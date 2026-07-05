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पार्टीची रंगत वाढणार! तब्बल 15 तासांच्या बॅटरी बॅकअपसह boAt चे ब्लूटूथ स्पीकर लाँच; किंमत 6 हजारांहून कमी

Updated On: Jul 05, 2026 | 09:50 AM IST
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सारांश

boAt Stone 900 Launched: भारतीय ऑडिओ ब्रँड boAt ने भारतात नवीन boAt Stone 900 ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च केला आहे. 80W सिग्नेचर साउंड, आरजीबी लाइटिंग, 15 तासांची बॅटरी आणि IPX5 रेटिंगसह हा स्पीकर म्युझिकप्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

पार्टीची रंगत वाढणार! तब्बल 15 तासांच्या बॅटरी बॅकअपसह boAt चे ब्लूटूथ स्पीकर लाँच; किंमत 6 हजारांहून कमी

पार्टीची रंगत वाढणार! तब्बल 15 तासांच्या बॅटरी बॅकअपसह boAt चे ब्लूटूथ स्पीकर लाँच; किंमत 6 हजारांहून कमी

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विस्तार
  • boAt Stone 900 ब्लूटूथ स्पीकर भारतात 5,999 रुपयांत लॉन्च झाला असून सध्या ॲमेझॉन प्राईम डे सेलमध्ये 4,999 रुपयांत उपलब्ध आहे.
  • या स्पीकरमध्ये 80W सिग्नेचर साउंड, ड्युअल ड्रायव्हर्स, आरजीबी लाइटिंग आणि ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिव्हिटी देण्यात आली आहे.
  • IPX5 रेटिंग, टीडब्ल्यूएस मोड, व्हॉईस असिस्टंट सपोर्ट आणि 15 तासांचा बॅटरी बॅकअप ही या स्पीकरची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
भारतीय टेक फर्म boAt ने त्यांच्या ब्लूटूथ स्पीकर लाइनअपमधील एक नवीन मेंबर लाँच केले आहे. कंपनीने त्यांचा नवीन ब्लूटूथ स्पीकर भारतात boAt Stone 900 या नावाने लाँच केले आहे. कंपनीने लाँच केलेले नवीन ब्लूटूथ स्पीकर देशात ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोअर आणि दोन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. ग्राहक दोन रंगांच्या पर्यायांत हे ऑडीओ डिव्हाईस खरेदी करू शकतात. नवीन ब्लूटूथ स्पीकर डुअल ड्राइवर सेटअपने सुसज्ज आहे. तसेच यामध्ये व्हॉईस असिस्टेंट सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. या नव्या स्पीकरचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

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boAt Stone 900 ची भारतात किंमत आणि उपलब्धता

भारतात boAt Stone 900 ब्लूटूथ स्पीकर 5,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. ग्राहक ॲमेझॉन प्राईम डे सेल 2026 मध्ये हा स्पीकर सध्या 1 हजार रुपयांच्या डिस्काऊंटसह खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. या ऑफरनंतर डिव्हाईसची किंमत 4,999 रुपये झाली आहे. ग्राहक नवीन ब्लूटूथ स्पीकर boAt इंडियाचे ऑनलाइन स्टोअर, फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवरून खरेदी करू शकतात. रंग पर्यायांबद्दल बोलायचं झालं तर, boAt Stone 900 ब्लूटूथ स्पीकर ग्रेफाइट ब्लॅक आणि जंगल टेरेन रंगांच्या पर्यायांत खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य: boAt) 

boAt Stone 900 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

boAt Stone 900 कंपनीचा लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर आहे, जो 80W चा बोट सिग्नेचर साउंड आउटपुट ऑफर करतो. डिव्हाईसमध्ये डुअल ड्राइवर सेटअपसह डेडिकेटेड ट्वीटर्स देण्यात आले आहे. कंपनीने या डिव्हाईसच्या दोन्ही बाजूला डायनॅमिक RGB लाइटिंग सिस्टिम दिली आहे, जी म्युझिकच्या तालावर बदलते. कंपनीने दावा केला आहे की, पाणी आणि घामापासून संरक्षण करण्यासाठी नव्या ब्लूटूथ स्पीकरला IPX5 इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग दिली आहे.

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कनेक्टिविटीसाठी या नव्या ब्लूटूथ स्पीकरमध्ये एक डेडिकेटेड TWS मोड देखील समाविष्ट आहे. हँड्स-फ्री मोड आणि व्हॉईस कॉलिंगसाठी boAt Stone 900 मध्ये इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिले आहे. यासोबतच, या डिव्हाईसमध्ये ऑनबोर्ड व्हॉईस असिस्टेंट सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, हे नवीन ब्लूटूथ स्पीकर सिंगल चार्जिंगमध्ये तब्बल 15 तासांचा म्युझिक प्लेबॅक बॅकअप ऑफर करतो. वायरलेस कनेक्टिविटीसाठी Stone 900 मध्ये ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट दिला आहे. तर वायर्ड कनेक्टिविटीसाठी यामध्ये एयूएक्स आणि यूएसबी प्लेबॅक ऑप्शन दिला आहे.

Web Title: Boat stone 900 launched in india with 15 hours battery backup know about price

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Published On: Jul 05, 2026 | 09:50 AM

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