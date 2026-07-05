पार्टीची रंगत वाढणार! तब्बल 15 तासांच्या बॅटरी बॅकअपसह boAt चे ब्लूटूथ स्पीकर लाँच; किंमत 6 हजारांहून कमी

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भारतात boAt Stone 900 ब्लूटूथ स्पीकर 5,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. ग्राहक ॲमेझॉन प्राईम डे सेल 2026 मध्ये हा स्पीकर सध्या 1 हजार रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. या ऑफरनंतर डिव्हाईसची किंमत 4,999 रुपये झाली आहे. ग्राहक नवीन ब्लूटूथ स्पीकर boAt इंडियाचे ऑनलाइन स्टोअर, फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवरून खरेदी करू शकतात. रंग पर्यायांबद्दल बोलायचं झालं तर, boAt Stone 900 ब्लूटूथ स्पीकर ग्रेफाइट ब्लॅक आणि जंगल टेरेन रंगांच्या पर्यायांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य: boAt)
boAt Stone 900 कंपनीचा लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर आहे, जो 80W चा बोट सिग्नेचर साउंड आउटपुट ऑफर करतो. डिव्हाईसमध्ये डुअल ड्राइवर सेटअपसह डेडिकेटेड ट्वीटर्स देण्यात आले आहे. कंपनीने या डिव्हाईसच्या दोन्ही बाजूला डायनॅमिक RGB लाइटिंग सिस्टिम दिली आहे, जी म्युझिकच्या तालावर बदलते. कंपनीने दावा केला आहे की, पाणी आणि घामापासून संरक्षण करण्यासाठी नव्या ब्लूटूथ स्पीकरला IPX5 इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग दिली आहे.
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कनेक्टिविटीसाठी या नव्या ब्लूटूथ स्पीकरमध्ये एक डेडिकेटेड TWS मोड देखील समाविष्ट आहे. हँड्स-फ्री मोड आणि व्हॉईस कॉलिंगसाठी boAt Stone 900 मध्ये इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिले आहे. यासोबतच, या डिव्हाईसमध्ये ऑनबोर्ड व्हॉईस असिस्टेंट सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, हे नवीन ब्लूटूथ स्पीकर सिंगल चार्जिंगमध्ये तब्बल 15 तासांचा म्युझिक प्लेबॅक बॅकअप ऑफर करतो. वायरलेस कनेक्टिविटीसाठी Stone 900 मध्ये ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट दिला आहे. तर वायर्ड कनेक्टिविटीसाठी यामध्ये एयूएक्स आणि यूएसबी प्लेबॅक ऑप्शन दिला आहे.