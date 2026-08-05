Matheran News: विकासकामांना मिळणार गती; माथेरानसाठी मोठ्या निधीची आमदार महेंद्र थोरवे यांची घोषणा

पर्यटनस्थळ म्हणून जगभर प्रसिद्ध असलेल्या माथेरानसमोर सध्या अनेक गंभीर प्रश्न उभे ठाकले आहेत. अतिवृष्टीमुळे शहरातील अनेक रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. तर दुसरीकडे शार्लोट तलावात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने स्वच्छ पाणी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. या सर्व समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर कर्जत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी माथेरानचा दौरा करत परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला.
रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय
माथेरान नगरपरिषद कार्यालयात यानिमित्ताने विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार थोरवे यांचेसह नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, उपनगराध्यक्ष संतोष शेलार, गटनेते शिवाजी शिंदे, मुख्याधिकारी राहुल इंगळे,माजी नगराध्यक्ष मनोज खेडकर तसेच शिवसेना-भाजप महायुतीचे नगरसेवक आणि नगरसेविका उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान आमदार महेंद्र थोरवे यांनी सर्व नगरसेवकांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या अडचणी, नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रलंबित प्रश्नांची सविस्तर माहिती घेतली.
यावेळी त्यांनी माथेरान शहरामधील सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही भाष्य केले. शार्लोट तलावातील गाळ काढण्याचे काम, खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधा यावर युद्धपातळीवर काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे आमदार थोरवे यांनी जाहीर केले.पुढील 30 दिवसांत माथेरानमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येईल असा विश्वास आमदार महेंद्र थोरवे यांनी व्यक्त केला.यावेळी त्यांनी माथेरानच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोठा निधी आणायचा आहे.त्यात माथेरान शहर हे जागतिक दर्जाचे शहर बनावे यासाठी आणि माथेरान शहराचे रूप पर्यावरण समतोल राखत जपण्यासाठी”माथेरानच्या विकासासाठी 800 ते 1000 कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती यावेळी थोरवे यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याने नागरिकांची कामे रखडत असल्याची नाराजी अनेक नगरसेवकांनी व्यक्त केली.यावर आमदार महेंद्र थोरवे यांनी मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आणि संबंधित प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मला कुठलेही कारण नको,नागरिकांच्या कामात दिरंगाई किंवा बेफिकिरी अजिबात सहन केली जाणार नाही. प्रशासनाने तातडीने कामाला लागावे,” अशी स्पष्ट आणि सक्त ताकीद त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिली.
Matheran News : माथेरानच्या शार्लोट तलावात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार? गाळ न काढताच निधी लाटण्याचा आरोप