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने स्वच्छ पाणी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. या सर्व समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर कर्जत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी माथेरानचा दौरा करत परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला.

रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय

माथेरान नगरपरिषद कार्यालयात यानिमित्ताने विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार थोरवे यांचेसह नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, उपनगराध्यक्ष संतोष शेलार, गटनेते शिवाजी शिंदे, मुख्याधिकारी राहुल इंगळे,माजी नगराध्यक्ष मनोज खेडकर तसेच शिवसेना-भाजप महायुतीचे नगरसेवक आणि नगरसेविका उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान आमदार महेंद्र थोरवे यांनी सर्व नगरसेवकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडचणी, नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रलंबित प्रश्नांची सविस्तर माहिती घेतली.

यावेळी त्यांनी माथेरान शहरामधील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही भाष्य केले. शार्लोट तलावातील गाळ काढण्याचे काम, खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधा यावर युद्धपातळीवर काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे आमदार थोरवे यांनी जाहीर केले.पुढील 30 दिवसांत माथेरानमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येईल असा विश्वास आमदार महेंद्र थोरवे यांनी व्यक्त केला.यावेळी त्यांनी माथेरानच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोठा निधी आणायचा आहे.त्यात माथेरान शहर हे जागतिक दर्जाचे शहर बनावे यासाठी आणि माथेरान शहराचे रूप पर्यावरण समतोल राखत जपण्यासाठी”माथेरानच्या विकासासाठी 800 ते 1000 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती यावेळी थोरवे यांनी दिली.

प्रशासनाच्या कारभारावर नाराजी

गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याने नागरिकांची कामे रखडत असल्याची नाराजी अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केली.यावर आमदार महेंद्र थोरवे यांनी मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आणि संबंधित प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मला कुठलेही कारण नको,नागरिकांच्या कामात दिरंगाई किंवा बेफिकिरी अजिबात सहन केली जाणार नाही. प्रशासनाने तातडीने कामाला लागावे,” अशी स्पष्ट आणि सक्त ताकीद त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.

Matheran News : माथेरानच्या शार्लोट तलावात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? गाळ न काढताच निधी लाटण्याचा आरोप

Web Title: Mla mahendra thorve assures hundreds of crores for matheran development

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 05, 2026 | 05:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat News: दीड महिन्यानंतर शिंगढोळ गावात उजेड; स्थानिकांच्या प्रयत्नांतून नवीन रोहित्र बसवून वीजपुरवठा सुरू
1

Karjat News: दीड महिन्यानंतर शिंगढोळ गावात उजेड; स्थानिकांच्या प्रयत्नांतून नवीन रोहित्र बसवून वीजपुरवठा सुरू

Bhiwandi building collapse: 10 जणांच्या मृत्यूनंतर संताप; महापालिकेत राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल, काँग्रेस कार्यालयासमोर घोषणाबाजी
2

Bhiwandi building collapse: 10 जणांच्या मृत्यूनंतर संताप; महापालिकेत राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल, काँग्रेस कार्यालयासमोर घोषणाबाजी

Gondiya News: संतप्त विद्यार्थ्यांनी रोखली लालपरी! धापेवाडा येथे आंदोलन; वाहतूक विस्कळीत, अतिरिक्त बससेवेची मागणी
3

Gondiya News: संतप्त विद्यार्थ्यांनी रोखली लालपरी! धापेवाडा येथे आंदोलन; वाहतूक विस्कळीत, अतिरिक्त बससेवेची मागणी

Bhandara News: अतिवृष्टीने ३० किमी रस्त्यांची चाळण! पावसाचा फटका; दुरुस्तीसाठी १७ कोटींचा निधी मंजूर
4

Bhandara News: अतिवृष्टीने ३० किमी रस्त्यांची चाळण! पावसाचा फटका; दुरुस्तीसाठी १७ कोटींचा निधी मंजूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
LPG Gas New Tax: सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सरकार घेणार मोठा निर्णय, नेमकी काय आहे तरतूद?

LPG Gas New Tax: सिलिंडर वापरणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सरकार घेणार मोठा निर्णय, नेमकी काय आहे तरतूद?

Aug 05, 2026 | 06:56 PM
भारतात CNG बाईक का खरेदी करावी? विविध परिस्थितींमध्ये ही का ठरू शकते सर्वोत्तम पर्याय?

भारतात CNG बाईक का खरेदी करावी? विविध परिस्थितींमध्ये ही का ठरू शकते सर्वोत्तम पर्याय?

Aug 05, 2026 | 06:51 PM
Maharashtra Tourism: महाराष्ट्राचा पर्यटन ब्रँड जगात पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्रसिद्धीवर भर; पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईंचे निर्देश

Maharashtra Tourism: महाराष्ट्राचा पर्यटन ब्रँड जगात पोहोचवण्यासाठी डिजिटल प्रसिद्धीवर भर; पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाईंचे निर्देश

Aug 05, 2026 | 06:46 PM
Food Cravings: सतत काहीतरी खावंस वाटतंय? हा आजार की पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचा इशारा? जाणून घ्या

Food Cravings: सतत काहीतरी खावंस वाटतंय? हा आजार की पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेचा इशारा? जाणून घ्या

Aug 05, 2026 | 06:41 PM
UP Crime: अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

UP Crime: अनैतिक संबंधातून थरकाप! प्रियकराने 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा गळा आवळून खून, मृतदेह फेकला नाल्यात

Aug 05, 2026 | 06:29 PM
Mark Zuckerberg Apology: डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी; पीएम मोदींच्या व्हिडिओवरून पेटला होता वाद

Mark Zuckerberg Apology: डीपफेक आणि मेटाच्या चुकांवर मार्क झुकरबर्गची माफी; पीएम मोदींच्या व्हिडिओवरून पेटला होता वाद

Aug 05, 2026 | 06:27 PM
world News : तणाव वाढला, पण अरामकोचा नफा विक्रमी !

world News : तणाव वाढला, पण अरामकोचा नफा विक्रमी !

Aug 05, 2026 | 06:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा